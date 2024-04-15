Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
ФССП хочет передать государству часть здания отеля Four Seasons, пишет СМИ - 15.04.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20240415/fourseasons-847380704.html
ФССП хочет передать государству часть здания отеля Four Seasons, пишет СМИ
ФССП хочет передать государству часть здания отеля Four Seasons, пишет СМИ - 15.04.2024, ПРАЙМ
ФССП хочет передать государству часть здания отеля Four Seasons, пишет СМИ
ФССП намерена изъять у бывшего владельца банка "Югра" Алексея Хотина торговую галерею "Модный сезон" и часть помещений отеля Four Seasons на Охотном ряду в... | 15.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-15T06:41+0300
2024-04-15T06:41+0300
москва
банк югра
алексей хотин
ситуация с банком "югра"
https://cdnn.1prime.ru/img/83741/08/837410841_0:158:3078:1889_1920x0_80_0_0_dc2d8d279bd9443eba8b9262b48f4a0d.jpg
МОСКВА, 15 апр — ПРАЙМ. ФССП намерена изъять у бывшего владельца банка "Югра" Алексея Хотина торговую галерею "Модный сезон" и часть помещений отеля Four Seasons на Охотном ряду в Москве, пишет РБК.Обеспечительные меры на торговую галерею "Модный сезон" возле Кремля наложил Мещанский районный суд. Помещения в составе объекта по адресу Охотный ряд, 2 были арестованы 3 апреля.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramОграничения затронули часть площадей пятизвездочного отеля Four Seasons Hotel Moscow. Он находится в том же здании, что и галерея. Речь идет минимум о 34,7 тысяч квадратных метров. Их собственник — ООО "Форси". До этого момента объекты и структуры, на балансе которых они находятся — ОАО "Декмос", "Торговая галерея" и "Форси", арестованы не были.ФССП просит обратить в доход государства движимое и недвижимое имущество Хотина в рамках мероприятий на основании закона "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам". Другие детали не раскрываются. Следующее судебное заседание намечено на конец мая.В адвокатском бюро "Павел Хлюстов и партнеры", представляющем интересы Хотина, отказались от комментариев, заявив лишь, что иски не основаны на нормах права, а требования незаконны.Изначально на этом месте находилась гостиница "Москва", построенная в 1932-1935 годах. В 2004 году историческое здание снесли. На его месте совместная компания "Декмос", 51% в которой на тот момент принадлежало Decorum Corp., 49% — правительству Москвы, построила новое здание общей площадью 171 тысяч квадратных метров.Замоскворецкий суд Москвы 4 марта 2024 года приговорил бывшего владельца лопнувшего банка "Югра" Алексея Хотина к девяти годам колонии по делу о растрате 23,6 миллиарда рублей. Центробанк отозвал у "Югры" лицензию в июле 2017 года. В сентябре 2018 года Арбитражный суд Москвы признал банк банкротом. ЦБ оценивал "дыру" в его капитале в 160,9 миллиарда рублей.
https://1prime.ru/20200720/831798750.html
москва
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83741/08/837410841_175:0:2904:2047_1920x0_80_0_0_5f78eb7ca8094ff92ef95461456d7b45.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
москва, банк югра, алексей хотин, ситуация с банком "югра"
МОСКВА, банк Югра, Алексей Хотин, Ситуация с банком "Югра"
06:41 15.04.2024
 
ФССП хочет передать государству часть здания отеля Four Seasons, пишет СМИ

РБК: часть здания отеля Four Seasons в Москве хотят передать государству

© РИА Новости . Алексей Майшев | Перейти в медиабанкВид на Московский Кремль и гостиницу Four Seasons Moscow
Вид на Московский Кремль и гостиницу Four Seasons Moscow - ПРАЙМ, 1920, 15.04.2024
© РИА Новости . Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 15 апр — ПРАЙМ. ФССП намерена изъять у бывшего владельца банка "Югра" Алексея Хотина торговую галерею "Модный сезон" и часть помещений отеля Four Seasons на Охотном ряду в Москве, пишет РБК.
Обеспечительные меры на торговую галерею "Модный сезон" возле Кремля наложил Мещанский районный суд. Помещения в составе объекта по адресу Охотный ряд, 2 были арестованы 3 апреля.
Читайте ПРАЙМ в нашем канале в Telegram
Ограничения затронули часть площадей пятизвездочного отеля Four Seasons Hotel Moscow. Он находится в том же здании, что и галерея. Речь идет минимум о 34,7 тысяч квадратных метров. Их собственник — ООО "Форси". До этого момента объекты и структуры, на балансе которых они находятся — ОАО "Декмос", "Торговая галерея" и "Форси", арестованы не были.
% Cуд - ПРАЙМ, 1920, 20.07.2020
Суд принял новое требование АСВ к бенефициару банка "Югра" Хотину
20 июля 2020, 10:07
ФССП просит обратить в доход государства движимое и недвижимое имущество Хотина в рамках мероприятий на основании закона "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам". Другие детали не раскрываются. Следующее судебное заседание намечено на конец мая.
В адвокатском бюро "Павел Хлюстов и партнеры", представляющем интересы Хотина, отказались от комментариев, заявив лишь, что иски не основаны на нормах права, а требования незаконны.
Изначально на этом месте находилась гостиница "Москва", построенная в 1932-1935 годах. В 2004 году историческое здание снесли. На его месте совместная компания "Декмос", 51% в которой на тот момент принадлежало Decorum Corp., 49% — правительству Москвы, построила новое здание общей площадью 171 тысяч квадратных метров.
Замоскворецкий суд Москвы 4 марта 2024 года приговорил бывшего владельца лопнувшего банка "Югра" Алексея Хотина к девяти годам колонии по делу о растрате 23,6 миллиарда рублей. Центробанк отозвал у "Югры" лицензию в июле 2017 года. В сентябре 2018 года Арбитражный суд Москвы признал банк банкротом. ЦБ оценивал "дыру" в его капитале в 160,9 миллиарда рублей.
 
МОСКВАбанк ЮграАлексей ХотинСитуация с банком "Югра"
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связь
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными данными
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала