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"Трещит по швам". Евросоюзу предсказали мрачное будущее

"Трещит по швам". Евросоюзу предсказали мрачное будущее - 15.04.2024, ПРАЙМ

"Трещит по швам". Евросоюзу предсказали мрачное будущее

Будущее Евросоюза сталкивается с экзистенциальным вызовом из-за нескольких факторов, угрожающих сплоченности блока, пишет обозреватель ливанского издания An... | 15.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-15T10:01+0300

2024-04-15T10:01+0300

2024-04-15T10:01+0300

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МОСКВА, 15 апр — ПРАЙМ. Будущее Евросоюза сталкивается с экзистенциальным вызовом из-за нескольких факторов, угрожающих сплоченности блока, пишет обозреватель ливанского издания An Nahar Ахмед Назиф.По его словам, расширение Евросоюза в 2004 году стало символом успеха региональной стратегии — "политика сплочения" привела к значительным улучшениям экономических и социальных показателей, а также индекса занятости в ЕС.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramНо в последующем ключевыми вызовами для ЕС станут такие факторы, как демографические изменения, старение населения и сокращение рабочей силы.Усугубить региональные различия в Евросоюзе могут цифровизация и изменение климата, добавляет автор. Рассчитанная на 2021-2027 годы финансовая программа предусматривает выделение 56 миллиардов евро на решение проблемы, но разрыв между странами ЕС усугубляется.Как прогнозирует Назиф, социальные и экономические последствия экономической политики могут спровоцировать протесты и социальные революции, подтолкнув некоторые страны к выходу из ЕС."После мирового финансового кризиса 2008 года ЕС трещит по швам. Причин тому несколько: неравенство государств-членов; уровень свободной конкуренции, усугубляющий региональные различия; глобализация, меняющая правила торговли; культурные различия, которые бросают вызов... социальной сплоченности", — делает вывод автор.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

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