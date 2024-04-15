Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Россияне избавляются от внешнего долга, но продолжают платить - 15.04.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20240415/dolg-847396533.html
Россияне избавляются от внешнего долга, но продолжают платить
Россияне избавляются от внешнего долга, но продолжают платить - 15.04.2024, ПРАЙМ
Россияне избавляются от внешнего долга, но продолжают платить
Снижение государственного внешнего долга связано с переориентацией государственных заимствований на внутренний рынок. Для этого правительство Российской... | 15.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-15T16:36+0300
2024-04-15T16:36+0300
мнения аналитиков
?1713188210
Снижение государственного внешнего долга связано с переориентацией государственных заимствований на внутренний рынок. Для этого правительство Российской Федерации и Банк России приняли ряд мер стимулирующего характера, которые позволили повысить привлекательность внутренних источников финансирования. Такая политика позволяет минимизировать риски, связанные с обслуживанием и рефинансированием государственного долга и направлена на сохранение финансового суверенитета.При анализе государственного внешнего долга на душу населения очевидна понижательная динамика, которая наблюдается с 2014 года, периода обострения геополитической обстановки. Этот этап характеризовался изменением политики внешних заимствований и постепенным переходом на внутренний рынок.С 2022 г. сокращение государственных внешних заимствований усиливается, что продиктовано ужесточением санкционного режима недружественных стран. Данная тенденция продолжается и в 2024 г., поэтому сегодня мы видим рекордное с конца нулевых годов сокращение величины государственного внешнего долга и, соответственно, его размеров в расчете на душу населения. Квартальные показатели задают общую динамику текущего года, поэтому с большой долей вероятности данная тенденция продолжится до конца 2024 г.Прямой зависимости между величиной государственного долга и долговой нагрузкой домохозяйств нет. Однако следует учитывать, что сокращается только внешний долг, который составляет порядка 20% совокупного государственного долга, а государственный долг в целом, включая внутренний, имеет обратную тенденцию.Увеличение величины госдолга приводит к росту расходов бюджета на его обслуживание, которые по прогнозам Минфина России в 2024 г. должны составить 2291,3 млрд руб., а к 2026 г. – 3316,1 млрд руб. Такие расходы сравнимы с расходами на национальную экономику и национальную безопасность, причем в 2 раза больше расходов на здравоохранение и на образование. Поэтому расходы на обслуживание государственного долга можно рассматривать как отвлечение бюджетных денег от других приоритетных для экономики и социальной сферы направлений.Россия сегодня входит в число стран с самым низким уровнем государственного долга в целом и внешнего долга в частности. С одной стороны это свидетельствует о способности поддержания финансового суверенитета, но с другой стороны для государства есть риск блокирования от внешнего мира, что крайне нежелательно.Взвешенный подход Правительства Российской Федерации и Банка России, в рамках которого тестируются возможности привлечения внешних заимствований в валютах дружественных стран, позволяет судить о конструктивности и многосторонности проводимой долговой политики. Однако риски вторичных санкций, ограничения в трансграничных платежах и высокая волатильность валют дружественных стран сегодня не позволяют переориентировать государственный долг на другие рынки.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
Светлана Фрумина
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/04/0c/847347855_0:0:779:780_100x100_80_0_0_557d09552d31ecfc775907a3cafdab1b.jpg
Светлана Фрумина
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/04/0c/847347855_0:0:779:780_100x100_80_0_0_557d09552d31ecfc775907a3cafdab1b.jpg
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мнения аналитиков
Мнения аналитиков
16:36 15.04.2024
 

Россияне избавляются от внешнего долга, но продолжают платить

Читать Прайм в
Дзен Telegram
Светлана Фрумина, к.э.н, и.о. завкафедрой мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г. В. Плеханова
Светлана Фрумина
И.о. завкафедрой мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г. В. Плеханова
Все материалы
Снижение государственного внешнего долга связано с переориентацией государственных заимствований на внутренний рынок. Для этого правительство Российской Федерации и Банк России приняли ряд мер стимулирующего характера, которые позволили повысить привлекательность внутренних источников финансирования. Такая политика позволяет минимизировать риски, связанные с обслуживанием и рефинансированием государственного долга и направлена на сохранение финансового суверенитета.
При анализе государственного внешнего долга на душу населения очевидна понижательная динамика, которая наблюдается с 2014 года, периода обострения геополитической обстановки. Этот этап характеризовался изменением политики внешних заимствований и постепенным переходом на внутренний рынок.
С 2022 г. сокращение государственных внешних заимствований усиливается, что продиктовано ужесточением санкционного режима недружественных стран. Данная тенденция продолжается и в 2024 г., поэтому сегодня мы видим рекордное с конца нулевых годов сокращение величины государственного внешнего долга и, соответственно, его размеров в расчете на душу населения. Квартальные показатели задают общую динамику текущего года, поэтому с большой долей вероятности данная тенденция продолжится до конца 2024 г.
Прямой зависимости между величиной государственного долга и долговой нагрузкой домохозяйств нет. Однако следует учитывать, что сокращается только внешний долг, который составляет порядка 20% совокупного государственного долга, а государственный долг в целом, включая внутренний, имеет обратную тенденцию.
Увеличение величины госдолга приводит к росту расходов бюджета на его обслуживание, которые по прогнозам Минфина России в 2024 г. должны составить 2291,3 млрд руб., а к 2026 г. – 3316,1 млрд руб. Такие расходы сравнимы с расходами на национальную экономику и национальную безопасность, причем в 2 раза больше расходов на здравоохранение и на образование. Поэтому расходы на обслуживание государственного долга можно рассматривать как отвлечение бюджетных денег от других приоритетных для экономики и социальной сферы направлений.
Россия сегодня входит в число стран с самым низким уровнем государственного долга в целом и внешнего долга в частности. С одной стороны это свидетельствует о способности поддержания финансового суверенитета, но с другой стороны для государства есть риск блокирования от внешнего мира, что крайне нежелательно.
Взвешенный подход Правительства Российской Федерации и Банка России, в рамках которого тестируются возможности привлечения внешних заимствований в валютах дружественных стран, позволяет судить о конструктивности и многосторонности проводимой долговой политики. Однако риски вторичных санкций, ограничения в трансграничных платежах и высокая волатильность валют дружественных стран сегодня не позволяют переориентировать государственный долг на другие рынки.

В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".

Авторы и АЭИ "ПРАЙМ" не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться.

Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.

Подробнее
 
Мнения аналитиков
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связь
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными данными
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала