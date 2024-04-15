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В Тюмени ожидают скорый приход "большой воды", рассказал губернатор

В Тюмени ожидают скорый приход "большой воды", рассказал губернатор - 15.04.2024, ПРАЙМ

В Тюмени ожидают скорый приход "большой воды", рассказал губернатор

Правительство Тюменской области ждет прихода "большой воды" в населенные пункты, расположенные на границе с Казахстаном, в течение 2-3 дней, рассказал... | 15.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-15T13:17+0300

2024-04-15T13:17+0300

2024-04-15T13:21+0300

происшествия

россия

тюменская область

затопление

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МОСКВА, 15 апр - ПРАЙМ. Правительство Тюменской области ждет прихода "большой воды" в населенные пункты, расположенные на границе с Казахстаном, в течение 2-3 дней, рассказал губернатор региона Александр Моор в эфире телеканала "Россия 24"."Два-три дня на первых населенных пунктах, которые на границе с Казахстаном находятся. А дальше по течению, условно говоря, от Казанки до Ишима - четыре-пять дней и дальше до следующего (населенного пункта) Абатского - еще четыре-пять дней", - сообщил глава региона.Моор добавил, что расположенные ниже по течению населенные пункты имеют больше времени на подготовку. Кроме того, губернатор уточнил, что власти области обсуждают вопрос принудительной эвакуации граждан с территорий, которые могут быть затоплены. По его словам, заранее обеспечить безопасность людей сейчас является приоритетом для властей.

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россия, тюменская область, затопление