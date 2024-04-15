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Россиянам рассказали, почему будет невыгодно брать отпуск в мае

Россиянам рассказали, почему будет невыгодно брать отпуск в мае - 15.04.2024, ПРАЙМ

Россиянам рассказали, почему будет невыгодно брать отпуск в мае

Россиянам будет невыгодно брать отпуск в мае, поскольку из-за праздничных дней рабочих будет меньше, сообщила РИА Новости эксперт Headhunter по трудовому праву... | 15.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-15T05:54+0300

2024-04-15T05:54+0300

2024-04-15T06:41+0300

отпуск

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МОСКВА, 15 апр - ПРАЙМ. Россиянам будет невыгодно брать отпуск в мае, поскольку из-за праздничных дней рабочих будет меньше, сообщила РИА Новости эксперт Headhunter по трудовому праву Татьяна Нечаева. "С финансовой точки зрения, май не самый удачный месяц для отпуска, так как чем больше в месяце рабочих дней и меньше праздничных, тем больше будут отпускные. В отпуск не засчитываются только праздничные дни, но не присоединенные к ним выходные", - сказала Нечаева. Она объяснила, что при включении в отпуск праздничных майских дней, только 1 и 9 мая не будут учитываться в отпускные и продлят период отдыха на два дня. Остальные выходные дни в мае — это присоединенные к праздникам дни, на которые отпуск не продлевается. "Размер отпускных зависит от соотношения рабочих и нерабочих дней в месяце, чем больше первых и меньше вторых - тем больше отпускных вы получите. Таким образом, если вы работаете на пятидневной рабочей неделе, самые выгодные месяцы для отпуска - это июль (23 рабочих дня), август (22 рабочих дня) или октябрь (23 рабочих дня)", - уточнила эксперт. Нечаева также напомнила, что работодатель должен оплатить работу сотрудника в нерабочий праздничный день и дать дополнительный выходной или выплатить за него двойную зарплату.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

отпуск