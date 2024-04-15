Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Военные ВСУ заявили о готовности дезертировать после отмены демобилизации - 15.04.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
https://1prime.ru/20240415/mobilizatsiya-847382507.html
Военные ВСУ заявили о готовности дезертировать после отмены демобилизации
Военные ВСУ заявили о готовности дезертировать после отмены демобилизации - 15.04.2024, ПРАЙМ
Военные ВСУ заявили о готовности дезертировать после отмены демобилизации
Украинские военнослужащие из Одессы заявили о готовности пойти на дезертирство после отмены властями Украины демобилизации в стране, следует из опроса... | 15.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-15T09:02+0300
2024-04-15T09:02+0300
спецоперация на украине
украина
мобилизация на украине
новости
https://cdnn.1prime.ru/img/84124/05/841240535_0:0:4000:2251_1920x0_80_0_0_59cd42a7b0aeb2813df0c12b2086c089.jpg
МОСКВА, 15 апр - ПРАЙМ. Украинские военнослужащие из Одессы заявили о готовности пойти на дезертирство после отмены властями Украины демобилизации в стране, следует из опроса украинских журналистов издания "Страна.ua".Журналисты из Одессы провели опрос среди военнослужащих, включая тех, кто проходит реабилитацию в городе, чтобы узнать их мнение о решении украинских властей исключить демобилизацию из законопроекта об усилении мобилизации. Большинство опрошенных негативно оценили подобную инициативу."Уйду в СОЧ (самовольное оставление части – ред.)", — сказал один из военных. Другой считает, что депутаты Рады должны идти на фронт вместе с ними, а третий полагает, что демобилизация необходима для обновления сил и смены солдат на передовых позициях. "Я их перестреляю всех. Если не будет демобилизации, то есть я сейчас встаю, иду на войну, а они тут отрастили животы и будут сидеть в Верховной раде? Такого не должно быть. Кто они такие? Мы власть, а не они", - заявил еще один военный.Ранее Верховная Рада приняла законопроект об усилении мобилизации в Украине без пункта о демобилизации, а Министерство обороны Украины заявило, что планирует разработать отдельный законопроект о демобилизации в течение восьми месяцев.
https://1prime.ru/20240412/ukraina-847321679.html
украина
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84124/05/841240535_342:0:3899:2668_1920x0_80_0_0_b297f1cf2eca2be7d91f127353cf2b4c.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
украина, мобилизация на украине, новости
Спецоперация на Украине, УКРАИНА, мобилизация на Украине, Новости
09:02 15.04.2024
 
Военные ВСУ заявили о готовности дезертировать после отмены демобилизации

Военные ВСУ из Одессы заявили о готовности дезертировать после отмены демобилизации

© Фото : Public Domain/President Of UkraineУкраинские военные
Украинские военные - ПРАЙМ, 1920, 15.04.2024
© Фото : Public Domain/President Of Ukraine
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 15 апр - ПРАЙМ. Украинские военнослужащие из Одессы заявили о готовности пойти на дезертирство после отмены властями Украины демобилизации в стране, следует из опроса украинских журналистов издания "Страна.ua".
Журналисты из Одессы провели опрос среди военнослужащих, включая тех, кто проходит реабилитацию в городе, чтобы узнать их мнение о решении украинских властей исключить демобилизацию из законопроекта об усилении мобилизации. Большинство опрошенных негативно оценили подобную инициативу.
"Уйду в СОЧ (самовольное оставление части – ред.)", — сказал один из военных. Другой считает, что депутаты Рады должны идти на фронт вместе с ними, а третий полагает, что демобилизация необходима для обновления сил и смены солдат на передовых позициях.
"Я их перестреляю всех. Если не будет демобилизации, то есть я сейчас встаю, иду на войну, а они тут отрастили животы и будут сидеть в Верховной раде? Такого не должно быть. Кто они такие? Мы власть, а не они", - заявил еще один военный.
Ранее Верховная Рада приняла законопроект об усилении мобилизации в Украине без пункта о демобилизации, а Министерство обороны Украины заявило, что планирует разработать отдельный законопроект о демобилизации в течение восьми месяцев.
Киев, Украина
На Украине рассказали, когда закон о мобилизации вступит в силу
12 апреля, 09:25
 
Спецоперация на УкраинеУКРАИНАмобилизация на УкраинеНовости
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связь
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными данными
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала