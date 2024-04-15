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В России дилеры зафиксировали ажиотажный спрос на "Москвичи" - 15.04.2024, ПРАЙМ
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В России дилеры зафиксировали ажиотажный спрос на "Москвичи"
В России дилеры зафиксировали ажиотажный спрос на "Москвичи" - 15.04.2024, ПРАЙМ
В России дилеры зафиксировали ажиотажный спрос на "Москвичи"
Российские дилеры зафиксировали рост спроса на модель автомобиля "Москвич 3" после снижения цен, пишет "Российская газета" со ссылкой на директора "Авилон... | 15.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-15T22:06+0300
2024-04-15T22:06+0300
россия
москвич
автозавод "москвич"
цены
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МОСКВА, 15 апр — ПРАЙМ. Российские дилеры зафиксировали рост спроса на модель автомобиля "Москвич 3" после снижения цен, пишет "Российская газета" со ссылкой на директора "Авилон Москвич" Дмитрия Макарычева."В настоящий момент производитель продолжает удерживать заданный уровень цены, что положительно отражается на продажах: контракты и выдачи увеличились в несколько раз", — заявил он.По его словам, покупатели проявляют большой интерес к версиям "Стандарт" и "Стандарт плюс", а также хорошим спросом пользуется модификация "Комфорт".Ранее автомобильный завод "Москвич" объявил о снижении цен на модели 2023 года выпуска. Сейчас "Москвич 3" в базовой комплектации на МКПП стоит от 1,66 миллиона рублей, а на АКПП — от 1,73 миллиона.
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россия, москвич, автозавод "москвич", цены
РОССИЯ, Москвич, автозавод "Москвич", цены
22:06 15.04.2024
 
В России дилеры зафиксировали ажиотажный спрос на "Москвичи"

Дилеры сообщили о многократном росте спроса на "Москвич 3" после снижения цен

© РИА Новости . Алексей Никольский | Перейти в медиабанкПервые автомобили "Москвич" поступили в розничную продажу
Первые автомобили Москвич поступили в розничную продажу - ПРАЙМ, 1920, 15.04.2024
© РИА Новости . Алексей Никольский
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МОСКВА, 15 апр — ПРАЙМ. Российские дилеры зафиксировали рост спроса на модель автомобиля "Москвич 3" после снижения цен, пишет "Российская газета" со ссылкой на директора "Авилон Москвич" Дмитрия Макарычева.
"В настоящий момент производитель продолжает удерживать заданный уровень цены, что положительно отражается на продажах: контракты и выдачи увеличились в несколько раз", — заявил он.
По его словам, покупатели проявляют большой интерес к версиям "Стандарт" и "Стандарт плюс", а также хорошим спросом пользуется модификация "Комфорт".
Ранее автомобильный завод "Москвич" объявил о снижении цен на модели 2023 года выпуска. Сейчас "Москвич 3" в базовой комплектации на МКПП стоит от 1,66 миллиона рублей, а на АКПП — от 1,73 миллиона.
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