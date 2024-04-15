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Маск заявил, что ряд функций в X станут платными для новых пользователей - 15.04.2024, ПРАЙМ
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Маск заявил, что ряд функций в X станут платными для новых пользователей
Маск заявил, что ряд функций в X станут платными для новых пользователей - 15.04.2024, ПРАЙМ
Маск заявил, что ряд функций в X станут платными для новых пользователей
Илон Маск подтвердил информацию о том, что принадлежащая ему соцсеть X планирует взимать плату со всех новых пользователей за доступ к созданию постов,... | 15.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-15T23:08+0300
2024-04-15T23:08+0300
сша
илон маск
соцсеть x
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МОСКВА, 15 апр — ПРАЙМ. Илон Маск подтвердил информацию о том, что принадлежащая ему соцсеть X планирует взимать плату со всех новых пользователей за доступ к созданию постов, закладок, а также к лайкам и ответам на другие посты. "К сожалению, небольшая плата для новых пользователей для получения доступа к записям является единственным способом сдержать неумолимый натиск ботов. Нынешний ИИ (и фермы троллей) могут с легкостью пройти тест на бота", — написал Маск в ответ на пост в X, в котором говорится о плате для новых подписчиков. Затем в одном из постов Маск уточнил, что функция будет распространяться только на новых пользователей и "через три месяца они смогут писать бесплатно". В оригинальной записи аккаунта X Daily News, на которую ответил владелец соцсети, указывается, что с новых пользователей требуется ежегодная плата за доступ к лайкам, ответам другим пользователям, закладкам и созданию постов. Это, как отмечается в тексте, вводится для снижения уровня спама. Маск не уточнил, какой будет сумма для новых пользователей. Однако с прошлого октября такой сбор уже был введен для пользователей Новой Зеландии и Филиппин. Он составил 1,43 новозеландских доллара и 42,51 филиппинских песо в год соответственно, что на тот момент соответствовало одному американскому доллару. X Corp. — американская компания, основанная Илоном Маском в 2023 году для поглощения Twitter Inc. и главного продукта компании — соцсети Twitter, которое произошло в апреле. В июле был проведен ребрендинг — логотип и название соцсети Twitter были сменены на Х.
https://1prime.ru/20240409/problema-847230287.html
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сша, илон маск, соцсеть x
США, Илон Маск, соцсеть X
23:08 15.04.2024
 
Маск заявил, что ряд функций в X станут платными для новых пользователей

Маск заявил, что ряд функций в соцсети X станут платными для новых пользователей

© Unsplash/BoliviaInteligenteОбновленный логотип твиттера
Обновленный логотип твиттера
© Unsplash/BoliviaInteligente
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МОСКВА, 15 апр — ПРАЙМ. Илон Маск подтвердил информацию о том, что принадлежащая ему соцсеть X планирует взимать плату со всех новых пользователей за доступ к созданию постов, закладок, а также к лайкам и ответам на другие посты.
"К сожалению, небольшая плата для новых пользователей для получения доступа к записям является единственным способом сдержать неумолимый натиск ботов. Нынешний ИИ (и фермы троллей) могут с легкостью пройти тест на бота", — написал Маск в ответ на пост в X, в котором говорится о плате для новых подписчиков.
Затем в одном из постов Маск уточнил, что функция будет распространяться только на новых пользователей и "через три месяца они смогут писать бесплатно".
В оригинальной записи аккаунта X Daily News, на которую ответил владелец соцсети, указывается, что с новых пользователей требуется ежегодная плата за доступ к лайкам, ответам другим пользователям, закладкам и созданию постов. Это, как отмечается в тексте, вводится для снижения уровня спама.
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Маск не уточнил, какой будет сумма для новых пользователей. Однако с прошлого октября такой сбор уже был введен для пользователей Новой Зеландии и Филиппин. Он составил 1,43 новозеландских доллара и 42,51 филиппинских песо в год соответственно, что на тот момент соответствовало одному американскому доллару.
X Corp. — американская компания, основанная Илоном Маском в 2023 году для поглощения Twitter Inc. и главного продукта компании — соцсети Twitter, которое произошло в апреле. В июле был проведен ребрендинг — логотип и название соцсети Twitter были сменены на Х.
 
СШАИлон Масксоцсеть X
 
 
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