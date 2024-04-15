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ФССП хочет передать государству часть здания отеля Four Seasons, пишет СМИ

ФССП хочет передать государству часть здания отеля Four Seasons, пишет СМИ - 15.04.2024, ПРАЙМ

ФССП хочет передать государству часть здания отеля Four Seasons, пишет СМИ

ФССП намерена изъять у бывшего владельца банка "Югра" Алексея Хотина торговую галерею "Модный сезон" и часть помещений отеля Four Seasons на Охотном ряду в... | 15.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-15T06:41+0300

2024-04-15T06:41+0300

2024-04-15T06:41+0300

москва

банк югра

алексей хотин

ситуация с банком "югра"

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МОСКВА, 15 апр — ПРАЙМ. ФССП намерена изъять у бывшего владельца банка "Югра" Алексея Хотина торговую галерею "Модный сезон" и часть помещений отеля Four Seasons на Охотном ряду в Москве, пишет РБК.Обеспечительные меры на торговую галерею "Модный сезон" возле Кремля наложил Мещанский районный суд. Помещения в составе объекта по адресу Охотный ряд, 2 были арестованы 3 апреля.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramОграничения затронули часть площадей пятизвездочного отеля Four Seasons Hotel Moscow. Он находится в том же здании, что и галерея. Речь идет минимум о 34,7 тысяч квадратных метров. Их собственник — ООО "Форси". До этого момента объекты и структуры, на балансе которых они находятся — ОАО "Декмос", "Торговая галерея" и "Форси", арестованы не были.ФССП просит обратить в доход государства движимое и недвижимое имущество Хотина в рамках мероприятий на основании закона "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам". Другие детали не раскрываются. Следующее судебное заседание намечено на конец мая.В адвокатском бюро "Павел Хлюстов и партнеры", представляющем интересы Хотина, отказались от комментариев, заявив лишь, что иски не основаны на нормах права, а требования незаконны.Изначально на этом месте находилась гостиница "Москва", построенная в 1932-1935 годах. В 2004 году историческое здание снесли. На его месте совместная компания "Декмос", 51% в которой на тот момент принадлежало Decorum Corp., 49% — правительству Москвы, построила новое здание общей площадью 171 тысяч квадратных метров.Замоскворецкий суд Москвы 4 марта 2024 года приговорил бывшего владельца лопнувшего банка "Югра" Алексея Хотина к девяти годам колонии по делу о растрате 23,6 миллиарда рублей. Центробанк отозвал у "Югры" лицензию в июле 2017 года. В сентябре 2018 года Арбитражный суд Москвы признал банк банкротом. ЦБ оценивал "дыру" в его капитале в 160,9 миллиарда рублей.

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москва, банк югра, алексей хотин, ситуация с банком "югра"