Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Оренбургские власти рассказали о выплатах пострадавшим от паводков - 15.04.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
ЧП на Крымском мосту - ПРАЙМ, 1920Происшествия
https://1prime.ru/20240415/pavodki-847384891.html
Оренбургские власти рассказали о выплатах пострадавшим от паводков
Оренбургские власти рассказали о выплатах пострадавшим от паводков - 15.04.2024, ПРАЙМ
Оренбургские власти рассказали о выплатах пострадавшим от паводков
Более 313 тысяч пострадавших от паводка в Оренбуржье подали заявления на получение выплат, говорится в сообщении правительства региона, опубликованном в... | 15.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-15T10:40+0300
2024-04-15T10:40+0300
происшествия
россия
паводок
новости
выплаты
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/04/0d/847362945_0:158:3079:1890_1920x0_80_0_0_e2105bc84cc433315e379e1aa1840afb.jpg
МОСКВА, 15 апр - ПРАЙМ. Более 313 тысяч пострадавших от паводка в Оренбуржье подали заявления на получение выплат, говорится в сообщении правительства региона, опубликованном в Telegram-канале."На утро 15 апреля всего подано 313 011 заявлений. Принято в работу 304 245 заявлений. Решение о назначении выплат принято по 27 737 заявлениям", — сказано в сообщении.Кроме того, более 341 миллиона рублей уже направлено более 16 тысячам граждан, пострадавшим от паводков.Согласно информации властей, 16 832 оренбуржцам направлены выплаты на сумму 341,81 миллиона рублей, в том числе единовременная материальная помощь составила 333,56 миллиона рублей, финансовая помощь при утрате имущества – 8,25 миллиона рублей.Ранее глава региона Денис Паслер отмечал, что паводок в Оренбургской области нанес ущерб на более чем 40 миллиардов рублей.В Оренбургской области режим ЧС из-за паводков ввели четвертого апреля. Губернатор региона называл паводок самым многоводным за всю историю наблюдений в Оренбуржье. Позднее в правительстве региона отмечали, что пик паводка ожидается 10 апреля, стабилизация - 20 апреля.
https://1prime.ru/20240414/orenburg-847373802.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/04/0d/847362945_174:0:2905:2048_1920x0_80_0_0_19b5bf34417db0990509fe4a08dd5f43.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, паводок, новости, выплаты
Происшествия, РОССИЯ, паводок, Новости, ВЫПЛАТЫ
10:40 15.04.2024
 
Оренбургские власти рассказали о выплатах пострадавшим от паводков

Более 16 тысяч пострадавших от паводка в Оренбуржье получили выплаты свыше 341 млн рублей

© РИА Новости . Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкПаводок в Оренбурге
Паводок в Оренбурге - ПРАЙМ, 1920, 15.04.2024
© РИА Новости . Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 15 апр - ПРАЙМ. Более 313 тысяч пострадавших от паводка в Оренбуржье подали заявления на получение выплат, говорится в сообщении правительства региона, опубликованном в Telegram-канале.
"На утро 15 апреля всего подано 313 011 заявлений. Принято в работу 304 245 заявлений. Решение о назначении выплат принято по 27 737 заявлениям", — сказано в сообщении.
Кроме того, более 341 миллиона рублей уже направлено более 16 тысячам граждан, пострадавшим от паводков.
Согласно информации властей, 16 832 оренбуржцам направлены выплаты на сумму 341,81 миллиона рублей, в том числе единовременная материальная помощь составила 333,56 миллиона рублей, финансовая помощь при утрате имущества – 8,25 миллиона рублей.
Ранее глава региона Денис Паслер отмечал, что паводок в Оренбургской области нанес ущерб на более чем 40 миллиардов рублей.
В Оренбургской области режим ЧС из-за паводков ввели четвертого апреля. Губернатор региона называл паводок самым многоводным за всю историю наблюдений в Оренбуржье. Позднее в правительстве региона отмечали, что пик паводка ожидается 10 апреля, стабилизация - 20 апреля.
Паводок в Оренбурге - ПРАЙМ, 1920, 14.04.2024
Власти рассказали о выплатах для пострадавших от паводка в Оренбуржье
Вчера, 14:51
 
ПроисшествияРОССИЯпаводокНовостиВЫПЛАТЫ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связь
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными данными
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала