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Оренбургские власти рассказали о выплатах пострадавшим от паводков

Оренбургские власти рассказали о выплатах пострадавшим от паводков - 15.04.2024, ПРАЙМ

Оренбургские власти рассказали о выплатах пострадавшим от паводков

Более 313 тысяч пострадавших от паводка в Оренбуржье подали заявления на получение выплат, говорится в сообщении правительства региона, опубликованном в... | 15.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-15T10:40+0300

2024-04-15T10:40+0300

2024-04-15T10:40+0300

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МОСКВА, 15 апр - ПРАЙМ. Более 313 тысяч пострадавших от паводка в Оренбуржье подали заявления на получение выплат, говорится в сообщении правительства региона, опубликованном в Telegram-канале."На утро 15 апреля всего подано 313 011 заявлений. Принято в работу 304 245 заявлений. Решение о назначении выплат принято по 27 737 заявлениям", — сказано в сообщении.Кроме того, более 341 миллиона рублей уже направлено более 16 тысячам граждан, пострадавшим от паводков.Согласно информации властей, 16 832 оренбуржцам направлены выплаты на сумму 341,81 миллиона рублей, в том числе единовременная материальная помощь составила 333,56 миллиона рублей, финансовая помощь при утрате имущества – 8,25 миллиона рублей.Ранее глава региона Денис Паслер отмечал, что паводок в Оренбургской области нанес ущерб на более чем 40 миллиардов рублей.В Оренбургской области режим ЧС из-за паводков ввели четвертого апреля. Губернатор региона называл паводок самым многоводным за всю историю наблюдений в Оренбуржье. Позднее в правительстве региона отмечали, что пик паводка ожидается 10 апреля, стабилизация - 20 апреля.

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россия, паводок, новости, выплаты