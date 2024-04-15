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В Крыму ограничили работу мигрантов на основе патентов - 15.04.2024, ПРАЙМ
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В Крыму ограничили работу мигрантов на основе патентов
В Крыму ограничили работу мигрантов на основе патентов - 15.04.2024, ПРАЙМ
В Крыму ограничили работу мигрантов на основе патентов
В Крыму ограничили работу мигрантов на основе патентов в 35 сферах экономической деятельности, заявил глава Крыма Сергей Аксенов. | 15.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-15T18:04+0300
2024-04-15T18:04+0300
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 апр — ПРАЙМ. В Крыму ограничили работу мигрантов на основе патентов в 35 сферах экономической деятельности, заявил глава Крыма Сергей Аксенов. По его данным, в Крыму выявлено более 500 человек, нарушивших миграционное законодательство, около ста из них работали незаконно. Согласно новому указу, для иностранцев будет учитываться профессия, указанная в патенте, а также вводится запрет на привлечение работающих на основе патентов мигрантов в ряд сфер. Указ вводится на полгода и включает запрет на 35 сфер экономической деятельности."Трудовая миграция должна стать более контролируемой, а нарушители закона гарантированно выдворяться за пределы России", — написал Аксенов. Глава Крыма также заявил, что до 1 мая будут подготовлены меры по ужесточению ответственности, вплоть до уголовной, за нарушение правил пребывания в стране и последующего выдворения нарушителей.Ранее глава республики сообщил о проведении проверок в отношении находящихся в Крыму иностранцев.
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россия, крым, патент
Политика, РОССИЯ, КРЫМ, патент
18:04 15.04.2024
 
В Крыму ограничили работу мигрантов на основе патентов

В Крыму ограничили работу мигрантов на основе патентов в 35 сферах

© РИА Новости . Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкМаяк в Ялте, Крым
Маяк в Ялте, Крым - ПРАЙМ, 1920, 15.04.2024
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 апр — ПРАЙМ. В Крыму ограничили работу мигрантов на основе патентов в 35 сферах экономической деятельности, заявил глава Крыма Сергей Аксенов.
По его данным, в Крыму выявлено более 500 человек, нарушивших миграционное законодательство, около ста из них работали незаконно.
Согласно новому указу, для иностранцев будет учитываться профессия, указанная в патенте, а также вводится запрет на привлечение работающих на основе патентов мигрантов в ряд сфер. Указ вводится на полгода и включает запрет на 35 сфер экономической деятельности.
"Трудовая миграция должна стать более контролируемой, а нарушители закона гарантированно выдворяться за пределы России", — написал Аксенов.
Глава Крыма также заявил, что до 1 мая будут подготовлены меры по ужесточению ответственности, вплоть до уголовной, за нарушение правил пребывания в стране и последующего выдворения нарушителей.
Ранее глава республики сообщил о проведении проверок в отношении находящихся в Крыму иностранцев.
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