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Губернатор Оренбурга сообщил о снижении уровня реки Урал на 30 сантиметров

Губернатор Оренбурга сообщил о снижении уровня реки Урал на 30 сантиметров - 15.04.2024, ПРАЙМ

Губернатор Оренбурга сообщил о снижении уровня реки Урал на 30 сантиметров

Уровень реки Урал у Оренбурга вечером составил 11,55 метра, снизившись на 30 сантиметров, сообщил журналистам губернатор Оренбургской области Денис Паслер. | 15.04.2024, ПРАЙМ

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оренбург

паводок

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ОРСК (Оренбургская область), 15 апр — ПРАЙМ. Уровень реки Урал у Оренбурга вечером составил 11,55 метра, снизившись на 30 сантиметров, сообщил журналистам губернатор Оренбургской области Денис Паслер. "К счастью, у нас тенденция и в Оренбурге, не такие темпами, конечно, как в Орске, но тем не менее вода снижается. Пиковая цифра на вечер уже 1155, то есть уже больше 30 сантиметров снижение", — сказал Паслер. Он отметил, что эта тенденция падения уровня воды закрепилась на всех постах выше по реке Урал. В Орске уровень воды снизился на 60 сантиметров. 5 апреля в Орске произошел прорыв дамбы на реке Урал. Жителей затопленных районов Старого города эвакуируют в Новый город или в ПВР.Ранее глава региона Денис Паслер отмечал, что паводок в Оренбургской области нанес ущерб на более чем 40 миллиардов рублей.В Оренбургской области режим ЧС из-за паводков ввели четвертого апреля. Губернатор региона называл паводок самым многоводным за всю историю наблюдений в Оренбуржье. Позднее в правительстве региона отмечали, что пик паводка ожидается 10 апреля, стабилизация — 20 апреля.

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оренбург, паводок, подтопление