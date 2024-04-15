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Небензя подвел итог заседанию СБ ООН по Ирану

Небензя подвел итог заседанию СБ ООН по Ирану - 15.04.2024, ПРАЙМ

Небензя подвел итог заседанию СБ ООН по Ирану

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя назвал выступления представителей западных стран в ходе заседании Совета безопасности, которое было... | 15.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-15T05:50+0300

2024-04-15T05:50+0300

2024-04-15T05:50+0300

иран

россия

израиль

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ООН, 15 апр – ПРАЙМ. Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя назвал выступления представителей западных стран в ходе заседании Совета безопасности, которое было посвящено атаке Ирана на Израиль, парадом лицемерия и двойных стандартов. Он напомнил заседание 2 апреля, на следующий день после атаки Израиля по генконсульству Ирана в Дамаске, когда погибли несколько иранских офицеров. "Мы предупреждали, что необходим сильный единый сигнал Совета о недопустимости таких действий. Не только в отношении суверенных Ирана или Сирии, и не только на Ближнем Востоке – в любой точке земного шара", - сказал постпред. Небензя напомнил, что коллег по Совбезу пытались убедить четко и недвусмысленно осудить "такие безрассудные шаги" во избежание их повторения - в противном случае риски рецидива, равно как и эскалации в регионе в целом, кратно возрастут. "Мы даже предложили проект соответствующего заявления СБ ООН для прессы, который был составлен на основе стандартных для таких случаев деполитизированных формулировок", - указал дипломат. В ответ от западных делегаций Россия услышала, что для них не все "так очевидно" и что нужно еще взвесить, поможет ли такой сигнал СБ стабилизации обстановки.Дипломат охарактеризовал это как отказ США, Великобритании и Франции подтвердить равноправное применение базовых принципов международного права о неприкосновенности дипломатических ко всем странам. "Результат, как говорится, налицо", - подчеркнул постпред. Небензя подчеркнул, что нападение на дипломатическое представительство является по международному праву casus belli.Постпред указал, если бы под ударом оказались западные представительства, Запад не раздумывая обрушился бы с ответными мерами, и доказывал в СБ свою правоту. "Потому что для вас все, что касается западных представительств и западных граждан, – свято и должно быть защищено, а вот когда речь заходит о других государствах, их правах, включая право на самооборону, и их гражданах – "это другое", как вы любите говорить", - отметил российский постпред.По его словам, в этом случае у Запада включается его излюбленная аргументация про "недостаток информации", юридическая казуистика. "Вот и сегодня в СБ разворачивается такой парад лицемерия и "двойных стандартов, за которым как-то даже неудобно наблюдать", - заключил он. На следующий день после удара Израиля по консульству Ирана в Сирии Соединенные Штаты и Британия отказались обсуждать вынесенный Россией проект заявления СБ ООН. Лондон и Вашингтон сослались на то, что в ходе заседания не было единства в оценках произошедшего. В воскресенье состоялось срочное заседание СБ ООН в связи с ударом возмездия, который Иран нанес по территории Израиля. Незадолго до этого постпредство Ирана заявляло, что, если бы Совбез осудил удар Израиля по иранскому консульству и привлек виновных к ответственности, то необходимость наказания Тегераном израильской стороны "могла бы быть устранена".

https://1prime.ru/20240414/sanktsii-847379386.html

иран

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иран, россия, израиль