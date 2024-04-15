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Паводковая вода движется в сторону Тюменской области, заявил Песков - 15.04.2024, ПРАЙМ
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Паводковая вода движется в сторону Тюменской области, заявил Песков
Паводковая вода движется в сторону Тюменской области, заявил Песков - 15.04.2024, ПРАЙМ
Паводковая вода движется в сторону Тюменской области, заявил Песков
Паводковая вода движется в сторону Тюменской области, там проделана большая работа, однако остается опасность затопления обширных площадей в регионе. Об этом... | 15.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-15T12:14+0300
2024-04-15T12:14+0300
происшествия
россия
паводок
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МОСКВА, 15 апр - ПРАЙМ. Паводковая вода движется в сторону Тюменской области, там проделана большая работа, однако остается опасность затопления обширных площадей в регионе. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.По словам Пескова, уровень воды в ргеионе постепенно снижается. "Там ( в Оренбургской области — прим.ред.) уже есть достаточно большое количество домохозяйств, которые освободились из водного плена, но в то же время волны большой воды идут в сторону Тюменской области. Там проделана большая работа, но мы знаем, что вода очень коварная. Поэтому по-прежнему опасность затопления обширных площадей там присутствует", - отметил он.Пресс-секретарь президента России также добавил, что согласно информации МЧС, вода от паводков ожидается в Тюмени уже к середине недели.Кроме того, в состояние полной мобилизации приведены все экстренные службы, основной упор будет сделан на работу с людьми.Прорыв дамбы, которая защищала Орск от реки Урал, произошел 5 апреля. Началась массовая эвакуация людей. МЧС оценил ситуацию как сложную. В области действует режим ЧС федерального уровня.
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россия, паводок, дмитрий песков, новости
Происшествия, РОССИЯ, паводок, Дмитрий Песков, Новости
12:14 15.04.2024
 
Паводковая вода движется в сторону Тюменской области, заявил Песков

Песков: паводки движутся в сторону Тюменской области, присутствует опасность затопления

© МЧС РФ | Перейти в медиабанкПоследствия паводков в Амурской области
Последствия паводков в Амурской области
© МЧС РФ
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МОСКВА, 15 апр - ПРАЙМ. Паводковая вода движется в сторону Тюменской области, там проделана большая работа, однако остается опасность затопления обширных площадей в регионе. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
По словам Пескова, уровень воды в ргеионе постепенно снижается. "Там ( в Оренбургской области — прим.ред.) уже есть достаточно большое количество домохозяйств, которые освободились из водного плена, но в то же время волны большой воды идут в сторону Тюменской области. Там проделана большая работа, но мы знаем, что вода очень коварная. Поэтому по-прежнему опасность затопления обширных площадей там присутствует", - отметил он.
Пресс-секретарь президента России также добавил, что согласно информации МЧС, вода от паводков ожидается в Тюмени уже к середине недели.
Кроме того, в состояние полной мобилизации приведены все экстренные службы, основной упор будет сделан на работу с людьми.
Прорыв дамбы, которая защищала Орск от реки Урал, произошел 5 апреля. Началась массовая эвакуация людей. МЧС оценил ситуацию как сложную. В области действует режим ЧС федерального уровня.
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ПроисшествияРОССИЯпаводокДмитрий ПесковНовости
 
 
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