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В Тюмени ожидают скорый приход "большой воды", рассказал губернатор - 15.04.2024, ПРАЙМ
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В Тюмени ожидают скорый приход "большой воды", рассказал губернатор
В Тюмени ожидают скорый приход "большой воды", рассказал губернатор - 15.04.2024, ПРАЙМ
В Тюмени ожидают скорый приход "большой воды", рассказал губернатор
Правительство Тюменской области ждет прихода "большой воды" в населенные пункты, расположенные на границе с Казахстаном, в течение 2-3 дней, рассказал... | 15.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-15T13:17+0300
2024-04-15T13:21+0300
происшествия
россия
тюменская область
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МОСКВА, 15 апр - ПРАЙМ. Правительство Тюменской области ждет прихода "большой воды" в населенные пункты, расположенные на границе с Казахстаном, в течение 2-3 дней, рассказал губернатор региона Александр Моор в эфире телеканала "Россия 24"."Два-три дня на первых населенных пунктах, которые на границе с Казахстаном находятся. А дальше по течению, условно говоря, от Казанки до Ишима - четыре-пять дней и дальше до следующего (населенного пункта) Абатского - еще четыре-пять дней", - сообщил глава региона.Моор добавил, что расположенные ниже по течению населенные пункты имеют больше времени на подготовку. Кроме того, губернатор уточнил, что власти области обсуждают вопрос принудительной эвакуации граждан с территорий, которые могут быть затоплены. По его словам, заранее обеспечить безопасность людей сейчас является приоритетом для властей.
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россия, тюменская область, затопление
Происшествия, РОССИЯ, Тюменская область, затопление
13:17 15.04.2024 (обновлено: 13:21 15.04.2024)
 
В Тюмени ожидают скорый приход "большой воды", рассказал губернатор

Моор: прихода "большой воды" в Тюменской области ожидают в течение 2-3 дней

© РИА Новости | Перейти в медиабанкЗатопленный из-за прорыва дамбы город Орск
Затопленный из-за прорыва дамбы город Орск - ПРАЙМ, 1920, 15.04.2024
© РИА Новости
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МОСКВА, 15 апр - ПРАЙМ. Правительство Тюменской области ждет прихода "большой воды" в населенные пункты, расположенные на границе с Казахстаном, в течение 2-3 дней, рассказал губернатор региона Александр Моор в эфире телеканала "Россия 24".
"Два-три дня на первых населенных пунктах, которые на границе с Казахстаном находятся. А дальше по течению, условно говоря, от Казанки до Ишима - четыре-пять дней и дальше до следующего (населенного пункта) Абатского - еще четыре-пять дней", - сообщил глава региона.
Моор добавил, что расположенные ниже по течению населенные пункты имеют больше времени на подготовку.
Кроме того, губернатор уточнил, что власти области обсуждают вопрос принудительной эвакуации граждан с территорий, которые могут быть затоплены. По его словам, заранее обеспечить безопасность людей сейчас является приоритетом для властей.
 
ПроисшествияРОССИЯТюменская областьзатопление
 
 
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