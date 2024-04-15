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В Орске за сутки вода освободила 1455 жилых домов
В Орске за сутки вода освободила 1455 жилых домов - 15.04.2024, ПРАЙМ
В Орске за сутки вода освободила 1455 жилых домов
За прошедшие сутки вода освободила в Орске 1455 жилых домов и 555 приусадебных участков, рассказал губернатор Оренбуржья Денис Паслер в ходе заседания штаба... | 15.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-15T14:12+0300
2024-04-15T14:12+0300
2024-04-15T14:12+0300
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ОРСК (Оренбургская обл.), 15 апр - ПРАЙМ. За прошедшие сутки вода освободила в Орске 1455 жилых домов и 555 приусадебных участков, рассказал губернатор Оренбуржья Денис Паслер в ходе заседания штаба КЧС.Как сообщили в МЧС России, более 3700 домов остаются затопленными в Орске. Кроме того, более 2500 граждан были эвакуированы, в их числе 801 ребенок. На текущий момент 645 человек находятся в пунктах временного размещения.
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россия, оренбургская область, паводок
Происшествия, РОССИЯ, Оренбургская область, паводок
В Орске за сутки вода освободила 1455 жилых домов
Паслер: в Орске от воды за сутки освободились 1455 домов и 555 участков
ОРСК (Оренбургская обл.), 15 апр - ПРАЙМ. За прошедшие сутки вода освободила в Орске 1455 жилых домов и 555 приусадебных участков, рассказал губернатор Оренбуржья Денис Паслер в ходе заседания штаба КЧС.
Как сообщили в МЧС России, более 3700 домов остаются затопленными в Орске. Кроме того, более 2500 граждан были эвакуированы, в их числе 801 ребенок. На текущий момент 645 человек находятся в пунктах временного размещения.