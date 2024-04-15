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Фейковое приложение Сбербанка появилось в App Store - 15.04.2024, ПРАЙМ
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Фейковое приложение Сбербанка появилось в App Store
Фейковое приложение Сбербанка появилось в App Store - 15.04.2024, ПРАЙМ
Фейковое приложение Сбербанка появилось в App Store
Фейковое приложение Сбербанка появилось в App Store - магазине приложений для устройств с операционной системой iOS, убедился корреспондент РИА Новости и... | 15.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-15T11:24+0300
2024-04-15T11:24+0300
мошенничество
россия
мобильное приложение
новости
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МОСКВА, 15 апр - ПРАЙМ. Фейковое приложение Сбербанка появилось в App Store - магазине приложений для устройств с операционной системой iOS, убедился корреспондент РИА Новости и подтвердили в банке. В магазине приложений для устройств Apple появилось приложение под названием "Сбер: Онлайн Банк" в стилистике Сбербанка. Под названием указано "Официальное приложение". В колл-центре банка заявили агентству, что на текущий момент установить приложение банка можно только в офисе, и не рекомендовали скачивать его в App Store. "Даже если есть приложения (в App Store – ред.), то они мошеннические, поэтому не рекомендуем скачивать какие-либо приложения через удаленные каналы", - сказал собеседник агентства. Ранее в App Store появились поддельные приложения ВТБ и банка "Тинькофф", которые, по данным Управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России, крадут личные данные.
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россия, мобильное приложение, новости
Мошенничество, РОССИЯ, мобильное приложение, Новости
11:24 15.04.2024
 
Фейковое приложение Сбербанка появилось в App Store

Фейковое приложение Сбербанка появилось в App Store под названием "Сбер: Онлайн Банк

© РИА Новости . Макс Ветров | Перейти в медиабанкСбербанк
Сбербанк - ПРАЙМ, 1920, 15.04.2024
© РИА Новости . Макс Ветров
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МОСКВА, 15 апр - ПРАЙМ. Фейковое приложение Сбербанка появилось в App Store - магазине приложений для устройств с операционной системой iOS, убедился корреспондент РИА Новости и подтвердили в банке.
В магазине приложений для устройств Apple появилось приложение под названием "Сбер: Онлайн Банк" в стилистике Сбербанка. Под названием указано "Официальное приложение".
В колл-центре банка заявили агентству, что на текущий момент установить приложение банка можно только в офисе, и не рекомендовали скачивать его в App Store.
"Даже если есть приложения (в App Store – ред.), то они мошеннические, поэтому не рекомендуем скачивать какие-либо приложения через удаленные каналы", - сказал собеседник агентства.
Ранее в App Store появились поддельные приложения ВТБ и банка "Тинькофф", которые, по данным Управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России, крадут личные данные.
Бизнес
Россиян предупредили о фейковых приложениях российских банков в App Store
10 апреля, 11:00
 
МошенничествоРОССИЯмобильное приложениеНовости
 
 
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