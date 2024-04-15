https://1prime.ru/20240415/ozon--847389935.html
Ozon направит средства владельцам пострадавших пунктов выдачи в Оренбуржье
Ozon направит средства владельцам пострадавших пунктов выдачи в Оренбуржье - 15.04.2024, ПРАЙМ
Ozon направит средства владельцам пострадавших пунктов выдачи в Оренбуржье
Ozon направит 5 миллионов рублей владельцам пострадавших от наводнения пунктов выдачи заказов (ПВЗ) в Оренбургской области, также в Оренбуржье будет отправлено... | 15.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-15T12:49+0300
2024-04-15T12:49+0300
2024-04-15T12:49+0300
происшествия
россия
ozon
паводок
оренбургская область
https://cdnn.1prime.ru/img/83857/65/838576552_5:0:3617:2032_1920x0_80_0_0_190792c7c68b244a70a86054430d4975.jpg
МОСКВА, 15 апр - ПРАЙМ. Ozon направит 5 миллионов рублей владельцам пострадавших от наводнения пунктов выдачи заказов (ПВЗ) в Оренбургской области, также в Оренбуржье будет отправлено более 13 тонн бутилированной питьевой воды в качестве гуманитарной помощи, сообщает компания. "Ozon направит 5 миллионов рублей на поддержку пунктов выдачи заказов в Оренбургской области. ... Размер выплат будет составлять от 50 000 до 100 000 рублей в зависимости от степени ущерба ПВЗ. Для получения компенсации предпринимателям нужно подписать дополнительное соглашение, которое вышлет территориальный менеджер. Выплата поступит в начале мая вместе с агентским вознаграждением за апрель", - говорится в сообщении. Отмечается, что, помимо этого, для помощи жителям Оренбургской области компания запустила специальную витрину с товарами первой необходимости. До 27 апреля там можно сделать покупки, которые благотворительный фонд "Банк еды "Русь" направит пострадавшим от паводков. Также Ozon "в качестве гуманитарной помощи направит в Оренбуржье более 13 тонн бутилированной питьевой воды". "В Ozon ежегодно рассматривают обращения владельцев ПВЗ, чьи пункты пострадали от весенних паводков. Помимо Орска, сейчас Ozon принимает такие сообщения и из других регионов. Как правило, эти случаи решаются в частном порядке с территориальным менеджментом - компания выдает финансовую поддержку владельцу пункта, который нужно восстанавливать. В случае с Оренбургской областью маркетплейс принял решение о массовой помощи из-за критичной ситуации", - добавили в компании. Прорыв дамбы в Орске произошел 5 апреля. Первый удар стихии пришелся на район Старого города, жители были эвакуированы. Власти города смогли засыпать дамбу только 11 апреля. Режим ЧС введен на всей территории Оренбургской области.
оренбургская область
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83857/65/838576552_456:0:3165:2032_1920x0_80_0_0_6f3cac63dbf09c855e1e574964c14aad.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, ozon, паводок, оренбургская область
Происшествия, РОССИЯ, Ozon, паводок, Оренбургская область
Ozon направит средства владельцам пострадавших пунктов выдачи в Оренбуржье
Ozon направит пять миллионов рублей владельцам пострадавших пунктов выдачи в Оренбуржье
МОСКВА, 15 апр - ПРАЙМ. Ozon направит 5 миллионов рублей владельцам пострадавших от наводнения пунктов выдачи заказов (ПВЗ) в Оренбургской области, также в Оренбуржье будет отправлено более 13 тонн бутилированной питьевой воды в качестве гуманитарной помощи, сообщает компания.
"Ozon направит 5 миллионов рублей на поддержку пунктов выдачи заказов в Оренбургской области. ... Размер выплат будет составлять от 50 000 до 100 000 рублей в зависимости от степени ущерба ПВЗ. Для получения компенсации предпринимателям нужно подписать дополнительное соглашение, которое вышлет территориальный менеджер. Выплата поступит в начале мая вместе с агентским вознаграждением за апрель", - говорится в сообщении.
Отмечается, что, помимо этого, для помощи жителям Оренбургской области компания запустила специальную витрину с товарами первой необходимости. До 27 апреля там можно сделать покупки, которые благотворительный фонд "Банк еды "Русь" направит пострадавшим от паводков. Также Ozon "в качестве гуманитарной помощи направит в Оренбуржье более 13 тонн бутилированной питьевой воды".
"В Ozon ежегодно рассматривают обращения владельцев ПВЗ, чьи пункты пострадали от весенних паводков. Помимо Орска, сейчас Ozon принимает такие сообщения и из других регионов. Как правило, эти случаи решаются в частном порядке с территориальным менеджментом - компания выдает финансовую поддержку владельцу пункта, который нужно восстанавливать. В случае с Оренбургской областью маркетплейс принял решение о массовой помощи из-за критичной ситуации", - добавили в компании.
Прорыв дамбы в Орске произошел 5 апреля. Первый удар стихии пришелся на район Старого города, жители были эвакуированы. Власти города смогли засыпать дамбу только 11 апреля. Режим ЧС введен на всей территории Оренбургской области.