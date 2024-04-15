https://1prime.ru/20240415/kartel-847384357.html

ФАС возбудила дело о картеле на торгах на поставку продуктов в больницы

ФАС возбудила дело о картеле на торгах на поставку продуктов в больницы - 15.04.2024, ПРАЙМ

ФАС возбудила дело о картеле на торгах на поставку продуктов в больницы

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России возбудила дело о картельном сговоре в ходе торгов по поставкам продуктов в больницы, школы и детсады ряда... | 15.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-15T10:04+0300

2024-04-15T10:04+0300

2024-04-15T10:29+0300

россия

фас рф

картель

новости

https://cdnn.1prime.ru/img/84078/94/840789429_0:0:2665:1500_1920x0_80_0_0_439ed35fd62a4f11d85356f2050dc614.jpg

МОСКВА, 15 апр - ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России возбудила дело о картельном сговоре в ходе торгов по поставкам продуктов в больницы, школы и детсады ряда регионов. Общая сумма претензий - более 1,2 миллиарда рублей, и это лишь предварительная оценка, рассказали в ведомстве."ФАС России возбудила антимонопольное дело в отношении ООО "Рамкейт", ООО "Молторг", ООО "Масленица" и ООО "Экофуд". … Компании участвовали в закупках на поставку продуктов питания. Торги проходили для нужд муниципальных учреждений, включая бюджетные медицинские и образовательные организации, а также дошкольные учреждения города Москвы, Московской области и Республики Дагестан", - сказано в сообщении.В ФАС указали, что организации сумели победить на торгах, в частности, предоставив в составе заявок заключенные между собой мнимые договоры. Они касались подтверждения их опыта в упомянутых сферах. "Предварительная оценка начальной максимальной стоимости контрактов составила более 1,2 миллиарда рублей", - указано в сообщении ФАС Если вина компаний подтвердится, их обяжут выплатить оборотные штрафы.

https://1prime.ru/20240410/prosveschenie-847252440.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, фас рф, картель, новости