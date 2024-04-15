Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Россия и Белоруссия совместно создадут самолет "Освей" - 15.04.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20240415/osvey-847394761.html
Россия и Белоруссия совместно создадут самолет "Освей"
Россия и Белоруссия совместно создадут самолет "Освей" - 15.04.2024, ПРАЙМ
Россия и Белоруссия совместно создадут самолет "Освей"
Москва и Минск подпишут документы о совместном производстве легкого многоцелевого самолета "Освей", сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин во время... | 15.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-15T15:08+0300
2024-04-15T15:08+0300
союзное государство
михаил мишустин
александр лукашенко
https://cdnn.1prime.ru/img/84281/01/842810122_0:0:3145:1770_1920x0_80_0_0_4373dd834ebeca500fc316035104687b.jpg
МОСКВА, 15 апр - ПРАЙМ. Москва и Минск подпишут документы о совместном производстве легкого многоцелевого самолета "Освей", сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин во время встречи с белорусским коллегой Романом Головченко."У Союзного государства большая территория. Нам, конечно, нужны самые современные самолеты разных классов, разных типов для перевозок и пассажиров, и грузов", - сообщил Мишустин. Такое решение, по его словам, поможет серьезно углубить интеграцию двух государств.Глава российского кабмина также отметил беспрецедентный уровень кооперации двух стран в области высоких технологий и науки и в сфере космоса.Между странами стабильно растет и объем взаимной торговли товарами и услугами, сообщал ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко. По итогам 2023-го он достиг исторического максимума в 54 миллиарда долларов. При этом Лукашенко подчеркивал, что Москва и Минск пока не определились по вопросам создания единых рынков нефти и газа. Однако страны расширяют экспорт несырьевых товаров с высокой добавленной стоимостью как на пространстве ЕАЭС, так и в страны Восточной, Юго-Восточной и Южной Азии.
https://1prime.ru/20240411/ekonomika-847316588.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84281/01/842810122_177:0:2908:2048_1920x0_80_0_0_8d77cf0b3804f788d9496029dc51e202.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
союзное государство, михаил мишустин, александр лукашенко
Союзное государство, Михаил Мишустин, Александр Лукашенко
15:08 15.04.2024
 
Россия и Белоруссия совместно создадут самолет "Освей"

Мишустин: РФ и Белоруссия подпишут соглашение о производстве самолета "Освей"

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкВыставка "Россия". Пленарная сессия "Финансовый сектор как основа стабильности российской экономики"
Выставка Россия. Пленарная сессия Финансовый сектор как основа стабильности российской экономики
© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 15 апр - ПРАЙМ. Москва и Минск подпишут документы о совместном производстве легкого многоцелевого самолета "Освей", сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин во время встречи с белорусским коллегой Романом Головченко.
"У Союзного государства большая территория. Нам, конечно, нужны самые современные самолеты разных классов, разных типов для перевозок и пассажиров, и грузов", - сообщил Мишустин. Такое решение, по его словам, поможет серьезно углубить интеграцию двух государств.
Глава российского кабмина также отметил беспрецедентный уровень кооперации двух стран в области высоких технологий и науки и в сфере космоса.
Между странами стабильно растет и объем взаимной торговли товарами и услугами, сообщал ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко. По итогам 2023-го он достиг исторического максимума в 54 миллиарда долларов. При этом Лукашенко подчеркивал, что Москва и Минск пока не определились по вопросам создания единых рынков нефти и газа. Однако страны расширяют экспорт несырьевых товаров с высокой добавленной стоимостью как на пространстве ЕАЭС, так и в страны Восточной, Юго-Восточной и Южной Азии.
Государственные флаги России и Белоруссии на здании минской филармонии. - ПРАЙМ, 1920, 11.04.2024
Путин рассказал об активном росте экономики России и Белоруссии
11 апреля, 21:38
 
Союзное государствоМихаил МишустинАлександр Лукашенко
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связь
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными данными
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала