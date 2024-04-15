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Девелопер Glorax выходит на новый рынок Владимира

Девелопер Glorax выходит на новый рынок Владимира - 15.04.2024, ПРАЙМ

Девелопер Glorax выходит на новый рынок Владимира

Glorax выходит на рынок недвижимости Владимира - в новом регионе девелопер приобрел 43 гектара земли, на которых планирует построить 550 тысяч квадратных метров | 15.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-15T09:50+0300

2024-04-15T09:50+0300

2024-04-15T09:50+0300

россия

строительство

glorax

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МОСКВА, 15 апр - ПРАЙМ. Glorax выходит на рынок недвижимости Владимира - в новом регионе девелопер приобрел 43 гектара земли, на которых планирует построить 550 тысяч квадратных метров недвижимости, говорится в сообщении компании. В нем уточняется, что девелопер застроит территорию бывшего тракторного завода в Октябрьском районе города. Общая площадь недвижимости в рамках проекта составит 550 тысяч квадратных метров, из которых на продаваемую жилую площадь придется 335,4 тысячи "квадратов". "Проект будет реализован через механизм КРТ по инициативе правообладателя – соответствующие договоренности уже достигнуты с правительством Владимирской области. Девелопер возведет дома переменной этажности с максимальной высотностью до 17 этажей. Объем инвестиций составит около 40 миллиардов рублей", - отмечается в сообщении. В нем уточняется, что начало строительства запланировано на четвертый квартал 2024 года. Glorax - крупный застройщик жилья в Петербурге, также работает в Москве, Нижнем Новгороде и Казани. Основной владелец застройщика - Андрей Биржин.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, строительство, glorax