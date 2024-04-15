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"Нечто чудовищное". В США поняли, как создали себе "величайшего врага"

"Нечто чудовищное". В США поняли, как создали себе "величайшего врага" - 15.04.2024, ПРАЙМ

"Нечто чудовищное". В США поняли, как создали себе "величайшего врага"

Блок БРИКС, первоначально объединивший Бразилию, Россию, Индию и Китай, а затем ЮАР, постепенно превратился в финансовый кинжал, нацеленный в сердце мировой... | 15.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-15T08:29+0300

2024-04-15T08:29+0300

2024-04-15T08:44+0300

экономика

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МОСКВА, 15 апр — ПРАЙМ. Блок БРИКС, первоначально объединивший Бразилию, Россию, Индию и Китай, а затем ЮАР, постепенно превратился в финансовый кинжал, нацеленный в сердце мировой экономической системы под руководством США, пишет аналитик национальной безопасности издания The National Interest, бывший сотрудник конгресса и геополитический аналитик Брэндон Вейхерт.По его словам, исторически США обеспечили себе особое положение в центре международной торговли и стали главным кредитором для истощенных войной мировых держав.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramПосле Второй мировой войны США, единственная развитая экономика, не пострадавшая от боевых действий, заняли особое место в мировой экономике. Они продвинули доллар до уровня основной мировой резервной валюты, а поскольку нефть также торговалась за доллары, американцы получили невиданные доселе перспективы финансирования, отмечает автор.На протяжении десятилетий Вашингтон использовал экономическое господство для введения санкций против неугодных стран — однако со временем эффективность такого инструмента, особенно против крупных экономик, стала вызывать сомнение.На этом фоне Россия и Китай решили превратить БРИКС в нечто большее, чем просто аббревиатуру, прогнозирует Вейхерт.Государственный долг США и неуправляемый дефицит бюджета могут привести к тому, что американская финансовая система может посыпаться, предупреждает он. Это, по мнению эксперта, произойдет, как только доллар сдаст позиции настоящему конкуренту и перестанет быть основной мировой резервной валютой. Как напоминает Вейхерт, только в этом году бюджетный дефицит США составляет 1,6 триллиона долларов при общем долге в 35 триллионов и процентам еще в триллион.Размахивая долларом, словно дубинкой, против других великих держав при гигантском долговом бремени, Вашингтон создал условия для превращения небольшого блока БРИКС в "нечто поистине чудовищное" в течение ближайших десятилетий, подчеркнул автор."И как только это произойдет, жизнь в США тут же станет крайне мрачной, а Америка в одночасье превратится из сверхдержавы в страну средней руки в окончательном упадке. Вот чем чреват зреющий альянс БРИКС под руководством Китая и России и вот что находится на кону", — делается вывод в статье.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

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