https://1prime.ru/20240415/kurgan-847402725.html
Уровень воды в реке Тобол у Кургана поднялся с утра на 0,85 метра
Уровень воды в реке Тобол у Кургана поднялся с утра на 0,85 метра - 15.04.2024, ПРАЙМ
Уровень воды в реке Тобол у Кургана поднялся с утра на 0,85 метра
Уровень воды в реке Тобол у Кургана, по данным на 22.00 (20.00 мск) понедельника, поднялся за 14 часов на 85 см и достиг 716 см, сообщила городская... | 15.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-15T20:43+0300
2024-04-15T20:43+0300
2024-04-15T20:43+0300
происшествия
курганская область
подтопление
паводок
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/04/0f/847402361_0:144:3128:1904_1920x0_80_0_0_3590f29b8a06189b0996111c3cb61f4e.jpg
ЧЕЛЯБИНСК, 15 апр — ПРАЙМ. Уровень воды в реке Тобол у Кургана, по данным на 22.00 (20.00 мск) понедельника, поднялся за 14 часов на 85 см и достиг 716 см, сообщила городская администрация. Как ранее сообщала горадминистрация, на 08.00 (06.00 мск) воскресенья уровень воды в реке Тобол составлял 491 см, на 08.00 (06.00 мск) понедельника уровень воды вырос до 631 см. По данным геопортала, рассказывающего о паводке в Курганской области, на 22.00 (20.00 мск) понедельника уровень воды в реке Тобол у Кургана составляет 716 см.Ранее глава региона призвал граждан немедленно уезжать из своих домов либо в пункты временного размещения, либо к друзьям и родственникам. По его словам, объем движущегося на Курган паводка колоссален, и он находится всего лишь в 10 километрах от города.В 1994 году в Кургане произошло массовое наводнение, в тот год река поднялась более чем на 10 метров.
курганская область
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/04/0f/847402361_200:0:2929:2047_1920x0_80_0_0_e2a280b29a3fb312dad3968bc913bc3b.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
курганская область, подтопление, паводок
Происшествия, Курганская область, подтопление, паводок
Уровень воды в реке Тобол у Кургана поднялся с утра на 0,85 метра
Уровень воды в реке Тобол у Кургана поднялся с утра достиг 7,16 метра
ЧЕЛЯБИНСК, 15 апр — ПРАЙМ. Уровень воды в реке Тобол у Кургана, по данным на 22.00 (20.00 мск) понедельника, поднялся за 14 часов на 85 см и достиг 716 см, сообщила городская администрация.
Как ранее сообщала горадминистрация, на 08.00 (06.00 мск) воскресенья уровень воды в реке Тобол составлял 491 см, на 08.00 (06.00 мск) понедельника уровень воды вырос до 631 см.
По данным геопортала, рассказывающего о паводке в Курганской области, на 22.00 (20.00 мск) понедельника уровень воды в реке Тобол у Кургана составляет 716 см.
Ранее глава региона призвал граждан немедленно уезжать из своих домов либо в пункты временного размещения, либо к друзьям и родственникам. По его словам, объем движущегося на Курган паводка колоссален, и он находится всего лишь в 10 километрах от города.
В 1994 году в Кургане произошло массовое наводнение, в тот год река поднялась более чем на 10 метров.