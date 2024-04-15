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"Трещит по швам". Евросоюзу предсказали мрачное будущее - 15.04.2024, ПРАЙМ
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"Трещит по швам". Евросоюзу предсказали мрачное будущее
"Трещит по швам". Евросоюзу предсказали мрачное будущее - 15.04.2024, ПРАЙМ
"Трещит по швам". Евросоюзу предсказали мрачное будущее
Будущее Евросоюза сталкивается с экзистенциальным вызовом из-за нескольких факторов, угрожающих сплоченности блока, пишет обозреватель ливанского издания An... | 15.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-15T10:01+0300
2024-04-15T10:01+0300
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МОСКВА, 15 апр — ПРАЙМ. Будущее Евросоюза сталкивается с экзистенциальным вызовом из-за нескольких факторов, угрожающих сплоченности блока, пишет обозреватель ливанского издания An Nahar Ахмед Назиф.По его словам, расширение Евросоюза в 2004 году стало символом успеха региональной стратегии — "политика сплочения" привела к значительным улучшениям экономических и социальных показателей, а также индекса занятости в ЕС.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramНо в последующем ключевыми вызовами для ЕС станут такие факторы, как демографические изменения, старение населения и сокращение рабочей силы.Усугубить региональные различия в Евросоюзе могут цифровизация и изменение климата, добавляет автор. Рассчитанная на 2021-2027 годы финансовая программа предусматривает выделение 56 миллиардов евро на решение проблемы, но разрыв между странами ЕС усугубляется.Как прогнозирует Назиф, социальные и экономические последствия экономической политики могут спровоцировать протесты и социальные революции, подтолкнув некоторые страны к выходу из ЕС."После мирового финансового кризиса 2008 года ЕС трещит по швам. Причин тому несколько: неравенство государств-членов; уровень свободной конкуренции, усугубляющий региональные различия; глобализация, меняющая правила торговли; культурные различия, которые бросают вызов... социальной сплоченности", — делает вывод автор.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
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ЕС
10:01 15.04.2024
 
"Трещит по швам". Евросоюзу предсказали мрачное будущее

An Nahar: будущее ЕС сталкивается с экзистенциальным вызовом из-за ряда факторов

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкЕврокомиссия
Еврокомиссия - ПРАЙМ, 1920, 15.04.2024
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 15 апр — ПРАЙМ. Будущее Евросоюза сталкивается с экзистенциальным вызовом из-за нескольких факторов, угрожающих сплоченности блока, пишет обозреватель ливанского издания An Nahar Ахмед Назиф.
По его словам, расширение Евросоюза в 2004 году стало символом успеха региональной стратегии — "политика сплочения" привела к значительным улучшениям экономических и социальных показателей, а также индекса занятости в ЕС.
Читайте ПРАЙМ в нашем канале в Telegram
Но в последующем ключевыми вызовами для ЕС станут такие факторы, как демографические изменения, старение населения и сокращение рабочей силы.
Еврокомиссия - ПРАЙМ, 1920, 12.04.2024
Еврокомиссар объяснил, зачем Украина нужна Евросоюзу
12 апреля, 15:47
Усугубить региональные различия в Евросоюзе могут цифровизация и изменение климата, добавляет автор. Рассчитанная на 2021-2027 годы финансовая программа предусматривает выделение 56 миллиардов евро на решение проблемы, но разрыв между странами ЕС усугубляется.
Как прогнозирует Назиф, социальные и экономические последствия экономической политики могут спровоцировать протесты и социальные революции, подтолкнув некоторые страны к выходу из ЕС.
"После мирового финансового кризиса 2008 года ЕС трещит по швам. Причин тому несколько: неравенство государств-членов; уровень свободной конкуренции, усугубляющий региональные различия; глобализация, меняющая правила торговли; культурные различия, которые бросают вызов... социальной сплоченности", — делает вывод автор.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
 
ЕС
 
 
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