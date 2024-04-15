https://1prime.ru/20240415/investitsii-847401373.html

Белоруссия за пять лет нарастила инвестиции в Россию на 45 процентов

Белоруссия за пять лет нарастила инвестиции в Россию на 45 процентов - 15.04.2024, ПРАЙМ

Белоруссия за пять лет нарастила инвестиции в Россию на 45 процентов

Белоруссия за пять лет нарастила инвестиции в Россию на 45%, сообщил министр экономики республики Юрий Чеботарь. | 15.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-15T19:46+0300

2024-04-15T19:46+0300

2024-04-15T19:46+0300

экономика

россия

белоруссия

инвестиции

https://cdnn.1prime.ru/img/76200/80/762008017_0:166:2969:1836_1920x0_80_0_0_5dd582d8c2bb792fb9b01a1dee70b4bd.jpg

МИНСК, 15 апр — ПРАЙМ. Белоруссия за пять лет нарастила инвестиции в Россию на 45%, сообщил министр экономики республики Юрий Чеботарь. "Для Беларуси Россия – ключевой экономический партнер и один из основных источников капитала... Инвестиции Беларуси в Россию за последние 5 лет выросли на 45% и их объем сопоставим с российскими инвестициями в республику", — приводятся слова министра в сообщении, опубликованном на сайте минэкономики Белоруссии. Отмечается, что объем российских инвестиций в Белоруссию за прошлый год составил 5,1 миллиарда долларов, увеличившись по сравнению с уровнем 2022 года почти на треть. Количество организаций с российским капиталом в республике составило 2260. "Российским инвесторам в Беларуси интересны проекты в логистике, переработке нефти и газа и финансовых услугах. Белорусские инвестиции в России сосредоточены в производстве машин и оборудования", – сообщил Чеботарь. В сообщении также говорится, что 15 апреля Чеботарь в составе правительственной делегации принял участие в переговорах премьер-министра Белоруссии Романа Головченко с председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным в Москве. "Одним из ключевых пунктов повестки дня стали вопросы инвестиционного сотрудничества Беларуси и России. В целях придания импульса взаимодействию в сфере инвестиций министр экономики Юрий Чеботарь и министр экономического развития Российской Федерации Максим Решетников подписали комплекс мероприятий по стимулированию инвестиционной активности двух стран", — отмечается в сообщении. Подчеркивается, что документ предусматривает развитие механизмов и инструментов для привлечения капитала, углубление сотрудничества в кредитно-финансовой и научно-технической сферах, с определением основных направлений инвестиционной работы в реальном секторе экономики.

https://1prime.ru/20240415/osvey-847394761.html

белоруссия

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, белоруссия, инвестиции