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В России проиндексировали норматив затрат на лекарства для льготников - 15.04.2024, ПРАЙМ
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В России проиндексировали норматив затрат на лекарства для льготников
В России проиндексировали норматив затрат на лекарства для льготников - 15.04.2024, ПРАЙМ
В России проиндексировали норматив затрат на лекарства для льготников
Норматив затрат на лекарства для льготников проиндексирован на 7,4 процента, что позволит регионам закупить дополнительный объем препаратов, заявили в... | 15.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-15T09:55+0300
2024-04-15T09:55+0300
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МОСКВА, 15 апр - ПРАЙМ. Норматив затрат на лекарства для льготников проиндексирован на 7,4 процента, что позволит регионам закупить дополнительный объем препаратов, заявили в пресс-службе Минздрава России."Норматив затрат на лекарства для льготников проиндексирован на 7,4%. Правительство РФ утвердило постановление "Об установлении норматива финансовых затрат" в месяц на одного гражданина, получающего государственную социальную помощь в виде социальной услуги по обеспечению в соответствии со стандартами медицинской помощи по рецептам врача (фельдшера) лекарственными препаратами для медицинского применения, медицинскими изделиями, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов, в 2024 году", - сказано в сообщении.Так, норматив составляет 1211,3 рубля и был перерассчитан с учетом индекса потребительских цен в 2023 году. Увеличение индексации позволит регионам дополнительно закупать лекарства для граждан.Инвалиды, участники Великой Отечественной войны, дети-инвалиды и чернобыльцы имеют право на бесплатные лекарства, лечебное питание и медицинские изделия. Размер норматива не ограничивает объем льготных лекарств, который может быть выписан каждому гражданину. Решение о необходимых лекарствах и медицинских изделиях принимается лечащим врачом.
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россия, лекарства, новости
РОССИЯ, лекарства, Новости
09:55 15.04.2024
 
В России проиндексировали норматив затрат на лекарства для льготников

Минздрав: норматив затрат на лекарства для льготников увеличили на 7,4 процента

© РИА Новости . Евгений Козырев | Перейти в медиабанкВ физико-химической лаборатории
В физико-химической лаборатории - ПРАЙМ, 1920, 15.04.2024
© РИА Новости . Евгений Козырев
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МОСКВА, 15 апр - ПРАЙМ. Норматив затрат на лекарства для льготников проиндексирован на 7,4 процента, что позволит регионам закупить дополнительный объем препаратов, заявили в пресс-службе Минздрава России.
"Норматив затрат на лекарства для льготников проиндексирован на 7,4%. Правительство РФ утвердило постановление "Об установлении норматива финансовых затрат" в месяц на одного гражданина, получающего государственную социальную помощь в виде социальной услуги по обеспечению в соответствии со стандартами медицинской помощи по рецептам врача (фельдшера) лекарственными препаратами для медицинского применения, медицинскими изделиями, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов, в 2024 году", - сказано в сообщении.
Так, норматив составляет 1211,3 рубля и был перерассчитан с учетом индекса потребительских цен в 2023 году. Увеличение индексации позволит регионам дополнительно закупать лекарства для граждан.
Инвалиды, участники Великой Отечественной войны, дети-инвалиды и чернобыльцы имеют право на бесплатные лекарства, лечебное питание и медицинские изделия. Размер норматива не ограничивает объем льготных лекарств, который может быть выписан каждому гражданину. Решение о необходимых лекарствах и медицинских изделиях принимается лечащим врачом.
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