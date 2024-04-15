Напряженность растет, но покупатели не сдаются - 15.04.2024, ПРАЙМ
Напряженность растет, но покупатели не сдаются
Российский рынок завершил очередную неделю ростом: индекс Мосбиржи в пятницу повысился на 0,5%, а за всю прошлую неделю – на 1,8%. Позитивные настроения... | 15.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-15T08:28+0300
2024-04-15T08:28+0300
2024-04-15T08:28+0300
мнения аналитиков
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МОСКВА, 15 апр - ПРАЙМ. Российский рынок завершил очередную неделю ростом: индекс Мосбиржи в пятницу повысился на 0,5%, а за всю прошлую неделю – на 1,8%. Позитивные настроения инвесторов поддерживаются высокими ожиданиями по дивидендам и корпоративными результатами.Тем не менее спад на рынке суверенного долга на прошлой неделе продолжился. Опубликованные на неделе данные по инфляции не позволяют надеяться на снижение ключевой ставки в скором времени. Годовая инфляция в марте ускорилась до 7,72% по сравнению с 7,69% в конце февраля и 7,44% в конце января. Мы не ожидаем снижения ключевой ставки Банка России ранее второго полугодия 2024 года.Усиление геополитической напряженности на Ближнем Востоке отразилось на настроениях глобальных инвесторов, спрос со стороны которых сместился в направлении активов защитного класса. Доходности казначейский облигаций США снизились, а котировки выросли. Цены на золото в пятницу на глобальных рынках достигли исторического максимума в области 2430 долларов за унцию, но затем отступили от пиков, опустившись ниже 2400 долларов унцию.На общем фоне спросом в пятницу пользовались акции металлургических и горнодобывающих компаний. Инвесторы могли отыгрывать рост цен на золото через инвестиции в акции российских золотодобытчиков, такие как ЮГК, Полюс и Селигдар, показавших наибольший прирост котировок в пятницу.Очередные санкции США и Великобритании в отношении поставок российского алюминия, меди и никеля, а также на торговлю этими металлами на Чикагской товарной бирже (CME) и Лондонской бирже металлов (LME) вряд ли окажут существенное влияние на российскую металлургическую отрасль. Ключевыми потребителями промышленных металлов в мире остаются экономики азиатского региона. Тем не менее в начале недели нельзя исключать всплеска волатильности в секторе металлургических компаний.На российском рынке продолжается бум IPO. О намерении провести публичное размещение акций объявил МТС Банк. Средства от размещения будут направлены на реализацию стратегии роста. Размещение планируется по схеме cash in, мажоритарный акционер (МТС) не планирует продавать акции финансовой организации.В первый день наступившей недели операционные результаты за I квартал 2024 года раскроет X5 Group. Тем не менее это пока никак не отразится на котировках акций, так как торги акциями компании ранее были приостановлены на фоне редомициляции. Позже на неделе советы директоров ряда компаний вынесут свои рекомендации по дивидендам. Ждем решений по дивидендам от ТГК-14, ТМК, МГКЛ и Таттелекома.
МОСКВА, 15 апр - ПРАЙМ. Российский рынок завершил очередную неделю ростом: индекс Мосбиржи в пятницу повысился на 0,5%, а за всю прошлую неделю – на 1,8%. Позитивные настроения инвесторов поддерживаются высокими ожиданиями по дивидендам и корпоративными результатами.
Тем не менее спад на рынке суверенного долга на прошлой неделе продолжился. Опубликованные на неделе данные по инфляции не позволяют надеяться на снижение ключевой ставки в скором времени. Годовая инфляция в марте ускорилась до 7,72% по сравнению с 7,69% в конце февраля и 7,44% в конце января. Мы не ожидаем снижения ключевой ставки Банка России ранее второго полугодия 2024 года.
Усиление геополитической напряженности на Ближнем Востоке отразилось на настроениях глобальных инвесторов, спрос со стороны которых сместился в направлении активов защитного класса. Доходности казначейский облигаций США снизились, а котировки выросли. Цены на золото в пятницу на глобальных рынках достигли исторического максимума в области 2430 долларов за унцию, но затем отступили от пиков, опустившись ниже 2400 долларов унцию.
На общем фоне спросом в пятницу пользовались акции металлургических и горнодобывающих компаний. Инвесторы могли отыгрывать рост цен на золото через инвестиции в акции российских золотодобытчиков, такие как ЮГК, Полюс и Селигдар, показавших наибольший прирост котировок в пятницу.
Очередные санкции США и Великобритании в отношении поставок российского алюминия, меди и никеля, а также на торговлю этими металлами на Чикагской товарной бирже (CME) и Лондонской бирже металлов (LME) вряд ли окажут существенное влияние на российскую металлургическую отрасль. Ключевыми потребителями промышленных металлов в мире остаются экономики азиатского региона. Тем не менее в начале недели нельзя исключать всплеска волатильности в секторе металлургических компаний.
На российском рынке продолжается бум IPO. О намерении провести публичное размещение акций объявил МТС Банк. Средства от размещения будут направлены на реализацию стратегии роста. Размещение планируется по схеме cash in, мажоритарный акционер (МТС) не планирует продавать акции финансовой организации.
В первый день наступившей недели операционные результаты за I квартал 2024 года раскроет X5 Group. Тем не менее это пока никак не отразится на котировках акций, так как торги акциями компании ранее были приостановлены на фоне редомициляции. Позже на неделе советы директоров ряда компаний вынесут свои рекомендации по дивидендам. Ждем решений по дивидендам от ТГК-14, ТМК, МГКЛ и Таттелекома.
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