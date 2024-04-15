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Мосгорсуд оставил в СИЗО Аминчона Исломова по делу о теракте в "Крокусе"

Мосгорсуд оставил в СИЗО Аминчона Исломова по делу о теракте в "Крокусе" - 15.04.2024, ПРАЙМ

Мосгорсуд оставил в СИЗО Аминчона Исломова по делу о теракте в "Крокусе"

Мосгорсуд признал законным арест фигуранта дела по статье "Теракт" в "Крокусе" Аминчона Исломова, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. | 15.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-15T16:28+0300

2024-04-15T16:28+0300

2024-04-15T16:28+0300

происшествия

суд

басманный суд

крокус сити холл

теракт

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МОСКВА, 15 апр — ПРАЙМ. Мосгорсуд признал законным арест фигуранта дела по статье "Теракт" в "Крокусе" Аминчона Исломова, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. Басманный суд Москвы не удовлетворил апелляционную жалобу Исломова, признав арест законным. Судебное заседание проходило в закрытом режиме.В конце марта Мосгорсуд арестовал Исроила, Диловара и Аминчона Исломовых (отец и два сына — прим. ред.). По данным источника РИА Новости, в феврале Диловар продал автомобиль Renault Symbol, но страховой полис ОСАГО на нее так и не был переоформлен. По данным следствия, на этом автомобиле террористы скрылись с места преступления.22 марта в красногорском концертном зале "Крокус Сити Холл" произошел теракт. Четверо мужчин ворвались в зал, расстреливали людей и бросали дымовые шашки, затем скрылись с места трагедии. Всех исполнителей теракта удалось задержать.Возбуждено уголовное дело о теракте. Президент РФ Владимир Путин объявил 24 марта днем общенационального траура.

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суд, басманный суд, крокус сити холл, теракт