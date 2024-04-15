https://1prime.ru/20240415/pavodki-847384575.html
Уровень воды в реке Тобол у Кургана поднялся до 664 сантиметров
Уровень воды в реке Тобол у Кургана поднялся до 664 сантиметров - 15.04.2024, ПРАЙМ
Уровень воды в реке Тобол у Кургана поднялся до 664 сантиметров
Уровень воды в реке Тобол у Кургана, по данным на 12.00 (10.00 мск) понедельника, поднялся за 4 часа на 33 сантиметра и достиг 664 сантиметров, говорится в... | 15.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-15T10:20+0300
2024-04-15T10:20+0300
2024-04-15T10:20+0300
происшествия
россия
паводок
новости
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/04/0e/847378534_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_25993d0facbcf915f7a13c97697ef06f.jpg
ЧЕЛЯБИНСК, 15 апр - ПРАЙМ. Уровень воды в реке Тобол у Кургана, по данным на 12.00 (10.00 мск) понедельника, поднялся за 4 часа на 33 сантиметра и достиг 664 сантиметров, говорится в сообщении администрации города.Согласно данным администрации, в воскресенье утром уровень воды составлял 491 сантиметр, а в понедельник утром уже поднялся до 631 сантиметра. Вследствие этого, в регионе Кургана введен режим чрезвычайной ситуации.По прогнозам МЧС, около 62 населенных пунктов, 4300 домов и более 18 тысяч человек могут оказаться в зоне риска. На данный момент 885 человек находятся в пунктах временного размещения, а более семи тысяч человек были эвакуированы. Также отмечалось, что опасные явления начинаются при отметке в 700 сантиметров, а при достижении 850 сантиметров ситуация становится критической.
https://1prime.ru/20240415/orenburg-847381854.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/04/0e/847378534_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_a2ee2ff29f5e2c73cb21d94b2c7b3c4b.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, паводок, новости
Происшествия, РОССИЯ, паводок, Новости
Уровень воды в реке Тобол у Кургана поднялся до 664 сантиметров
Уровень воды в реке Тобол у Кургана поднялся за 4 часа на 33 см и достиг 664 см
ЧЕЛЯБИНСК, 15 апр - ПРАЙМ. Уровень воды в реке Тобол у Кургана, по данным на 12.00 (10.00 мск) понедельника, поднялся за 4 часа на 33 сантиметра и достиг 664 сантиметров, говорится в сообщении администрации города.
Согласно данным администрации, в воскресенье утром уровень воды составлял 491 сантиметр, а в понедельник утром уже поднялся до 631 сантиметра. Вследствие этого, в регионе Кургана введен режим чрезвычайной ситуации.
По прогнозам МЧС, около 62 населенных пунктов, 4300 домов и более 18 тысяч человек могут оказаться в зоне риска. На данный момент 885 человек находятся в пунктах временного размещения, а более семи тысяч человек были эвакуированы.
Также отмечалось, что опасные явления начинаются при отметке в 700 сантиметров, а при достижении 850 сантиметров ситуация становится критической.
С подтопленных в Оренбурге территорий эвакуировали более 1,7 тысячи человек