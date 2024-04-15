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СМИ: от санкций против российского металла выиграют только Москва и Пекин - 15.04.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20240415/kitay-847394939.html
СМИ: от санкций против российского металла выиграют только Москва и Пекин
СМИ: от санкций против российского металла выиграют только Москва и Пекин - 15.04.2024, ПРАЙМ
СМИ: от санкций против российского металла выиграют только Москва и Пекин
Санкции со стороны Соединенных Штатов и Великобритании приведут к росту поставок в Китай алюминия, меди и никеля из России, сообщает издание Bloomberg. | 15.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-15T15:15+0300
2024-04-15T15:15+0300
экономика
россия
китай
металлы
новости
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МОСКВА, 15 апр - ПРАЙМ. Санкции со стороны Соединенных Штатов и Великобритании приведут к росту поставок в Китай алюминия, меди и никеля из России, сообщает издание Bloomberg.Запрет на торговлю российскими металлами на Лондонской бирже металлов (LME) позволит Китаю стать еще более активным импортером этих товаров. Китайские металлурги, связанные с Шанхайской фьючерсной биржей, также увеличат производство в ответ на изменение глобальной логистики, отмечает агентство.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в Telegram"Санкции США и Великобритании в отношении российских металлов усилят роль Шанхая в качестве основной площадки установления цен на материалы, имеющие ключевое значение для мировой экономики", - говорится в публикации.По оценкам китайской компании Guotai Junan Securities, новые санкции увеличат экспорт российских металлов в страны, не подпадающие под юрисдикцию США и Великобритании, особенно в Китай. В связи с этим, КНР, которая уже является крупнейшим потребителем меди, алюминия и никеля, станет еще более значимым игроком на мировом рынке.Пекин также использует стратегический союз с Россией, чтобы получить скидки на металлы и укрепить позиции юаня как мировой резервной валюты, заключили в издании.
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россия, китай, металлы, новости
Экономика, РОССИЯ, КИТАЙ, металлы, Новости
15:15 15.04.2024
 
СМИ: от санкций против российского металла выиграют только Москва и Пекин

Bloomberg: Китай расширяет ввоз алюминия, меди и никеля из России на фоне санкций

© РИА Новости . Владимир Песня | Перейти в медиабанкНЛМК
НЛМК - ПРАЙМ, 1920, 15.04.2024
© РИА Новости . Владимир Песня
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МОСКВА, 15 апр - ПРАЙМ. Санкции со стороны Соединенных Штатов и Великобритании приведут к росту поставок в Китай алюминия, меди и никеля из России, сообщает издание Bloomberg.
Запрет на торговлю российскими металлами на Лондонской бирже металлов (LME) позволит Китаю стать еще более активным импортером этих товаров. Китайские металлурги, связанные с Шанхайской фьючерсной биржей, также увеличат производство в ответ на изменение глобальной логистики, отмечает агентство.
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"Санкции США и Великобритании в отношении российских металлов усилят роль Шанхая в качестве основной площадки установления цен на материалы, имеющие ключевое значение для мировой экономики", - говорится в публикации.
По оценкам китайской компании Guotai Junan Securities, новые санкции увеличат экспорт российских металлов в страны, не подпадающие под юрисдикцию США и Великобритании, особенно в Китай. В связи с этим, КНР, которая уже является крупнейшим потребителем меди, алюминия и никеля, станет еще более значимым игроком на мировом рынке.
Пекин также использует стратегический союз с Россией, чтобы получить скидки на металлы и укрепить позиции юаня как мировой резервной валюты, заключили в издании.
Русал - ПРАЙМ, 1920, 15.04.2024
Bloomberg: цены на алюминий и никель взлетели из-за санкций против России
09:28
 
ЭкономикаРОССИЯКИТАЙметаллыНовости
 
 
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