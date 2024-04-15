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В Крыму ограничили работу мигрантов на основе патентов

В Крыму ограничили работу мигрантов на основе патентов - 15.04.2024, ПРАЙМ

В Крыму ограничили работу мигрантов на основе патентов

В Крыму ограничили работу мигрантов на основе патентов в 35 сферах экономической деятельности, заявил глава Крыма Сергей Аксенов. | 15.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-15T18:04+0300

2024-04-15T18:04+0300

2024-04-15T18:04+0300

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 апр — ПРАЙМ. В Крыму ограничили работу мигрантов на основе патентов в 35 сферах экономической деятельности, заявил глава Крыма Сергей Аксенов. По его данным, в Крыму выявлено более 500 человек, нарушивших миграционное законодательство, около ста из них работали незаконно. Согласно новому указу, для иностранцев будет учитываться профессия, указанная в патенте, а также вводится запрет на привлечение работающих на основе патентов мигрантов в ряд сфер. Указ вводится на полгода и включает запрет на 35 сфер экономической деятельности."Трудовая миграция должна стать более контролируемой, а нарушители закона гарантированно выдворяться за пределы России", — написал Аксенов. Глава Крыма также заявил, что до 1 мая будут подготовлены меры по ужесточению ответственности, вплоть до уголовной, за нарушение правил пребывания в стране и последующего выдворения нарушителей.Ранее глава республики сообщил о проведении проверок в отношении находящихся в Крыму иностранцев.

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россия, крым, патент