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Оренбургские власти рассказали о выплатах пострадавшим от паводков
Оренбургские власти рассказали о выплатах пострадавшим от паводков - 15.04.2024, ПРАЙМ
Оренбургские власти рассказали о выплатах пострадавшим от паводков
Более 313 тысяч пострадавших от паводка в Оренбуржье подали заявления на получение выплат, говорится в сообщении правительства региона, опубликованном в... | 15.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-15T10:40+0300
2024-04-15T10:40+0300
2024-04-15T10:40+0300
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МОСКВА, 15 апр - ПРАЙМ. Более 313 тысяч пострадавших от паводка в Оренбуржье подали заявления на получение выплат, говорится в сообщении правительства региона, опубликованном в Telegram-канале."На утро 15 апреля всего подано 313 011 заявлений. Принято в работу 304 245 заявлений. Решение о назначении выплат принято по 27 737 заявлениям", — сказано в сообщении.Кроме того, более 341 миллиона рублей уже направлено более 16 тысячам граждан, пострадавшим от паводков.Согласно информации властей, 16 832 оренбуржцам направлены выплаты на сумму 341,81 миллиона рублей, в том числе единовременная материальная помощь составила 333,56 миллиона рублей, финансовая помощь при утрате имущества – 8,25 миллиона рублей.Ранее глава региона Денис Паслер отмечал, что паводок в Оренбургской области нанес ущерб на более чем 40 миллиардов рублей.В Оренбургской области режим ЧС из-за паводков ввели четвертого апреля. Губернатор региона называл паводок самым многоводным за всю историю наблюдений в Оренбуржье. Позднее в правительстве региона отмечали, что пик паводка ожидается 10 апреля, стабилизация - 20 апреля.
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Происшествия, РОССИЯ, паводок, Новости, ВЫПЛАТЫ
Оренбургские власти рассказали о выплатах пострадавшим от паводков
Более 16 тысяч пострадавших от паводка в Оренбуржье получили выплаты свыше 341 млн рублей
МОСКВА, 15 апр - ПРАЙМ. Более 313 тысяч пострадавших от паводка в Оренбуржье подали заявления на получение выплат, говорится в сообщении правительства региона, опубликованном в Telegram-канале.
"На утро 15 апреля всего подано 313 011 заявлений. Принято в работу 304 245 заявлений. Решение о назначении выплат принято по 27 737 заявлениям", — сказано в сообщении.
Кроме того, более 341 миллиона рублей уже направлено более 16 тысячам граждан, пострадавшим от паводков.
Согласно информации властей, 16 832 оренбуржцам направлены выплаты на сумму 341,81 миллиона рублей, в том числе единовременная материальная помощь составила 333,56 миллиона рублей, финансовая помощь при утрате имущества – 8,25 миллиона рублей.
Ранее глава региона Денис Паслер отмечал, что паводок в Оренбургской области нанес ущерб на более чем 40 миллиардов рублей.
В Оренбургской области режим ЧС из-за паводков ввели четвертого апреля. Губернатор региона называл паводок самым многоводным за всю историю наблюдений в Оренбуржье. Позднее в правительстве региона отмечали, что пик паводка ожидается 10 апреля, стабилизация - 20 апреля.
Власти рассказали о выплатах для пострадавших от паводка в Оренбуржье