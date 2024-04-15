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Уровень реки Урал в Орске снизился до шести метров

Уровень реки Урал в Орске снизился до шести метров - 15.04.2024, ПРАЙМ

Уровень реки Урал в Орске снизился до шести метров

Уровень реки Урал в частично затопленном Орске снизился до 600 сантиметров при критическом уровне 700 сантиметров, информирует правительство Оренбургской... | 15.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-15T21:32+0300

2024-04-15T21:32+0300

2024-04-15T21:32+0300

происшествия

оренбург

паводок

подтопление

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УФА, 15 апр — ПРАЙМ. Уровень реки Урал в частично затопленном Орске снизился до 600 сантиметров при критическом уровне 700 сантиметров, информирует правительство Оренбургской области в своем Telegram-канале. "В Орске уровень воды в Урале снизился на 20 см и составил 600 см. В Оренбурге уровень Урала упал на 14 см и составил 1155 см. В Илеке — прибавил 11 см и составил 908 см", — говорится в сообщении. Ранее власти региона сообщали, что в Орске от воды освободилось 3763 дома.Он отметил, что эта тенденция падения уровня воды закрепилась на всех постах выше по реке Урал. В Орске уровень воды снизился на 60 сантиметров.5 апреля в Орске произошел прорыв дамбы на реке Урал. Жителей затопленных районов Старого города эвакуируют в Новый город или в ПВР.Ранее глава региона Денис Паслер отмечал, что паводок в Оренбургской области нанес ущерб на более чем 40 миллиардов рублей.В Оренбургской области режим ЧС из-за паводков ввели четвертого апреля. Губернатор региона называл паводок самым многоводным за всю историю наблюдений в Оренбуржье. Позднее в правительстве региона отмечали, что пик паводка ожидается 10 апреля, стабилизация — 20 апреля.

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оренбург, паводок, подтопление