https://1prime.ru/20240415/osvey-847394761.html
Россия и Белоруссия совместно создадут самолет "Освей"
Россия и Белоруссия совместно создадут самолет "Освей" - 15.04.2024, ПРАЙМ
Россия и Белоруссия совместно создадут самолет "Освей"
Москва и Минск подпишут документы о совместном производстве легкого многоцелевого самолета "Освей", сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин во время... | 15.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-15T15:08+0300
2024-04-15T15:08+0300
2024-04-15T15:08+0300
союзное государство
михаил мишустин
александр лукашенко
https://cdnn.1prime.ru/img/84281/01/842810122_0:0:3145:1770_1920x0_80_0_0_4373dd834ebeca500fc316035104687b.jpg
МОСКВА, 15 апр - ПРАЙМ. Москва и Минск подпишут документы о совместном производстве легкого многоцелевого самолета "Освей", сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин во время встречи с белорусским коллегой Романом Головченко."У Союзного государства большая территория. Нам, конечно, нужны самые современные самолеты разных классов, разных типов для перевозок и пассажиров, и грузов", - сообщил Мишустин. Такое решение, по его словам, поможет серьезно углубить интеграцию двух государств.Глава российского кабмина также отметил беспрецедентный уровень кооперации двух стран в области высоких технологий и науки и в сфере космоса.Между странами стабильно растет и объем взаимной торговли товарами и услугами, сообщал ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко. По итогам 2023-го он достиг исторического максимума в 54 миллиарда долларов. При этом Лукашенко подчеркивал, что Москва и Минск пока не определились по вопросам создания единых рынков нефти и газа. Однако страны расширяют экспорт несырьевых товаров с высокой добавленной стоимостью как на пространстве ЕАЭС, так и в страны Восточной, Юго-Восточной и Южной Азии.
https://1prime.ru/20240411/ekonomika-847316588.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84281/01/842810122_177:0:2908:2048_1920x0_80_0_0_8d77cf0b3804f788d9496029dc51e202.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
союзное государство, михаил мишустин, александр лукашенко
Союзное государство, Михаил Мишустин, Александр Лукашенко
Россия и Белоруссия совместно создадут самолет "Освей"
Мишустин: РФ и Белоруссия подпишут соглашение о производстве самолета "Освей"
МОСКВА, 15 апр - ПРАЙМ. Москва и Минск подпишут документы о совместном производстве легкого многоцелевого самолета "Освей", сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин во время встречи с белорусским коллегой Романом Головченко.
"У Союзного государства большая территория. Нам, конечно, нужны самые современные самолеты разных классов, разных типов для перевозок и пассажиров, и грузов", - сообщил Мишустин. Такое решение, по его словам, поможет серьезно углубить интеграцию двух государств.
Глава российского кабмина также отметил беспрецедентный уровень кооперации двух стран в области высоких технологий и науки и в сфере космоса.
Между странами стабильно растет и объем взаимной торговли товарами и услугами, сообщал ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко. По итогам 2023-го он достиг исторического максимума в 54 миллиарда долларов. При этом Лукашенко подчеркивал, что Москва и Минск пока не определились по вопросам создания единых рынков нефти и газа. Однако страны расширяют экспорт несырьевых товаров с высокой добавленной стоимостью как на пространстве ЕАЭС, так и в страны Восточной, Юго-Восточной и Южной Азии.
Путин рассказал об активном росте экономики России и Белоруссии