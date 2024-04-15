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Уровень воды в реке Тобол у Кургана поднялся до 664 сантиметров

Уровень воды в реке Тобол у Кургана поднялся до 664 сантиметров - 15.04.2024, ПРАЙМ

Уровень воды в реке Тобол у Кургана поднялся до 664 сантиметров

Уровень воды в реке Тобол у Кургана, по данным на 12.00 (10.00 мск) понедельника, поднялся за 4 часа на 33 сантиметра и достиг 664 сантиметров, говорится в... | 15.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-15T10:20+0300

2024-04-15T10:20+0300

2024-04-15T10:20+0300

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ЧЕЛЯБИНСК, 15 апр - ПРАЙМ. Уровень воды в реке Тобол у Кургана, по данным на 12.00 (10.00 мск) понедельника, поднялся за 4 часа на 33 сантиметра и достиг 664 сантиметров, говорится в сообщении администрации города.Согласно данным администрации, в воскресенье утром уровень воды составлял 491 сантиметр, а в понедельник утром уже поднялся до 631 сантиметра. Вследствие этого, в регионе Кургана введен режим чрезвычайной ситуации.По прогнозам МЧС, около 62 населенных пунктов, 4300 домов и более 18 тысяч человек могут оказаться в зоне риска. На данный момент 885 человек находятся в пунктах временного размещения, а более семи тысяч человек были эвакуированы. Также отмечалось, что опасные явления начинаются при отметке в 700 сантиметров, а при достижении 850 сантиметров ситуация становится критической.

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