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В России рассказали о темпах развития IT-отрасли
В России рассказали о темпах развития IT-отрасли - 15.04.2024, ПРАЙМ
В России рассказали о темпах развития IT-отрасли
Средняя зарплата специалистов в IT-отрасли выросла в 1,7 раза за 2019-2023 годы и составила 155,9 тысячи рублей, а число айтишников - в 1,5 раза; сама отрасль в | 15.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-15T13:26+0300
2024-04-15T13:26+0300
2024-04-15T13:26+0300
россия
it-отрасль
it-специалисты
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МОСКВА, 15 апр - ПРАЙМ. Средняя зарплата специалистов в IT-отрасли выросла в 1,7 раза за 2019-2023 годы и составила 155,9 тысячи рублей, а число айтишников - в 1,5 раза; сама отрасль в последние четыре года лидирует по темпам роста среди крупных отраслей экономики, говорится в исследовании Института статистических исследований и экономики знаний (ИСИЭЗ) НИУ ВШЭ. "Заработная плата: 2023 год - 155,9 тысячи рублей; 2023/2019 - х1,7. Численность работников увеличивалась в среднем на 11% ежегодно. За четыре года рост ... составил около 1,5 раз", - сказано в исследовании. "IT-отрасль - №1 по темпам роста 2023/2019 среди крупных отраслей экономики", - отметили в ВШЭ. В исследовании указано, что за последние четыре года IT-отрасль демонстрировала рост по ключевым показателям, среди которых - объем реализации продукции и услуг собственной разработки, численность персонала и инвестиции. Этому способствовали увеличивающийся внутренний спрос на цифровые технологии со стороны населения, бизнеса и государства, активное импортозамещение в сегментах ПО и IT-оборудования. В 2023 году вклад IT-отрасли в экономику составил 2%, в 2019 году этот показатель был равен 1,3%. Среднегодовой темп прироста валовой добавленной стоимости (ВДС) увеличился в 1,5 раза за четыре года. "Объем реализации собственных продуктов и услуг в IT-отрасли увеличивался в среднем на 26% в год и составил 3,1 триллиона рублей в 2023 году (по крупным и средним организациям)", - сказано в исследовании. Как отметил генеральный директор АНО "Цифровая Экономика" Сергей Плуготаренко, большую роль в развитии IT-отрасли играет "сбалансированное госуправление и меры поддержки, которые распространяются и на компании, и на самих айтишников". "Считаю, что эти меры эффективны, их нужно продлевать и модернизировать, основываясь на обратной связи от бизнеса. И тогда будет обеспечено сохранение роста основных экономических и социальных показателей ИТ-отрасли, и она добьется еще более впечатляющих результатов", - отметил Плуготаренко. "Сегодня информационные технологии пронизывают практически все отрасли экономики, и их роль в развитии страны продолжает возрастать за счет увеличения внутреннего спроса. При этом в условиях нарастающего санкционного давления вопросы цифровизации ожидаемо сместились в сторону перехода на импортонезависимые решения. Сегодня мы наблюдаем активное развитие отечественных платформенных решений и, тем самым, готовимся к экспорту цифрового суверенитета в дружественные страны", - добавил исполнительный директор АРПП "Отечественный софт" Ренат Лашин.
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россия, it-отрасль, it-специалисты
РОССИЯ, IT-отрасль, IT-специалисты
В России рассказали о темпах развития IT-отрасли
НИУ ВШЭ: число айтишников в России за цетыре года выросло в 1,5 раза
МОСКВА, 15 апр - ПРАЙМ. Средняя зарплата специалистов в IT-отрасли выросла в 1,7 раза за 2019-2023 годы и составила 155,9 тысячи рублей, а число айтишников - в 1,5 раза; сама отрасль в последние четыре года лидирует по темпам роста среди крупных отраслей экономики, говорится в исследовании Института статистических исследований и экономики знаний (ИСИЭЗ) НИУ ВШЭ.
"Заработная плата: 2023 год - 155,9 тысячи рублей; 2023/2019 - х1,7. Численность работников увеличивалась в среднем на 11% ежегодно. За четыре года рост ... составил около 1,5 раз", - сказано в исследовании.
"IT-отрасль - №1 по темпам роста 2023/2019 среди крупных отраслей экономики", - отметили в ВШЭ. В исследовании указано, что за последние четыре года IT-отрасль демонстрировала рост по ключевым показателям, среди которых - объем реализации продукции и услуг собственной разработки, численность персонала и инвестиции. Этому способствовали увеличивающийся внутренний спрос на цифровые технологии со стороны населения, бизнеса и государства, активное импортозамещение в сегментах ПО и IT-оборудования.
Доля IT-отрасли в ВВП России превысила два процента
В 2023 году вклад IT-отрасли в экономику составил 2%, в 2019 году этот показатель был равен 1,3%. Среднегодовой темп прироста валовой добавленной стоимости (ВДС) увеличился в 1,5 раза за четыре года.
"Объем реализации собственных продуктов и услуг в IT-отрасли увеличивался в среднем на 26% в год и составил 3,1 триллиона рублей в 2023 году (по крупным и средним организациям)", - сказано в исследовании.
Как отметил генеральный директор АНО "Цифровая Экономика" Сергей Плуготаренко, большую роль в развитии IT-отрасли играет "сбалансированное госуправление и меры поддержки, которые распространяются и на компании, и на самих айтишников". "Считаю, что эти меры эффективны, их нужно продлевать и модернизировать, основываясь на обратной связи от бизнеса. И тогда будет обеспечено сохранение роста основных экономических и социальных показателей ИТ-отрасли, и она добьется еще более впечатляющих результатов", - отметил Плуготаренко.
"Сегодня информационные технологии пронизывают практически все отрасли экономики, и их роль в развитии страны продолжает возрастать за счет увеличения внутреннего спроса. При этом в условиях нарастающего санкционного давления вопросы цифровизации ожидаемо сместились в сторону перехода на импортонезависимые решения. Сегодня мы наблюдаем активное развитие отечественных платформенных решений и, тем самым, готовимся к экспорту цифрового суверенитета в дружественные страны", - добавил исполнительный директор АРПП "Отечественный софт" Ренат Лашин.