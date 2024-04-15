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Губернатор Оренбурга сообщил о снижении уровня реки Урал на 30 сантиметров - 15.04.2024, ПРАЙМ
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Губернатор Оренбурга сообщил о снижении уровня реки Урал на 30 сантиметров
Губернатор Оренбурга сообщил о снижении уровня реки Урал на 30 сантиметров - 15.04.2024, ПРАЙМ
Губернатор Оренбурга сообщил о снижении уровня реки Урал на 30 сантиметров
Уровень реки Урал у Оренбурга вечером составил 11,55 метра, снизившись на 30 сантиметров, сообщил журналистам губернатор Оренбургской области Денис Паслер. | 15.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-15T20:34+0300
2024-04-15T20:34+0300
происшествия
оренбург
паводок
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ОРСК (Оренбургская область), 15 апр — ПРАЙМ. Уровень реки Урал у Оренбурга вечером составил 11,55 метра, снизившись на 30 сантиметров, сообщил журналистам губернатор Оренбургской области Денис Паслер. "К счастью, у нас тенденция и в Оренбурге, не такие темпами, конечно, как в Орске, но тем не менее вода снижается. Пиковая цифра на вечер уже 1155, то есть уже больше 30 сантиметров снижение", — сказал Паслер. Он отметил, что эта тенденция падения уровня воды закрепилась на всех постах выше по реке Урал. В Орске уровень воды снизился на 60 сантиметров. 5 апреля в Орске произошел прорыв дамбы на реке Урал. Жителей затопленных районов Старого города эвакуируют в Новый город или в ПВР.Ранее глава региона Денис Паслер отмечал, что паводок в Оренбургской области нанес ущерб на более чем 40 миллиардов рублей.В Оренбургской области режим ЧС из-за паводков ввели четвертого апреля. Губернатор региона называл паводок самым многоводным за всю историю наблюдений в Оренбуржье. Позднее в правительстве региона отмечали, что пик паводка ожидается 10 апреля, стабилизация — 20 апреля.
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оренбург, паводок, подтопление
Происшествия, Оренбург, паводок, подтопление
20:34 15.04.2024
 
Губернатор Оренбурга сообщил о снижении уровня реки Урал на 30 сантиметров

Уровень реки Урал у Оренбурга упал почти на 30 см до 11,55 метра

© РИА Новости . Максим Богодвид | Перейти в медиабанкПаводок в Оренбургской области
Паводок в Оренбургской области - ПРАЙМ, 1920, 15.04.2024
© РИА Новости . Максим Богодвид
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ОРСК (Оренбургская область), 15 апр — ПРАЙМ. Уровень реки Урал у Оренбурга вечером составил 11,55 метра, снизившись на 30 сантиметров, сообщил журналистам губернатор Оренбургской области Денис Паслер.
"К счастью, у нас тенденция и в Оренбурге, не такие темпами, конечно, как в Орске, но тем не менее вода снижается. Пиковая цифра на вечер уже 1155, то есть уже больше 30 сантиметров снижение", — сказал Паслер.
Он отметил, что эта тенденция падения уровня воды закрепилась на всех постах выше по реке Урал. В Орске уровень воды снизился на 60 сантиметров.
5 апреля в Орске произошел прорыв дамбы на реке Урал. Жителей затопленных районов Старого города эвакуируют в Новый город или в ПВР.
Ранее глава региона Денис Паслер отмечал, что паводок в Оренбургской области нанес ущерб на более чем 40 миллиардов рублей.
В Оренбургской области режим ЧС из-за паводков ввели четвертого апреля. Губернатор региона называл паводок самым многоводным за всю историю наблюдений в Оренбуржье. Позднее в правительстве региона отмечали, что пик паводка ожидается 10 апреля, стабилизация — 20 апреля.
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