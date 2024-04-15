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Неудачная внешняя политика дорого обошлась ЕС, заявил Боррель
Неудачная внешняя политика дорого обошлась ЕС, заявил Боррель - 15.04.2024, ПРАЙМ
Неудачная внешняя политика дорого обошлась ЕС, заявил Боррель
Евросоюзу "дорого обошлась" его взгляд на конфликт на Украине и Ближнем Востоке, что вылилось в ухудшение отношений европейского блока с арабскими странами,... | 15.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-15T09:49+0300
2024-04-15T09:49+0300
2024-04-15T09:49+0300
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БРЮССЕЛЬ, 15 апр – ПРАЙМ. Евросоюзу "дорого обошлась" его взгляд на конфликт на Украине и Ближнем Востоке, что вылилось в ухудшение отношений европейского блока с арабскими странами, Африкой, другими регионами незападного мир. Об этом глава евродипломатии Жозеп Боррель написал в личном блоге на сайте европейской внешнеполитической службы.Отмечается, что сообщение Борреля посвящается итогам его деятельности на своем посту."Отсутствие единства обошлось нам очень дорого в арабском мире, а также во многих странах Африки, Латинской Америки и Азии. Разница в нашей реакции на войны на Украине и в Палестине была широко использована российской пропагандой", - сообщил политик.Как отмечает Боррель, если в случае с Украиной страны Евросоюза действовали "решительно" из-за наличия в их позициях единства, то в случае с войной в Газе союз не смог прекратить боевые действия и справиться с гуманитарной катастрофой.По словам дипломата, из-за существующего недовольства "остального мира" действиями Брюсселя "российская пропаганда", борьбу с которой Боррель ставил в приоритет, имела большой успех. Как резюмировал европейский политик, в дальнейшем Евросоюз приложить все усилия, чтобы не допустить консолидации альянса "весь остальной мир против Запада". Для этого, по мнению Борреля, европейцам следует придерживаться своих принципов "везде и не только на словах".
https://1prime.ru/20240414/evrosoyuz-847377330.html
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европа, россия, украина, ес, жозеп боррель
ЕВРОПА, РОССИЯ, УКРАИНА, ЕС, Жозеп Боррель
Неудачная внешняя политика дорого обошлась ЕС, заявил Боррель
Боррель: разная реакция на конфликт на Украине и Газе дорого обошлась Евросоюзу
БРЮССЕЛЬ, 15 апр – ПРАЙМ.
Евросоюзу "дорого обошлась" его взгляд на конфликт на Украине и Ближнем Востоке, что вылилось в ухудшение отношений европейского блока с арабскими странами, Африкой, другими регионами незападного мир. Об этом глава евродипломатии Жозеп Боррель написал в личном блоге
на сайте европейской внешнеполитической службы.
Отмечается, что сообщение Борреля посвящается итогам его деятельности на своем посту.
"Отсутствие единства обошлось нам очень дорого в арабском мире, а также во многих странах Африки, Латинской Америки и Азии. Разница в нашей реакции на войны на Украине и в Палестине была широко использована российской пропагандой", - сообщил политик.
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Как отмечает Боррель, если в случае с Украиной страны Евросоюза действовали "решительно" из-за наличия в их позициях единства, то в случае с войной в Газе союз не смог прекратить боевые действия и справиться с гуманитарной катастрофой.
По словам дипломата, из-за существующего недовольства "остального мира" действиями Брюсселя "российская пропаганда", борьбу с которой Боррель ставил в приоритет, имела большой успех.
Как резюмировал европейский политик, в дальнейшем Евросоюз приложить все усилия, чтобы не допустить консолидации альянса "весь остальной мир против Запада". Для этого, по мнению Борреля, европейцам следует придерживаться своих принципов "везде и не только на словах".