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Ozon направит средства владельцам пострадавших пунктов выдачи в Оренбуржье - 15.04.2024, ПРАЙМ
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Ozon направит средства владельцам пострадавших пунктов выдачи в Оренбуржье
Ozon направит средства владельцам пострадавших пунктов выдачи в Оренбуржье - 15.04.2024, ПРАЙМ
Ozon направит средства владельцам пострадавших пунктов выдачи в Оренбуржье
Ozon направит 5 миллионов рублей владельцам пострадавших от наводнения пунктов выдачи заказов (ПВЗ) в Оренбургской области, также в Оренбуржье будет отправлено... | 15.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-15T12:49+0300
2024-04-15T12:49+0300
происшествия
россия
ozon
паводок
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МОСКВА, 15 апр - ПРАЙМ. Ozon направит 5 миллионов рублей владельцам пострадавших от наводнения пунктов выдачи заказов (ПВЗ) в Оренбургской области, также в Оренбуржье будет отправлено более 13 тонн бутилированной питьевой воды в качестве гуманитарной помощи, сообщает компания. "Ozon направит 5 миллионов рублей на поддержку пунктов выдачи заказов в Оренбургской области. ... Размер выплат будет составлять от 50 000 до 100 000 рублей в зависимости от степени ущерба ПВЗ. Для получения компенсации предпринимателям нужно подписать дополнительное соглашение, которое вышлет территориальный менеджер. Выплата поступит в начале мая вместе с агентским вознаграждением за апрель", - говорится в сообщении. Отмечается, что, помимо этого, для помощи жителям Оренбургской области компания запустила специальную витрину с товарами первой необходимости. До 27 апреля там можно сделать покупки, которые благотворительный фонд "Банк еды "Русь" направит пострадавшим от паводков. Также Ozon "в качестве гуманитарной помощи направит в Оренбуржье более 13 тонн бутилированной питьевой воды". "В Ozon ежегодно рассматривают обращения владельцев ПВЗ, чьи пункты пострадали от весенних паводков. Помимо Орска, сейчас Ozon принимает такие сообщения и из других регионов. Как правило, эти случаи решаются в частном порядке с территориальным менеджментом - компания выдает финансовую поддержку владельцу пункта, который нужно восстанавливать. В случае с Оренбургской областью маркетплейс принял решение о массовой помощи из-за критичной ситуации", - добавили в компании. Прорыв дамбы в Орске произошел 5 апреля. Первый удар стихии пришелся на район Старого города, жители были эвакуированы. Власти города смогли засыпать дамбу только 11 апреля. Режим ЧС введен на всей территории Оренбургской области.
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россия, ozon, паводок, оренбургская область
Происшествия, РОССИЯ, Ozon, паводок, Оренбургская область
12:49 15.04.2024
 
Ozon направит средства владельцам пострадавших пунктов выдачи в Оренбуржье

Ozon направит пять миллионов рублей владельцам пострадавших пунктов выдачи в Оренбуржье

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкOzon
Ozon - ПРАЙМ, 1920, 15.04.2024
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 15 апр - ПРАЙМ. Ozon направит 5 миллионов рублей владельцам пострадавших от наводнения пунктов выдачи заказов (ПВЗ) в Оренбургской области, также в Оренбуржье будет отправлено более 13 тонн бутилированной питьевой воды в качестве гуманитарной помощи, сообщает компания.
"Ozon направит 5 миллионов рублей на поддержку пунктов выдачи заказов в Оренбургской области. ... Размер выплат будет составлять от 50 000 до 100 000 рублей в зависимости от степени ущерба ПВЗ. Для получения компенсации предпринимателям нужно подписать дополнительное соглашение, которое вышлет территориальный менеджер. Выплата поступит в начале мая вместе с агентским вознаграждением за апрель", - говорится в сообщении.
Отмечается, что, помимо этого, для помощи жителям Оренбургской области компания запустила специальную витрину с товарами первой необходимости. До 27 апреля там можно сделать покупки, которые благотворительный фонд "Банк еды "Русь" направит пострадавшим от паводков. Также Ozon "в качестве гуманитарной помощи направит в Оренбуржье более 13 тонн бутилированной питьевой воды".
"В Ozon ежегодно рассматривают обращения владельцев ПВЗ, чьи пункты пострадали от весенних паводков. Помимо Орска, сейчас Ozon принимает такие сообщения и из других регионов. Как правило, эти случаи решаются в частном порядке с территориальным менеджментом - компания выдает финансовую поддержку владельцу пункта, который нужно восстанавливать. В случае с Оренбургской областью маркетплейс принял решение о массовой помощи из-за критичной ситуации", - добавили в компании.
Прорыв дамбы в Орске произошел 5 апреля. Первый удар стихии пришелся на район Старого города, жители были эвакуированы. Власти города смогли засыпать дамбу только 11 апреля. Режим ЧС введен на всей территории Оренбургской области.
 
ПроисшествияРОССИЯOzonпаводокОренбургская область
 
 
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