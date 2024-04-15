https://1prime.ru/20240415/otdykh-847381631.html

Россиянам рассказали, где дешевле отдыхать летом

Россиянам рассказали, где дешевле отдыхать летом - 15.04.2024, ПРАЙМ

Россиянам рассказали, где дешевле отдыхать летом

Летний отдых в отелях эконом-сегмента Сочи выйдет дешевле, чем в Турции, при этом в премиальном сегменте турецкие отели на 15-20% доступнее сочинских,... | 15.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-15T07:31+0300

2024-04-15T07:31+0300

2024-04-15T07:32+0300

туризм

турция

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МОСКВА, 15 апр - ПРАЙМ. Летний отдых в отелях эконом-сегмента Сочи выйдет дешевле, чем в Турции, при этом в премиальном сегменте турецкие отели на 15-20% доступнее сочинских, рассказала РИА Новости глава Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе. "Если говорить о разнице в цене между Турцией и Сочи, то первая в среднем дешевле на 15-20%, и это без учета перелета. Подчеркну, что именно в премиальном сегменте. В эконом-сегменте Россия дешевле, в среднем сегменте все зависит от сезона и курорта - либо столько же, либо в России чуть дороже. В премиальном сегменте Россия всегда дороже. И виной тому дефицит мест на фоне высокого спроса. Отели строятся, но их пока недостаточно", - сказала Ломидзе. В этом убедился корреспондент РИА Новости: тур в популярный четырехзвездочный Alean Family Sputnik в Сочи на 14 ночей на двоих с вылетом 20 июня обойдется от 498 тысяч рублей на "все включено" без перелета. Путевка в пятизвездочные отели еще дороже: в Swissotel Resort Sochi Kamela понадобится от 636 тысяч рублей, а в Radisson Collection Paradise Resort&Spa - от 784 тысяч рублей. При этом в этих отелях туристам предлагают питание по системе "полный пансион" - завтрак, обед и ужин. В то же время тур в популярные пятизвездочные отели Турции Papilon Ayscha, Gural Premier Belek и Limak Atlantis De Luxe Hotel&Resort на 14 ночей с вылетом 20 июня на двоих составит от 426 тысяч рублей без перелета. "Выбор отелей "четыре-пять звезд" в Турции значительно больше, чем на черноморском побережье, в том числе с предложениями "все включено" и "ультра все включено", поэтому подобрать отель с хорошим рейтингом, отзывами, удобным расположением и необходимой для отдыха инфраструктурой проще. При этом бюджет на двоих в Турции сопоставим с отдыхом в Сочи, а в некоторых случаях даже меньше при большем объеме включенных услуг", - рассказали РИА Новости в сервисе планирования путешествий Level.Travel. В сервисе отметили, что россияне для отдыха в Турции чаще всего выбирают отели "пять звезд". На них приходится 65% бронирований на июнь. При этом в Сочи среди туристов сервиса наибольшей популярностью пользуются предложения от трехзвездочных отелей. В Level.Travel агентству также рассказали, что тур в отель "три звезды" в Сочи можно купить от 61 тысячи рублей на 7 ночей на двоих с вылетом из Москвы. Тогда как минимальная цена путевки в популярные отели категории "три звезды" в Турции начинается от 91 тысячи рублей. По данным сервиса, стоимость отдыха на двух взрослых в июне в прибрежных пятизвездочных отелях Сочи начинается от 183 тысячи рублей на базе завтраков на 7 ночей. При этом в Турции "пятерки" начинаются от 118 тысяч рублей на "все включено" на 7 ночей. СТРОИТЕЛЬСТВО ОТЕЛЕЙ НЕ УСПЕВАЕТ ЗА СПРОСОМ Вице-президент Ассоциации туроператоров России Артур Мурадян, как и глава АТОР Ломидзе, главным фактором более высокой цены отдыха в Сочи, назвал нехватку "качественных комплексных отелей в России". Он также отметил, что их строительство ведется, "но оно не успевает за спросом". "Второй фактор - внутренний туризм находится на подъеме. В-третьих, у нас огромное количество невыездных туристов, для которых Сочи остается одним из немногих вариантов получить схожий сервис с Турцией", - рассказал он. Эксперт также отметил, что на сегодняшний день спрос на туры в Турцию пока "не на самом высоком уровне, поэтому отели пытаются привлекать к себе туристов". Мурадян также уверен, что клиенты у сочинских и турецких отелей совершенно разные. "Никто не выбирает между Сочи и Турцией. Те, кто может полететь в Сочи, - едут в Сочи, а кто может в Турцию - отправляются именно туда. Ценовой фактор не сравнивается странами, так как они конкурентами не являются", - заключил он.

https://1prime.ru/20240317/otdykh-846354343.html

https://1prime.ru/20240330/sezonnost-846886169.html

турция

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туризм, турция