https://1prime.ru/20240415/krokus-847396396.html
Мосгорсуд оставил в СИЗО Аминчона Исломова по делу о теракте в "Крокусе"
Мосгорсуд оставил в СИЗО Аминчона Исломова по делу о теракте в "Крокусе" - 15.04.2024, ПРАЙМ
Мосгорсуд оставил в СИЗО Аминчона Исломова по делу о теракте в "Крокусе"
Мосгорсуд признал законным арест фигуранта дела по статье "Теракт" в "Крокусе" Аминчона Исломова, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. | 15.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-15T16:28+0300
2024-04-15T16:28+0300
2024-04-15T16:28+0300
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МОСКВА, 15 апр — ПРАЙМ. Мосгорсуд признал законным арест фигуранта дела по статье "Теракт" в "Крокусе" Аминчона Исломова, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. Басманный суд Москвы не удовлетворил апелляционную жалобу Исломова, признав арест законным. Судебное заседание проходило в закрытом режиме.В конце марта Мосгорсуд арестовал Исроила, Диловара и Аминчона Исломовых (отец и два сына — прим. ред.). По данным источника РИА Новости, в феврале Диловар продал автомобиль Renault Symbol, но страховой полис ОСАГО на нее так и не был переоформлен. По данным следствия, на этом автомобиле террористы скрылись с места преступления.22 марта в красногорском концертном зале "Крокус Сити Холл" произошел теракт. Четверо мужчин ворвались в зал, расстреливали людей и бросали дымовые шашки, затем скрылись с места трагедии. Всех исполнителей теракта удалось задержать.Возбуждено уголовное дело о теракте. Президент РФ Владимир Путин объявил 24 марта днем общенационального траура.
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суд, басманный суд, крокус сити холл, теракт
Происшествия, суд, Басманный суд, Крокус сити холл, теракт
Мосгорсуд оставил в СИЗО Аминчона Исломова по делу о теракте в "Крокусе"
Мосгорсуд признал законным арест фигуранта дела о теракте в "Крокусе" Исломова
МОСКВА, 15 апр — ПРАЙМ. Мосгорсуд признал законным арест фигуранта дела по статье "Теракт" в "Крокусе" Аминчона Исломова, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Басманный суд Москвы не удовлетворил апелляционную жалобу Исломова, признав арест законным. Судебное заседание проходило в закрытом режиме.
В конце марта Мосгорсуд арестовал Исроила, Диловара и Аминчона Исломовых (отец и два сына — прим. ред.). По данным источника РИА Новости, в феврале Диловар продал автомобиль Renault Symbol, но страховой полис ОСАГО на нее так и не был переоформлен. По данным следствия, на этом автомобиле террористы скрылись с места преступления.
Один из фигурантов дела о теракте в "Крокусе" обжаловал свой арест
22 марта в красногорском концертном зале "Крокус Сити Холл" произошел теракт. Четверо мужчин ворвались в зал, расстреливали людей и бросали дымовые шашки, затем скрылись с места трагедии. Всех исполнителей теракта удалось задержать.
Возбуждено уголовное дело о теракте. Президент РФ Владимир Путин объявил 24 марта днем общенационального траура.