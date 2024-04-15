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Уровень воды в реке Тобол у Кургана поднялся до 646 сантиметров
Уровень воды в реке Тобол у Кургана поднялся до 646 сантиметров - 15.04.2024, ПРАЙМ
Уровень воды в реке Тобол у Кургана поднялся до 646 сантиметров
За последние два часа, с 8.00 до 10.00 (с 6.00 до 8.00 мск), уровень воды в реке Тобол у города Курган вырос на 15 сантиметров, достигнув 646 сантиметров,... | 15.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-15T08:37+0300
2024-04-15T08:37+0300
2024-04-15T08:38+0300
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ЧЕЛЯБИНСК, 15 апр - ПРАЙМ. За последние два часа, с 8.00 до 10.00 (с 6.00 до 8.00 мск), уровень воды в реке Тобол у города Курган вырос на 15 сантиметров, достигнув 646 сантиметров, сообщает администрация города.Отмечается, что еще 14 апреля а 08.00 (06.00 мск) уровень воды в реке Тобол составлял 491 сантиметр.Ранее глава региона Вадим Шумков сообщал, что при уровне шесть метров начнется подтопление правобережной части Тобола и низкой части левого берега.Со слов иисполняющего обязанности начальника Курганского ЦГМС-Филиала ФГБУ "Уральское УГМС" Натальи Астафьевой, в город Курган пришла вода с реки Уй со сброса с челябинских водохранилищ. Власти вновь призвали курганцев немедленно эвакуироваться.
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Происшествия, РОССИЯ, Курганская область
Уровень воды в реке Тобол у Кургана поднялся до 646 сантиметров
Уровень воды в реке Тобол у Кургана поднялся за 2 часа на 15 см и достиг 646 см
ЧЕЛЯБИНСК, 15 апр - ПРАЙМ. За последние два часа, с 8.00 до 10.00 (с 6.00 до 8.00 мск), уровень воды в реке Тобол у города Курган вырос на 15 сантиметров, достигнув 646 сантиметров, сообщает администрация города.
Отмечается, что еще 14 апреля а 08.00 (06.00 мск) уровень воды в реке Тобол составлял 491 сантиметр.
Ранее глава региона Вадим Шумков сообщал, что при уровне шесть метров начнется подтопление правобережной части Тобола и низкой части левого берега.
Со слов иисполняющего обязанности начальника Курганского ЦГМС-Филиала ФГБУ "Уральское УГМС" Натальи Астафьевой, в город Курган пришла вода с реки Уй со сброса с челябинских водохранилищ. Власти вновь призвали курганцев немедленно эвакуироваться.