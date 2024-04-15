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Россияне избавляются от внешнего долга, но продолжают платить

Россияне избавляются от внешнего долга, но продолжают платить - 15.04.2024, ПРАЙМ

Россияне избавляются от внешнего долга, но продолжают платить

Снижение государственного внешнего долга связано с переориентацией государственных заимствований на внутренний рынок. Для этого правительство Российской... | 15.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-15T16:36+0300

2024-04-15T16:36+0300

2024-04-15T16:36+0300

мнения аналитиков

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Снижение государственного внешнего долга связано с переориентацией государственных заимствований на внутренний рынок. Для этого правительство Российской Федерации и Банк России приняли ряд мер стимулирующего характера, которые позволили повысить привлекательность внутренних источников финансирования. Такая политика позволяет минимизировать риски, связанные с обслуживанием и рефинансированием государственного долга и направлена на сохранение финансового суверенитета.При анализе государственного внешнего долга на душу населения очевидна понижательная динамика, которая наблюдается с 2014 года, периода обострения геополитической обстановки. Этот этап характеризовался изменением политики внешних заимствований и постепенным переходом на внутренний рынок.С 2022 г. сокращение государственных внешних заимствований усиливается, что продиктовано ужесточением санкционного режима недружественных стран. Данная тенденция продолжается и в 2024 г., поэтому сегодня мы видим рекордное с конца нулевых годов сокращение величины государственного внешнего долга и, соответственно, его размеров в расчете на душу населения. Квартальные показатели задают общую динамику текущего года, поэтому с большой долей вероятности данная тенденция продолжится до конца 2024 г.Прямой зависимости между величиной государственного долга и долговой нагрузкой домохозяйств нет. Однако следует учитывать, что сокращается только внешний долг, который составляет порядка 20% совокупного государственного долга, а государственный долг в целом, включая внутренний, имеет обратную тенденцию.Увеличение величины госдолга приводит к росту расходов бюджета на его обслуживание, которые по прогнозам Минфина России в 2024 г. должны составить 2291,3 млрд руб., а к 2026 г. – 3316,1 млрд руб. Такие расходы сравнимы с расходами на национальную экономику и национальную безопасность, причем в 2 раза больше расходов на здравоохранение и на образование. Поэтому расходы на обслуживание государственного долга можно рассматривать как отвлечение бюджетных денег от других приоритетных для экономики и социальной сферы направлений.Россия сегодня входит в число стран с самым низким уровнем государственного долга в целом и внешнего долга в частности. С одной стороны это свидетельствует о способности поддержания финансового суверенитета, но с другой стороны для государства есть риск блокирования от внешнего мира, что крайне нежелательно.Взвешенный подход Правительства Российской Федерации и Банка России, в рамках которого тестируются возможности привлечения внешних заимствований в валютах дружественных стран, позволяет судить о конструктивности и многосторонности проводимой долговой политики. Однако риски вторичных санкций, ограничения в трансграничных платежах и высокая волатильность валют дружественных стран сегодня не позволяют переориентировать государственный долг на другие рынки.

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2024

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Светлана Фрумина https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/04/0c/847347855_0:0:779:780_100x100_80_0_0_557d09552d31ecfc775907a3cafdab1b.jpg

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Светлана Фрумина https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/04/0c/847347855_0:0:779:780_100x100_80_0_0_557d09552d31ecfc775907a3cafdab1b.jpg

мнения аналитиков