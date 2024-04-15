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"Кристалл" начнет производить ром из доминиканского сырья в России

"Кристалл" начнет производить ром из доминиканского сырья в России - 15.04.2024, ПРАЙМ

"Кристалл" начнет производить ром из доминиканского сырья в России

Калужский ликеро-водочный завод "Кристалл" (КЛВЗ) планирует в августе 2024 года поставить в российские торговые сети первые партии рома из доминиканского сырья, | 15.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-15T22:23+0300

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россия

алкоголь

клвз "кристалл"

ром

доминикана

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МОСКВА, 15 апр — ПРАЙМ. Калужский ликеро-водочный завод "Кристалл" (КЛВЗ) планирует в августе 2024 года поставить в российские торговые сети первые партии рома из доминиканского сырья, сообщает компания. Калужский ЛВЗ "Кристалл" 15 апреля подписал соглашение с компанией из Доминиканы на поставку готового ромового дистиллята, который будет разливаться в России. В церемонии приняли участие чрезвычайный и полномочный посол Доминиканской Республики в РФ Рамон Алехандро Ариас Сарсуэла и губернатор Калужской области Владислав Шапша.Первые отгрузки в российские торговые сети планируется со второй половины года. Как уточнил совладелец компании Павел Победкин, планируемая мощность розлива составит 2,5-3 тысячи дал рома в месяц (50-60 тысяч бутылок емкостью по 0,5 литра).В течение 2025-2026 годов компания намерена увеличивать объемы выпуска рома в среднем на 40% в год. Таким образом, к концу 2026 года объем розлива может превысить 70 тысяч декалитров в год. Ориентировочная цена на полках составит около 700 рублей за бутылку объемом 0,5 литра. "Суммарные объемы розлива рома на КЛВЗ в ближайшие годы будут кратно большими, так как мы ведем переговоры о розливе и с другими производителями рома из Доминиканской Республики и иных стран Карибского бассейна. После вывода на рынок еще нескольких брендов в перспективе мы рассчитываем занять около 15% внутреннего российского рынка рома", — добавил основатель и совладелец компании Павел Победкин.

https://1prime.ru/20240415/vina-847395072.html

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россия, алкоголь, клвз "кристалл", ром, доминикана