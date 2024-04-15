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Шумков предупредил о колоссальном объеме надвигающего паводка

Шумков предупредил о колоссальном объеме надвигающего паводка - 15.04.2024, ПРАЙМ

Шумков предупредил о колоссальном объеме надвигающего паводка

По реке Тобол идет более 1,300 миллионов "кубов" воды, этот объем вдвое превышает сбросы 1994 года, рассказал губернатор региона Вадим Шумков. | 15.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-15T14:41+0300

2024-04-15T14:41+0300

2024-04-15T14:52+0300

происшествия

россия

курганская область

паводок

наводнение

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МОСКВА, 15 апр - ПРАЙМ. По реке Тобол идет более 1,300 миллионов "кубов" воды, этот объем вдвое превышает сбросы 1994 года, рассказал губернатор региона Вадим Шумков."Земляки. Не нужно уповать на авось и на то, что заливало и в прежние годы, и все обходилось. Это не просто паводок, это реальная угроза!", - написал губернатор в своем Telegram-канале.Политик призвал граждан немедленно уезжать из своих домов либо в пункты временного размещения, либо к друзьям и родственникам. По его словам, объем движущегося на Курган паводка колоссален, и он находится всего лишь в 10 километрах от города.В 1994 году в Кургане произошло массовое наводнение, в тот год река подянлась более чем на 10 метров.

курганская область

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россия, курганская область, паводок, наводнение