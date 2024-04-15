https://1prime.ru/20240415/osvey-847394761.html

Россия и Белоруссия совместно создадут самолет "Освей"

Россия и Белоруссия совместно создадут самолет "Освей" - 15.04.2024, ПРАЙМ

Россия и Белоруссия совместно создадут самолет "Освей"

Москва и Минск подпишут документы о совместном производстве легкого многоцелевого самолета "Освей", сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин во время... | 15.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-15T15:08+0300

2024-04-15T15:08+0300

2024-04-15T15:08+0300

союзное государство

михаил мишустин

александр лукашенко

https://cdnn.1prime.ru/img/84281/01/842810122_0:0:3145:1770_1920x0_80_0_0_4373dd834ebeca500fc316035104687b.jpg

МОСКВА, 15 апр - ПРАЙМ. Москва и Минск подпишут документы о совместном производстве легкого многоцелевого самолета "Освей", сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин во время встречи с белорусским коллегой Романом Головченко."У Союзного государства большая территория. Нам, конечно, нужны самые современные самолеты разных классов, разных типов для перевозок и пассажиров, и грузов", - сообщил Мишустин. Такое решение, по его словам, поможет серьезно углубить интеграцию двух государств.Глава российского кабмина также отметил беспрецедентный уровень кооперации двух стран в области высоких технологий и науки и в сфере космоса.Между странами стабильно растет и объем взаимной торговли товарами и услугами, сообщал ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко. По итогам 2023-го он достиг исторического максимума в 54 миллиарда долларов. При этом Лукашенко подчеркивал, что Москва и Минск пока не определились по вопросам создания единых рынков нефти и газа. Однако страны расширяют экспорт несырьевых товаров с высокой добавленной стоимостью как на пространстве ЕАЭС, так и в страны Восточной, Юго-Восточной и Южной Азии.

https://1prime.ru/20240411/ekonomika-847316588.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

союзное государство, михаил мишустин, александр лукашенко