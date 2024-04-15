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В ВТБ оценили востребованность IT-ипотеки

В ВТБ оценили востребованность IT-ипотеки - 15.04.2024, ПРАЙМ

В ВТБ оценили востребованность IT-ипотеки

ВТБ после возобновления IT-ипотеки выдал по ней 2,2 миллиарда рублей кредитов, при этом средняя сумма ссуды в два раза выше, чем по другим льготным программам,... | 15.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-15T10:46+0300

2024-04-15T10:46+0300

2024-04-15T10:46+0300

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МОСКВА, 15 апр - ПРАЙМ. ВТБ после возобновления IT-ипотеки выдал по ней 2,2 миллиарда рублей кредитов, при этом средняя сумма ссуды в два раза выше, чем по другим льготным программам, сообщила пресс-служба банка. "После возобновления выдач IT-ипотеки с 8 апреля ее оформили около 250 клиентов ВТБ, получив на покупку недвижимости 2,2 миллиарда рублей. Средний чек составил около 8,5 миллиона рублей – в два раза выше, чем по другим льготным программам", - сказано в сообщении. Общий объем сделок по IT-ипотеке в банке приближается к 120 миллиардам рублей, всего в банке такой кредит получило более 12 тысяч специалистов, добавили в пресс-службе. Ранее в апреле премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление, которым правительство увеличило общий лимит средств на выдачу льготных ипотечных кредитов для IT-специалистов на 200 миллиардов рублей, теперь он составляет 700 миллиардов рублей. При этом кабмин отметил, что за все время реализации программы уже выдано более 56 тысяч ипотечных кредитов на общую сумму порядка 500 миллиардов рублей. Ипотечная программа для сотрудников аккредитованных IT-компаний была запущена правительством в 2022 году, чтобы поддержать отрасль и создать комфортные условия для ее работников. Взять льготный ипотечный кредит могут специалисты в возрасте от 18 до 50 лет включительно. Льготная ставка для них составляет до 5% годовых. Максимальный размер субсидируемого государством кредита для покупки жилья в регионах-миллионниках – 18 миллионов рублей, в остальных – 9 миллионов рублей. В ВТБ за счет сотрудничества банка с партнерами-застройщиками при покупке недвижимости в регионах-миллионниках заемщики могут получить на льготных условиях до 30 миллионов рублей, в остальных – до 15 миллионов рублей.

https://1prime.ru/20240414/ipoteka-847373680.html

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