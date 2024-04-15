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В Кремле выразили обеспокоенность эскалацией конфликта на Ближнем Востоке - 15.04.2024, ПРАЙМ
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В Кремле выразили обеспокоенность эскалацией конфликта на Ближнем Востоке
В Кремле выразили обеспокоенность эскалацией конфликта на Ближнем Востоке - 15.04.2024, ПРАЙМ
В Кремле выразили обеспокоенность эскалацией конфликта на Ближнем Востоке
Россия обеспокоена активизацией напряженности на Ближнем Востоке и призывает все страны региона к сдержанности, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий... | 15.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-15T12:05+0300
2024-04-15T12:15+0300
россия
дмитрий песков
ближний восток
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МОСКВА, 15 апр - ПРАЙМ. Россия обеспокоена активизацией напряженности на Ближнем Востоке и призывает все страны региона к сдержанности, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков."Мы чрезвычайно обеспокоены эскалацией напряженности в регионе, мы призываем все страны региона к сдержанности. Дальнейшая эскалация ни в чьих интересах", - отметил Песков.Пресс-секретарь президента России также подчеркнул, что Москва призывает к решению конфликта путем дипломатии.Ранее в ночь с 13 на 14 апреля элитное подразделение вооруженных сил Ирана КСИР нанесло удар по израильской территории в ответ на уничтожение иранского консульства в Сирии. В ходе атаки использовались сотни ракет и беспилотников, включая гиперзвуковые ракеты, которые, по данным иранского телевидения, "достигли своих целей".Израиль же заявил, что только несколько ракет действительно долетели до его территории и нанесли незначительный ущерб. В ходе атаки Иран запустил более 300 боеприпасов, включая 170 беспилотников, 30 крылатых ракет и 120 баллистических ракет.
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россия, дмитрий песков, ближний восток, новости
РОССИЯ, Дмитрий Песков, БЛИЖНИЙ ВОСТОК, Новости
12:05 15.04.2024 (обновлено: 12:15 15.04.2024)
 
В Кремле выразили обеспокоенность эскалацией конфликта на Ближнем Востоке

Песков: РФ обеспокоена эскалацией на Ближнем Востоке, призывает всех к сдержанности

© РИА Новости . Александр Казаков | Перейти в медиабанкДмитрий Песков
Дмитрий Песков - ПРАЙМ, 1920, 15.04.2024
© РИА Новости . Александр Казаков
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МОСКВА, 15 апр - ПРАЙМ. Россия обеспокоена активизацией напряженности на Ближнем Востоке и призывает все страны региона к сдержанности, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
"Мы чрезвычайно обеспокоены эскалацией напряженности в регионе, мы призываем все страны региона к сдержанности. Дальнейшая эскалация ни в чьих интересах", - отметил Песков.
Пресс-секретарь президента России также подчеркнул, что Москва призывает к решению конфликта путем дипломатии.
Ранее в ночь с 13 на 14 апреля элитное подразделение вооруженных сил Ирана КСИР нанесло удар по израильской территории в ответ на уничтожение иранского консульства в Сирии. В ходе атаки использовались сотни ракет и беспилотников, включая гиперзвуковые ракеты, которые, по данным иранского телевидения, "достигли своих целей".
Израиль же заявил, что только несколько ракет действительно долетели до его территории и нанесли незначительный ущерб. В ходе атаки Иран запустил более 300 боеприпасов, включая 170 беспилотников, 30 крылатых ракет и 120 баллистических ракет.
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