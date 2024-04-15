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Названы самые выгодные металлы для инвестиций в мире - 15.04.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Названы самые выгодные металлы для инвестиций в мире
Названы самые выгодные металлы для инвестиций в мире - 15.04.2024, ПРАЙМ
Названы самые выгодные металлы для инвестиций в мире
Самыми выгодными металлами для инвестиций в мире за прошедший год стали промышленные индий и олово - возврат на инвестиции в них был вдвое выше, чем в золото,... | 15.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-15T05:58+0300
2024-04-15T05:58+0300
экономика
металлы
инвестиции
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МОСКВА, 15 апр - ПРАЙМ. Самыми выгодными металлами для инвестиций в мире за прошедший год стали промышленные индий и олово - возврат на инвестиции в них был вдвое выше, чем в золото, следует из анализа РИА Новости данных Лондонской и Шанхайской бирж металлов, а также нью-йоркской биржи Comex. Среди всех металлов, кроме редкоземельных, сильнее всего цены подскочили за последние 12 месяцев на индий - на 35,5%, до 256,26 доллара за килограмм. На втором месте оказалось олово - его стоимость выросла на 33,5%, до 31,7 тысячи долларов за тонну. Тройку лидеров замыкает галлий - за килограмм на бирже просят 271,2 доллара, что на 23% больше, чем год назад. Динамика приводится по состоянию на 12 апреля текущего и прошлого года соответственно. Эти металлы широко используются в промышленности. Без индия не обходится современная микроэлектроника, а также он нужен для производства жидкокристаллических экранов. Из олова, например, делают банки для консервов, а галлий применяется для производства полупроводников. По росту цен драгоценные золото и серебро расположились на четвертом и пятом местах - стоимость золота за год выросла на 18,3%, до 2,4 тысячи долларов за тройскую унцию, а серебра - на 14,8%, до 29,2 доллара за унцию. Другие металлы показали более сдержанную динамику: цена на медь за год выросла на 5,8%, алюминий подорожал на 5,7%, германий - на 3,3%, свинец - на 2,2%, цинк - на 0,4%. А вот аутсайдерами стали литий и родий, цены на которые за последний год рухнули на 44% и 41% соответственно, а также сталь (-30%), палладий (-29%) и никель (-23%).
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металлы, инвестиции
Экономика, металлы, инвестиции
05:58 15.04.2024
 
Названы самые выгодные металлы для инвестиций в мире

Самыми выгодными металлами для инвестиций в мире стали индий и олово

© Unsplash/KanchanaraКотировки, сток
Котировки, сток
© Unsplash/Kanchanara
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МОСКВА, 15 апр - ПРАЙМ. Самыми выгодными металлами для инвестиций в мире за прошедший год стали промышленные индий и олово - возврат на инвестиции в них был вдвое выше, чем в золото, следует из анализа РИА Новости данных Лондонской и Шанхайской бирж металлов, а также нью-йоркской биржи Comex.
Среди всех металлов, кроме редкоземельных, сильнее всего цены подскочили за последние 12 месяцев на индий - на 35,5%, до 256,26 доллара за килограмм. На втором месте оказалось олово - его стоимость выросла на 33,5%, до 31,7 тысячи долларов за тонну. Тройку лидеров замыкает галлий - за килограмм на бирже просят 271,2 доллара, что на 23% больше, чем год назад. Динамика приводится по состоянию на 12 апреля текущего и прошлого года соответственно.
Эти металлы широко используются в промышленности. Без индия не обходится современная микроэлектроника, а также он нужен для производства жидкокристаллических экранов. Из олова, например, делают банки для консервов, а галлий применяется для производства полупроводников.
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28 марта, 11:42
По росту цен драгоценные золото и серебро расположились на четвертом и пятом местах - стоимость золота за год выросла на 18,3%, до 2,4 тысячи долларов за тройскую унцию, а серебра - на 14,8%, до 29,2 доллара за унцию.
Другие металлы показали более сдержанную динамику: цена на медь за год выросла на 5,8%, алюминий подорожал на 5,7%, германий - на 3,3%, свинец - на 2,2%, цинк - на 0,4%.
А вот аутсайдерами стали литий и родий, цены на которые за последний год рухнули на 44% и 41% соответственно, а также сталь (-30%), палладий (-29%) и никель (-23%).
 
Экономикаметаллыинвестиции
 
 
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