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Мосгорсуд оставил в СИЗО Аминчона Исломова по делу о теракте в "Крокусе" - 15.04.2024, ПРАЙМ
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Мосгорсуд оставил в СИЗО Аминчона Исломова по делу о теракте в "Крокусе"
Мосгорсуд оставил в СИЗО Аминчона Исломова по делу о теракте в "Крокусе" - 15.04.2024, ПРАЙМ
Мосгорсуд оставил в СИЗО Аминчона Исломова по делу о теракте в "Крокусе"
Мосгорсуд признал законным арест фигуранта дела по статье "Теракт" в "Крокусе" Аминчона Исломова, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. | 15.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-15T16:28+0300
2024-04-15T16:28+0300
происшествия
суд
басманный суд
крокус сити холл
теракт
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МОСКВА, 15 апр — ПРАЙМ. Мосгорсуд признал законным арест фигуранта дела по статье "Теракт" в "Крокусе" Аминчона Исломова, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. Басманный суд Москвы не удовлетворил апелляционную жалобу Исломова, признав арест законным. Судебное заседание проходило в закрытом режиме.В конце марта Мосгорсуд арестовал Исроила, Диловара и Аминчона Исломовых (отец и два сына — прим. ред.). По данным источника РИА Новости, в феврале Диловар продал автомобиль Renault Symbol, но страховой полис ОСАГО на нее так и не был переоформлен. По данным следствия, на этом автомобиле террористы скрылись с места преступления.22 марта в красногорском концертном зале "Крокус Сити Холл" произошел теракт. Четверо мужчин ворвались в зал, расстреливали людей и бросали дымовые шашки, затем скрылись с места трагедии. Всех исполнителей теракта удалось задержать.Возбуждено уголовное дело о теракте. Президент РФ Владимир Путин объявил 24 марта днем общенационального траура.
https://1prime.ru/20240415/terakt-v-krokuse-847387430.html
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суд, басманный суд, крокус сити холл, теракт
Происшествия, суд, Басманный суд, Крокус сити холл, теракт
16:28 15.04.2024
 
Мосгорсуд оставил в СИЗО Аминчона Исломова по делу о теракте в "Крокусе"

Мосгорсуд признал законным арест фигуранта дела о теракте в "Крокусе" Исломова

© Пресс-служба Басманного суда | Перейти в медиабанкАминчон Исломов, задержанный по подозрению в террористическом акте в "Крокус Сити Холл"
Аминчон Исломов, задержанный по подозрению в террористическом акте в Крокус Сити Холл
© Пресс-служба Басманного суда
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МОСКВА, 15 апр — ПРАЙМ. Мосгорсуд признал законным арест фигуранта дела по статье "Теракт" в "Крокусе" Аминчона Исломова, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Басманный суд Москвы не удовлетворил апелляционную жалобу Исломова, признав арест законным. Судебное заседание проходило в закрытом режиме.
В конце марта Мосгорсуд арестовал Исроила, Диловара и Аминчона Исломовых (отец и два сына — прим. ред.). По данным источника РИА Новости, в феврале Диловар продал автомобиль Renault Symbol, но страховой полис ОСАГО на нее так и не был переоформлен. По данным следствия, на этом автомобиле террористы скрылись с места преступления.
Судейский молоток
Один из фигурантов дела о теракте в "Крокусе" обжаловал свой арест
11:31
22 марта в красногорском концертном зале "Крокус Сити Холл" произошел теракт. Четверо мужчин ворвались в зал, расстреливали людей и бросали дымовые шашки, затем скрылись с места трагедии. Всех исполнителей теракта удалось задержать.
Возбуждено уголовное дело о теракте. Президент РФ Владимир Путин объявил 24 марта днем общенационального траура.
 
ПроисшествиясудБасманный судКрокус сити холлтеракт
 
 
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