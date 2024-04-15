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ФАС возбудила дело о картеле на торгах на поставку продуктов в больницы - 15.04.2024, ПРАЙМ
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ФАС возбудила дело о картеле на торгах на поставку продуктов в больницы
ФАС возбудила дело о картеле на торгах на поставку продуктов в больницы - 15.04.2024, ПРАЙМ
ФАС возбудила дело о картеле на торгах на поставку продуктов в больницы
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России возбудила дело о картельном сговоре в ходе торгов по поставкам продуктов в больницы, школы и детсады ряда... | 15.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-15T10:04+0300
2024-04-15T10:29+0300
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МОСКВА, 15 апр - ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России возбудила дело о картельном сговоре в ходе торгов по поставкам продуктов в больницы, школы и детсады ряда регионов. Общая сумма претензий - более 1,2 миллиарда рублей, и это лишь предварительная оценка, рассказали в ведомстве."ФАС России возбудила антимонопольное дело в отношении ООО "Рамкейт", ООО "Молторг", ООО "Масленица" и ООО "Экофуд". … Компании участвовали в закупках на поставку продуктов питания. Торги проходили для нужд муниципальных учреждений, включая бюджетные медицинские и образовательные организации, а также дошкольные учреждения города Москвы, Московской области и Республики Дагестан", - сказано в сообщении.В ФАС указали, что организации сумели победить на торгах, в частности, предоставив в составе заявок заключенные между собой мнимые договоры. Они касались подтверждения их опыта в упомянутых сферах. "Предварительная оценка начальной максимальной стоимости контрактов составила более 1,2 миллиарда рублей", - указано в сообщении ФАС Если вина компаний подтвердится, их обяжут выплатить оборотные штрафы.
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россия, фас рф, картель, новости
РОССИЯ, ФАС РФ, картель, Новости
10:04 15.04.2024 (обновлено: 10:29 15.04.2024)
 
ФАС возбудила дело о картеле на торгах на поставку продуктов в больницы

ФАС возбудила дело о картеле на торгах на поставку продуктов в сады и больницы

© РИА Новости . Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкОткрытие электронной площадки для проведения закрытых закупок в сфере государственного оборонного заказа
Открытие электронной площадки для проведения закрытых закупок в сфере государственного оборонного заказа - ПРАЙМ, 1920, 15.04.2024
© РИА Новости . Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 15 апр - ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России возбудила дело о картельном сговоре в ходе торгов по поставкам продуктов в больницы, школы и детсады ряда регионов. Общая сумма претензий - более 1,2 миллиарда рублей, и это лишь предварительная оценка, рассказали в ведомстве.
"ФАС России возбудила антимонопольное дело в отношении ООО "Рамкейт", ООО "Молторг", ООО "Масленица" и ООО "Экофуд". … Компании участвовали в закупках на поставку продуктов питания. Торги проходили для нужд муниципальных учреждений, включая бюджетные медицинские и образовательные организации, а также дошкольные учреждения города Москвы, Московской области и Республики Дагестан", - сказано в сообщении.
В ФАС указали, что организации сумели победить на торгах, в частности, предоставив в составе заявок заключенные между собой мнимые договоры. Они касались подтверждения их опыта в упомянутых сферах.
"Предварительная оценка начальной максимальной стоимости контрактов составила более 1,2 миллиарда рублей", - указано в сообщении ФАС Если вина компаний подтвердится, их обяжут выплатить оборотные штрафы.
Табличка на здании Федеральной антимонопольной службы России - ПРАЙМ, 1920, 10.04.2024
ФАС возбудила дело в отношении издательства "Просвещение"
10 апреля, 10:04
 
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