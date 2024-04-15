https://1prime.ru/20240415/orenburg-847381211.html

Уровень воды у Оренбурга понизился

Уровень воды у Оренбурга понизился - 15.04.2024, ПРАЙМ

Уровень воды у Оренбурга понизился

Уровень воды в реке Урал у Оренбурга понизился до отметки 1171 сантиметров, сообщает мэрия. | 15.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-15T06:51+0300

2024-04-15T06:51+0300

2024-04-15T06:51+0300

происшествия

оренбургская область

оренбург

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/04/0c/847331788_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_cf18afc083f4e268e87602496df354a3.jpg

УФА, 15 апр – ПРАЙМ. Уровень воды в реке Урал у Оренбурга понизился до отметки 1171 сантиметров, сообщает мэрия."Уровень воды реки Урал на 8.00 15 апреля у Оренбурга составил 1171 см", - сообщается в Telegram-канале горадминистрации со ссылкой на местный гидрометцентр.За минувшие сутки уровень понизился на 14 сантиметров.В то же время уровень воды в реке Сакмара за сутки упал на 2 сантиметра. Сейчас показатель составляет 736 сантиметров.

https://1prime.ru/20240411/uscherb-847308635.html

оренбургская область

оренбург

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

оренбургская область, оренбург