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СМИ: в России стали меньше производить безалкогольных напитков

СМИ: в России стали меньше производить безалкогольных напитков - 15.04.2024, ПРАЙМ

СМИ: в России стали меньше производить безалкогольных напитков

Производство безалкогольных напитков в России снизилось впервые за пять лет, пишет газета "Ведомости", которая ознакомилась со статистикой Росстата. | 15.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-15T06:47+0300

2024-04-15T06:47+0300

2024-04-15T06:48+0300

экономика

безалкогольные напитки

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МОСКВА, 15 апр - ПРАЙМ. Производство безалкогольных напитков в России снизилось впервые за пять лет, пишет газета "Ведомости", которая ознакомилась со статистикой Росстата. "Производство безалкогольных напитков в январе – феврале 2024 года снизилось на 3% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года – до 112,2 миллиона дал... Ранее выпуск этой продукции стабильно рос. За первые два месяца 2019 года в нашей стране произвели 76,3 миллиона дал, в 2020 году – 87,4 миллиона дал, в 2021 году– 94,4 миллиона дал, в 2022 году – 107 миллиона дал, в 2023 году – 115,3 миллиона дал", - пишет газета. Издание со ссылкой на данные NielsenIQ также сообщает, что в торговых сетях продажи газированных напитков за первый квартал 2024 года сократились на 1,1% в натуральном выражении по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. В денежном выражении рост продаж таких напитков составил 14,5%, однако абсолютных значений в компании раскрывать не стали

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безалкогольные напитки