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Паводковая вода движется в сторону Тюменской области, заявил Песков

Паводковая вода движется в сторону Тюменской области, заявил Песков - 15.04.2024, ПРАЙМ

Паводковая вода движется в сторону Тюменской области, заявил Песков

Паводковая вода движется в сторону Тюменской области, там проделана большая работа, однако остается опасность затопления обширных площадей в регионе. Об этом... | 15.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-15T12:14+0300

2024-04-15T12:14+0300

2024-04-15T12:14+0300

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МОСКВА, 15 апр - ПРАЙМ. Паводковая вода движется в сторону Тюменской области, там проделана большая работа, однако остается опасность затопления обширных площадей в регионе. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.По словам Пескова, уровень воды в ргеионе постепенно снижается. "Там ( в Оренбургской области — прим.ред.) уже есть достаточно большое количество домохозяйств, которые освободились из водного плена, но в то же время волны большой воды идут в сторону Тюменской области. Там проделана большая работа, но мы знаем, что вода очень коварная. Поэтому по-прежнему опасность затопления обширных площадей там присутствует", - отметил он.Пресс-секретарь президента России также добавил, что согласно информации МЧС, вода от паводков ожидается в Тюмени уже к середине недели.Кроме того, в состояние полной мобилизации приведены все экстренные службы, основной упор будет сделан на работу с людьми.Прорыв дамбы, которая защищала Орск от реки Урал, произошел 5 апреля. Началась массовая эвакуация людей. МЧС оценил ситуацию как сложную. В области действует режим ЧС федерального уровня.

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россия, паводок, дмитрий песков, новости