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Россия может создать ядерную энергоустановку для лунной базы - 15.04.2024, ПРАЙМ
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Россия может создать ядерную энергоустановку для лунной базы
Россия может создать ядерную энергоустановку для лунной базы - 15.04.2024, ПРАЙМ
Россия может создать ядерную энергоустановку для лунной базы
Гендиректор "Роскосмоса" Юрий Борисов сообщил, что Россия могла бы создать ядерный источник энергии для совместной с Китаем лунной базы. | 15.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-15T14:49+0300
2024-04-15T14:49+0300
роскосмос
луна
юрий борисов
лунная миссия
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КАЛУГА, 15 апр - ПРАЙМ. Гендиректор "Роскосмоса" Юрий Борисов сообщил, что Россия могла бы создать ядерный источник энергии для совместной с Китаем лунной базы. "Важно создать компактный надёжный долгосрочный и долговечный источник ядерной энергии на Луне", - сказал Борисов на лекции в Государственном музее истории космонавтики имени Циолковского в Калуге.Он пояснил, что лунная ночь длится четырнадцать земных суток (лунные сутки длятся 27 земных - Прим. ред). Обеспечить работу электрических приборов на столь долгий период только за счёт солнечных батарей невозможно.Ранее Борисов сообщал, что "Роскосмос" совместно с китайскими коллегами рассматривает доставку и установку на поверхности Луны ядерной энергоустановки в 2033-2035 годах.В ноябре прошлого года Правительственная комиссия ратифицировала соглашение между Москвой и Пекином о сотрудничестве при создании Международной научной лунной станции и совместном изучении спутника Земли. Миссии двух стран учредят центр управления лунной станцией, организуют доставку на спутник объемных грузы, создадут орбитальные модули для подачи электричества, коммуникации. В дальнейшем предполагается освоение Луны и содействие иностранным партнерам при высадке человека на Луну.
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роскосмос, луна, юрий борисов, лунная миссия
Роскосмос, Луна, Юрий Борисов, лунная миссия
14:49 15.04.2024
 
Россия может создать ядерную энергоустановку для лунной базы

Борисов: Россия и Китай могут создать ядерную энергоустановку для лунной базы

© РИА Новости . Владимир Сергеев | Перейти в медиабанкЛуна
Луна - ПРАЙМ, 1920, 15.04.2024
© РИА Новости . Владимир Сергеев
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КАЛУГА, 15 апр - ПРАЙМ. Гендиректор "Роскосмоса" Юрий Борисов сообщил, что Россия могла бы создать ядерный источник энергии для совместной с Китаем лунной базы.
"Важно создать компактный надёжный долгосрочный и долговечный источник ядерной энергии на Луне", - сказал Борисов на лекции в Государственном музее истории космонавтики имени Циолковского в Калуге.
Он пояснил, что лунная ночь длится четырнадцать земных суток (лунные сутки длятся 27 земных - Прим. ред). Обеспечить работу электрических приборов на столь долгий период только за счёт солнечных батарей невозможно.
Ранее Борисов сообщал, что "Роскосмос" совместно с китайскими коллегами рассматривает доставку и установку на поверхности Луны ядерной энергоустановки в 2033-2035 годах.
В ноябре прошлого года Правительственная комиссия ратифицировала соглашение между Москвой и Пекином о сотрудничестве при создании Международной научной лунной станции и совместном изучении спутника Земли. Миссии двух стран учредят центр управления лунной станцией, организуют доставку на спутник объемных грузы, создадут орбитальные модули для подачи электричества, коммуникации. В дальнейшем предполагается освоение Луны и содействие иностранным партнерам при высадке человека на Луну.
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