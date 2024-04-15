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С подтопленных в Оренбурге территорий эвакуировали более 1,7 тысячи человек

С подтопленных в Оренбурге территорий эвакуировали более 1,7 тысячи человек - 15.04.2024, ПРАЙМ

С подтопленных в Оренбурге территорий эвакуировали более 1,7 тысячи человек

В результате паводков более 17-00 тысяч человек были эвакуированы с затопленных территорий Оренбурга, за последние сутки число перевезенных в безопасное место... | 15.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-15T08:23+0300

2024-04-15T08:23+0300

2024-04-15T08:38+0300

происшествия

россия

оренбургская область

паводок

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УФА, 15 апр – ПРАЙМ. В результате паводков более 17-00 тысяч человек были эвакуированы с затопленных территорий Оренбурга, за последние сутки число перевезенных в безопасное место граждан выросло на 28 человек.Об этом рассказала мэрия города в своем Telegram-канале."Из подтопленных территорий эвакуированы 1708 человек, 170 из которых дети. Количество эвакуированных за последние 24 часа увеличилось на 28 человек, четверо из которых дети", - сообщается в материале властей.Как точнили в администрации, 297 человек, в том числе 96 детей, находятся в пунктах временного размещения.Кроме того, отмечается, что в Оренбурге остаются затопленными 10 656 приусадебных участков и 5503 домовладения, 55 из которых многоквартирные дома. По словам представителей мэрии, за сутки количество затопленных участков и домовладений увеличилось на 1000 и 1000 соответственно.

оренбургская область

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россия, оренбургская область, паводок