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Белоруссия за пять лет нарастила инвестиции в Россию на 45 процентов
Белоруссия за пять лет нарастила инвестиции в Россию на 45 процентов - 15.04.2024, ПРАЙМ
Белоруссия за пять лет нарастила инвестиции в Россию на 45 процентов
Белоруссия за пять лет нарастила инвестиции в Россию на 45%, сообщил министр экономики республики Юрий Чеботарь. | 15.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-15T19:46+0300
2024-04-15T19:46+0300
2024-04-15T19:46+0300
экономика
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МИНСК, 15 апр — ПРАЙМ. Белоруссия за пять лет нарастила инвестиции в Россию на 45%, сообщил министр экономики республики Юрий Чеботарь. "Для Беларуси Россия – ключевой экономический партнер и один из основных источников капитала... Инвестиции Беларуси в Россию за последние 5 лет выросли на 45% и их объем сопоставим с российскими инвестициями в республику", — приводятся слова министра в сообщении, опубликованном на сайте минэкономики Белоруссии. Отмечается, что объем российских инвестиций в Белоруссию за прошлый год составил 5,1 миллиарда долларов, увеличившись по сравнению с уровнем 2022 года почти на треть. Количество организаций с российским капиталом в республике составило 2260. "Российским инвесторам в Беларуси интересны проекты в логистике, переработке нефти и газа и финансовых услугах. Белорусские инвестиции в России сосредоточены в производстве машин и оборудования", – сообщил Чеботарь. В сообщении также говорится, что 15 апреля Чеботарь в составе правительственной делегации принял участие в переговорах премьер-министра Белоруссии Романа Головченко с председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным в Москве. "Одним из ключевых пунктов повестки дня стали вопросы инвестиционного сотрудничества Беларуси и России. В целях придания импульса взаимодействию в сфере инвестиций министр экономики Юрий Чеботарь и министр экономического развития Российской Федерации Максим Решетников подписали комплекс мероприятий по стимулированию инвестиционной активности двух стран", — отмечается в сообщении. Подчеркивается, что документ предусматривает развитие механизмов и инструментов для привлечения капитала, углубление сотрудничества в кредитно-финансовой и научно-технической сферах, с определением основных направлений инвестиционной работы в реальном секторе экономики.
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россия, белоруссия, инвестиции
Экономика, РОССИЯ, БЕЛОРУССИЯ, инвестиции
Белоруссия за пять лет нарастила инвестиции в Россию на 45 процентов
Инвестиции Белоруссии в Россию за последние 5 лет выросли на 45%
МИНСК, 15 апр — ПРАЙМ. Белоруссия за пять лет нарастила инвестиции в Россию на 45%, сообщил министр экономики республики Юрий Чеботарь.
"Для Беларуси Россия – ключевой экономический партнер и один из основных источников капитала... Инвестиции Беларуси в Россию за последние 5 лет выросли на 45% и их объем сопоставим с российскими инвестициями в республику", — приводятся слова министра в сообщении, опубликованном на сайте минэкономики Белоруссии.
Отмечается, что объем российских инвестиций в Белоруссию за прошлый год составил 5,1 миллиарда долларов, увеличившись по сравнению с уровнем 2022 года почти на треть. Количество организаций с российским капиталом в республике составило 2260.
"Российским инвесторам в Беларуси интересны проекты в логистике, переработке нефти и газа и финансовых услугах. Белорусские инвестиции в России сосредоточены в производстве машин и оборудования", – сообщил Чеботарь.
В сообщении также говорится, что 15 апреля Чеботарь в составе правительственной делегации принял участие в переговорах премьер-министра Белоруссии Романа Головченко с председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным в Москве.
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"Одним из ключевых пунктов повестки дня стали вопросы инвестиционного сотрудничества Беларуси и России. В целях придания импульса взаимодействию в сфере инвестиций министр экономики Юрий Чеботарь и министр экономического развития Российской Федерации Максим Решетников подписали комплекс мероприятий по стимулированию инвестиционной активности двух стран", — отмечается в сообщении.
Подчеркивается, что документ предусматривает развитие механизмов и инструментов для привлечения капитала, углубление сотрудничества в кредитно-финансовой и научно-технической сферах, с определением основных направлений инвестиционной работы в реальном секторе экономики.