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Уровень воды у Оренбурга понизился
Уровень воды у Оренбурга понизился - 15.04.2024, ПРАЙМ
Уровень воды у Оренбурга понизился
Уровень воды в реке Урал у Оренбурга понизился до отметки 1171 сантиметров, сообщает мэрия. | 15.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-15T06:51+0300
2024-04-15T06:51+0300
2024-04-15T06:51+0300
происшествия
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УФА, 15 апр – ПРАЙМ. Уровень воды в реке Урал у Оренбурга понизился до отметки 1171 сантиметров, сообщает мэрия."Уровень воды реки Урал на 8.00 15 апреля у Оренбурга составил 1171 см", - сообщается в Telegram-канале горадминистрации со ссылкой на местный гидрометцентр.За минувшие сутки уровень понизился на 14 сантиметров.В то же время уровень воды в реке Сакмара за сутки упал на 2 сантиметра. Сейчас показатель составляет 736 сантиметров.
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Происшествия, Оренбургская область, Оренбург
Уровень воды у Оренбурга понизился
Уровень реки Урал у Оренбурга снизился до 1171 сантиметров
УФА, 15 апр – ПРАЙМ. Уровень воды в реке Урал у Оренбурга понизился до отметки 1171 сантиметров, сообщает мэрия.
"Уровень воды реки Урал на 8.00 15 апреля у Оренбурга составил 1171 см", - сообщается в Telegram-канале горадминистрации со ссылкой на местный гидрометцентр.
За минувшие сутки уровень понизился на 14 сантиметров.
В то же время уровень воды в реке Сакмара за сутки упал на 2 сантиметра. Сейчас показатель составляет 736 сантиметров.
В Оренбургской области оценили предварительный ущерб от паводка