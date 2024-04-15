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Военные ВСУ заявили о готовности дезертировать после отмены демобилизации
Военные ВСУ заявили о готовности дезертировать после отмены демобилизации - 15.04.2024, ПРАЙМ
Военные ВСУ заявили о готовности дезертировать после отмены демобилизации
Украинские военнослужащие из Одессы заявили о готовности пойти на дезертирство после отмены властями Украины демобилизации в стране, следует из опроса... | 15.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-15T09:02+0300
2024-04-15T09:02+0300
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МОСКВА, 15 апр - ПРАЙМ. Украинские военнослужащие из Одессы заявили о готовности пойти на дезертирство после отмены властями Украины демобилизации в стране, следует из опроса украинских журналистов издания "Страна.ua".Журналисты из Одессы провели опрос среди военнослужащих, включая тех, кто проходит реабилитацию в городе, чтобы узнать их мнение о решении украинских властей исключить демобилизацию из законопроекта об усилении мобилизации. Большинство опрошенных негативно оценили подобную инициативу."Уйду в СОЧ (самовольное оставление части – ред.)", — сказал один из военных. Другой считает, что депутаты Рады должны идти на фронт вместе с ними, а третий полагает, что демобилизация необходима для обновления сил и смены солдат на передовых позициях. "Я их перестреляю всех. Если не будет демобилизации, то есть я сейчас встаю, иду на войну, а они тут отрастили животы и будут сидеть в Верховной раде? Такого не должно быть. Кто они такие? Мы власть, а не они", - заявил еще один военный.Ранее Верховная Рада приняла законопроект об усилении мобилизации в Украине без пункта о демобилизации, а Министерство обороны Украины заявило, что планирует разработать отдельный законопроект о демобилизации в течение восьми месяцев.
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Спецоперация на Украине, УКРАИНА, мобилизация на Украине, Новости
Военные ВСУ заявили о готовности дезертировать после отмены демобилизации
Военные ВСУ из Одессы заявили о готовности дезертировать после отмены демобилизации
МОСКВА, 15 апр - ПРАЙМ. Украинские военнослужащие из Одессы заявили о готовности пойти на дезертирство после отмены властями Украины демобилизации в стране, следует из опроса украинских журналистов издания "Страна.ua".
Журналисты из Одессы провели опрос среди военнослужащих, включая тех, кто проходит реабилитацию в городе, чтобы узнать их мнение о решении украинских властей исключить демобилизацию из законопроекта об усилении мобилизации. Большинство опрошенных негативно оценили подобную инициативу.
"Уйду в СОЧ (самовольное оставление части – ред.)", — сказал один из военных. Другой считает, что депутаты Рады должны идти на фронт вместе с ними, а третий полагает, что демобилизация необходима для обновления сил и смены солдат на передовых позициях.
"Я их перестреляю всех. Если не будет демобилизации, то есть я сейчас встаю, иду на войну, а они тут отрастили животы и будут сидеть в Верховной раде? Такого не должно быть. Кто они такие? Мы власть, а не они", - заявил еще один военный.
Ранее Верховная Рада приняла законопроект об усилении мобилизации в Украине без пункта о демобилизации, а Министерство обороны Украины заявило, что планирует разработать отдельный законопроект о демобилизации в течение восьми месяцев.
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