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С подтопленных в Оренбурге территорий эвакуировали более 1,7 тысячи человек - 15.04.2024, ПРАЙМ
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С подтопленных в Оренбурге территорий эвакуировали более 1,7 тысячи человек
С подтопленных в Оренбурге территорий эвакуировали более 1,7 тысячи человек - 15.04.2024, ПРАЙМ
С подтопленных в Оренбурге территорий эвакуировали более 1,7 тысячи человек
В результате паводков более 17-00 тысяч человек были эвакуированы с затопленных территорий Оренбурга, за последние сутки число перевезенных в безопасное место... | 15.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-15T08:23+0300
2024-04-15T08:38+0300
происшествия
россия
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УФА, 15 апр – ПРАЙМ. В результате паводков более 17-00 тысяч человек были эвакуированы с затопленных территорий Оренбурга, за последние сутки число перевезенных в безопасное место граждан выросло на 28 человек.Об этом рассказала мэрия города в своем Telegram-канале."Из подтопленных территорий эвакуированы 1708 человек, 170 из которых дети. Количество эвакуированных за последние 24 часа увеличилось на 28 человек, четверо из которых дети", - сообщается в материале властей.Как точнили в администрации, 297 человек, в том числе 96 детей, находятся в пунктах временного размещения.Кроме того, отмечается, что в Оренбурге остаются затопленными 10 656 приусадебных участков и 5503 домовладения, 55 из которых многоквартирные дома. По словам представителей мэрии, за сутки количество затопленных участков и домовладений увеличилось на 1000 и 1000 соответственно.
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россия, оренбургская область, паводок
Происшествия, РОССИЯ, Оренбургская область, паводок
08:23 15.04.2024 (обновлено: 08:38 15.04.2024)
 
С подтопленных в Оренбурге территорий эвакуировали более 1,7 тысячи человек

Власти: с затопленных территорий в Оренбурге эвакуировали 1708 человек

© РИА Новости | Перейти в медиабанкМесто прорыва насыпной дамбы в Орске
Место прорыва насыпной дамбы в Орске - ПРАЙМ, 1920, 15.04.2024
© РИА Новости
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УФА, 15 апр – ПРАЙМ. В результате паводков более 17-00 тысяч человек были эвакуированы с затопленных территорий Оренбурга, за последние сутки число перевезенных в безопасное место граждан выросло на 28 человек.Об этом рассказала мэрия города в своем Telegram-канале.
"Из подтопленных территорий эвакуированы 1708 человек, 170 из которых дети. Количество эвакуированных за последние 24 часа увеличилось на 28 человек, четверо из которых дети", - сообщается в материале властей.
Как точнили в администрации, 297 человек, в том числе 96 детей, находятся в пунктах временного размещения.
Кроме того, отмечается, что в Оренбурге остаются затопленными 10 656 приусадебных участков и 5503 домовладения, 55 из которых многоквартирные дома. По словам представителей мэрии, за сутки количество затопленных участков и домовладений увеличилось на 1000 и 1000 соответственно.
 
ПроисшествияРОССИЯОренбургская областьпаводок
 
 
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