https://1prime.ru/20240415/nato-847390242.html

В МИД предупредили об ответе на усиление присутствия НАТО в Арктике

В МИД предупредили об ответе на усиление присутствия НАТО в Арктике - 15.04.2024, ПРАЙМ

В МИД предупредили об ответе на усиление присутствия НАТО в Арктике

После вступления Финляндии и Швеции в НАТО альянс планирует увеличить свою активность в Арктическом регионе. В ответ на это Россия примет меры, которые... | 15.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-15T13:15+0300

2024-04-15T13:15+0300

2024-04-15T13:15+0300

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МОСКВА, 15 апр - ПРАЙМ. После вступления Финляндии и Швеции в НАТО альянс планирует увеличить свою активность в Арктическом регионе. В ответ на это Россия примет меры, которые соответствуют угрозам, исходящим от этих двух стран, заявил заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко."Действительно, присоединение к НАТО будет сопровождаться осуществлением целого ряда инфраструктурных мероприятий, в том числе связанных с подписанием двустороннего соглашения о безопасности с США, в соответствии с которым на территории Финляндии выделили 17 объектов, которые будут предоставлены в распоряжение вооруженных сил США", — отметил дипломат.Он также отметил, что адаптация командно-штабных структур НАТО будет проводиться в связи с присоединением Финляндии и Швеции. Вступление этих стран в альянс повысит его амбиции в Арктическом регионе и будет сопровождаться созданием дополнительных возможностей для развертывания сил и проведения учений на их территории.Грушко подчеркнул, что Россия определит свои собственные пути обеспечения безопасности и обороноспособности, включающие создание военных округов и формирование военного корпуса.В последние годы Россия замечает беспрецедентную активность НАТО у своих западных границ. В свою очередь, НАТО расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии".Президент России Владимир Путин ранее осудил Запад за создание мнимой "российской угрозы" и отметил, что Москва не намерена атаковать страны альянса

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россия, нато, александр грушко, новости