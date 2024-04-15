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Россия может создать ядерную энергоустановку для лунной базы
Россия может создать ядерную энергоустановку для лунной базы - 15.04.2024, ПРАЙМ
Россия может создать ядерную энергоустановку для лунной базы
Гендиректор "Роскосмоса" Юрий Борисов сообщил, что Россия могла бы создать ядерный источник энергии для совместной с Китаем лунной базы. | 15.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-15T14:49+0300
2024-04-15T14:49+0300
2024-04-15T14:49+0300
роскосмос
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КАЛУГА, 15 апр - ПРАЙМ. Гендиректор "Роскосмоса" Юрий Борисов сообщил, что Россия могла бы создать ядерный источник энергии для совместной с Китаем лунной базы. "Важно создать компактный надёжный долгосрочный и долговечный источник ядерной энергии на Луне", - сказал Борисов на лекции в Государственном музее истории космонавтики имени Циолковского в Калуге.Он пояснил, что лунная ночь длится четырнадцать земных суток (лунные сутки длятся 27 земных - Прим. ред). Обеспечить работу электрических приборов на столь долгий период только за счёт солнечных батарей невозможно.Ранее Борисов сообщал, что "Роскосмос" совместно с китайскими коллегами рассматривает доставку и установку на поверхности Луны ядерной энергоустановки в 2033-2035 годах.В ноябре прошлого года Правительственная комиссия ратифицировала соглашение между Москвой и Пекином о сотрудничестве при создании Международной научной лунной станции и совместном изучении спутника Земли. Миссии двух стран учредят центр управления лунной станцией, организуют доставку на спутник объемных грузы, создадут орбитальные модули для подачи электричества, коммуникации. В дальнейшем предполагается освоение Луны и содействие иностранным партнерам при высадке человека на Луну.
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роскосмос, луна, юрий борисов, лунная миссия
Роскосмос, Луна, Юрий Борисов, лунная миссия
Россия может создать ядерную энергоустановку для лунной базы
Борисов: Россия и Китай могут создать ядерную энергоустановку для лунной базы
КАЛУГА, 15 апр - ПРАЙМ. Гендиректор "Роскосмоса" Юрий Борисов сообщил, что Россия могла бы создать ядерный источник энергии для совместной с Китаем лунной базы.
"Важно создать компактный надёжный долгосрочный и долговечный источник ядерной энергии на Луне", - сказал Борисов на лекции в Государственном музее истории космонавтики имени Циолковского в Калуге.
Он пояснил, что лунная ночь длится четырнадцать земных суток (лунные сутки длятся 27 земных - Прим. ред). Обеспечить работу электрических приборов на столь долгий период только за счёт солнечных батарей невозможно.
Ранее Борисов сообщал, что "Роскосмос" совместно с китайскими коллегами рассматривает доставку и установку на поверхности Луны ядерной энергоустановки в 2033-2035 годах.
В ноябре прошлого года Правительственная комиссия ратифицировала соглашение между Москвой и Пекином о сотрудничестве при создании Международной научной лунной станции и совместном изучении спутника Земли. Миссии двух стран учредят центр управления лунной станцией, организуют доставку на спутник объемных грузы, создадут орбитальные модули для подачи электричества, коммуникации. В дальнейшем предполагается освоение Луны и содействие иностранным партнерам при высадке человека на Луну.
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