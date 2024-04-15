https://1prime.ru/20240415/orenburg-847381854.html
С подтопленных в Оренбурге территорий эвакуировали более 1,7 тысячи человек
С подтопленных в Оренбурге территорий эвакуировали более 1,7 тысячи человек - 15.04.2024, ПРАЙМ
С подтопленных в Оренбурге территорий эвакуировали более 1,7 тысячи человек
В результате паводков более 17-00 тысяч человек были эвакуированы с затопленных территорий Оренбурга, за последние сутки число перевезенных в безопасное место... | 15.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-15T08:23+0300
2024-04-15T08:23+0300
2024-04-15T08:38+0300
происшествия
россия
оренбургская область
паводок
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/04/08/847174875_0:19:3573:2029_1920x0_80_0_0_5e524afbf7222c1c1d942ea75eecb3ef.jpg
УФА, 15 апр – ПРАЙМ. В результате паводков более 17-00 тысяч человек были эвакуированы с затопленных территорий Оренбурга, за последние сутки число перевезенных в безопасное место граждан выросло на 28 человек.Об этом рассказала мэрия города в своем Telegram-канале."Из подтопленных территорий эвакуированы 1708 человек, 170 из которых дети. Количество эвакуированных за последние 24 часа увеличилось на 28 человек, четверо из которых дети", - сообщается в материале властей.Как точнили в администрации, 297 человек, в том числе 96 детей, находятся в пунктах временного размещения.Кроме того, отмечается, что в Оренбурге остаются затопленными 10 656 приусадебных участков и 5503 домовладения, 55 из которых многоквартирные дома. По словам представителей мэрии, за сутки количество затопленных участков и домовладений увеличилось на 1000 и 1000 соответственно.
оренбургская область
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/04/08/847174875_421:0:3152:2048_1920x0_80_0_0_a5e42b4e149ca6820755d60d7957b9da.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, оренбургская область, паводок
Происшествия, РОССИЯ, Оренбургская область, паводок
С подтопленных в Оренбурге территорий эвакуировали более 1,7 тысячи человек
Власти: с затопленных территорий в Оренбурге эвакуировали 1708 человек
УФА, 15 апр – ПРАЙМ.
В результате паводков более 17-00 тысяч человек были эвакуированы с затопленных территорий Оренбурга, за последние сутки число перевезенных в безопасное место граждан выросло на 28 человек.Об этом рассказала мэрия города в своем Telegram-канале
.
"Из подтопленных территорий эвакуированы 1708 человек, 170 из которых дети. Количество эвакуированных за последние 24 часа увеличилось на 28 человек, четверо из которых дети", - сообщается в материале властей.
Как точнили в администрации, 297 человек, в том числе 96 детей, находятся в пунктах временного размещения.
Кроме того, отмечается, что в Оренбурге остаются затопленными 10 656 приусадебных участков и 5503 домовладения, 55 из которых многоквартирные дома. По словам представителей мэрии, за сутки количество затопленных участков и домовладений увеличилось на 1000 и 1000 соответственно.