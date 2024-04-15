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Уровень воды в реке Тобол у Кургана поднялся с утра на 0,85 метра

Уровень воды в реке Тобол у Кургана поднялся с утра на 0,85 метра - 15.04.2024, ПРАЙМ

Уровень воды в реке Тобол у Кургана поднялся с утра на 0,85 метра

Уровень воды в реке Тобол у Кургана, по данным на 22.00 (20.00 мск) понедельника, поднялся за 14 часов на 85 см и достиг 716 см, сообщила городская... | 15.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-15T20:43+0300

2024-04-15T20:43+0300

2024-04-15T20:43+0300

происшествия

курганская область

подтопление

паводок

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ЧЕЛЯБИНСК, 15 апр — ПРАЙМ. Уровень воды в реке Тобол у Кургана, по данным на 22.00 (20.00 мск) понедельника, поднялся за 14 часов на 85 см и достиг 716 см, сообщила городская администрация. Как ранее сообщала горадминистрация, на 08.00 (06.00 мск) воскресенья уровень воды в реке Тобол составлял 491 см, на 08.00 (06.00 мск) понедельника уровень воды вырос до 631 см. По данным геопортала, рассказывающего о паводке в Курганской области, на 22.00 (20.00 мск) понедельника уровень воды в реке Тобол у Кургана составляет 716 см.Ранее глава региона призвал граждан немедленно уезжать из своих домов либо в пункты временного размещения, либо к друзьям и родственникам. По его словам, объем движущегося на Курган паводка колоссален, и он находится всего лишь в 10 километрах от города.В 1994 году в Кургане произошло массовое наводнение, в тот год река поднялась более чем на 10 метров.

курганская область

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курганская область, подтопление, паводок