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Посол России назвал сложной ситуацию с платежными переводами в Турцию

Посол России назвал сложной ситуацию с платежными переводами в Турцию - 15.04.2024, ПРАЙМ

Посол России назвал сложной ситуацию с платежными переводами в Турцию

Запад намерено разрушает российско-турецкое экономическое сотрудничество, из-за ситуация с платежными переводами в Турцию остается крайне сложной, рассказал... | 15.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-15T16:06+0300

2024-04-15T16:06+0300

2024-04-15T16:26+0300

россия

турция

платежи

торговля

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АНКАРА, 15 апр – ПРАЙМ. Запад намерено разрушает российско-турецкое экономическое сотрудничество, из-за ситуация с платежными переводами в Турцию остается крайне сложной, рассказал посол России в Анкаре Алексей Ерхов."Ситуация сохраняется очень серьезная. Не побоюсь сказать, напряженная. Американцы и евросоюзовцы с упорством, достойным лучшего применения, целенаправленно разрушают здание российско-турецкого торгово-экономического сотрудничества, кропотливо возводившееся обеими сторонами в течение длительного времени", - заявил дипломат.Посол также добавил, что американцы "терроризируют" турецкий бизнес, который сохраняет сотрудничество с Россией. По его словам, оказываемое Вашингтоном давление противоречит нормам межгосударственного общения.Как рассказал посол, США и Европейский союз стремятся "подмять под себя" все двусторонние связи Москвы и Анкары. По его словам, в таких условиях турецкие банки пытаются перестраховаться, а потому что и блокируют денежные переводы и у субъектов внешнеэкономической деятельности дополнительные документы и материалы.Тем не менее, Ерхов подчеркнул, что работа по урегулированию существующих проблем продолжается.При этом источник в банковском секторе 14 февраля говорил, что США, исходя из санкционной политики, предупреждают ряд частных банков Турции о необходимости тщательной проверки платёжных переводов с Россией и доходит до угрожающего тона.

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россия, турция, платежи, торговля