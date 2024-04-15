https://1prime.ru/20240415/peskov-847388509.html
В Кремле выразили обеспокоенность эскалацией конфликта на Ближнем Востоке
В Кремле выразили обеспокоенность эскалацией конфликта на Ближнем Востоке - 15.04.2024, ПРАЙМ
В Кремле выразили обеспокоенность эскалацией конфликта на Ближнем Востоке
Россия обеспокоена активизацией напряженности на Ближнем Востоке и призывает все страны региона к сдержанности, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий... | 15.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-15T12:05+0300
2024-04-15T12:05+0300
2024-04-15T12:15+0300
россия
дмитрий песков
ближний восток
новости
https://cdnn.1prime.ru/img/84232/62/842326283_0:159:3077:1890_1920x0_80_0_0_044f33ebb7f1fd78dadb66aad0ea7694.jpg
МОСКВА, 15 апр - ПРАЙМ. Россия обеспокоена активизацией напряженности на Ближнем Востоке и призывает все страны региона к сдержанности, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков."Мы чрезвычайно обеспокоены эскалацией напряженности в регионе, мы призываем все страны региона к сдержанности. Дальнейшая эскалация ни в чьих интересах", - отметил Песков.Пресс-секретарь президента России также подчеркнул, что Москва призывает к решению конфликта путем дипломатии.Ранее в ночь с 13 на 14 апреля элитное подразделение вооруженных сил Ирана КСИР нанесло удар по израильской территории в ответ на уничтожение иранского консульства в Сирии. В ходе атаки использовались сотни ракет и беспилотников, включая гиперзвуковые ракеты, которые, по данным иранского телевидения, "достигли своих целей".Израиль же заявил, что только несколько ракет действительно долетели до его территории и нанесли незначительный ущерб. В ходе атаки Иран запустил более 300 боеприпасов, включая 170 беспилотников, 30 крылатых ракет и 120 баллистических ракет.
https://1prime.ru/20240414/zakharova-847373510.html
ближний восток
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84232/62/842326283_173:0:2904:2048_1920x0_80_0_0_8f44b12005957c8a656e22ad01d6379f.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, дмитрий песков, ближний восток, новости
РОССИЯ, Дмитрий Песков, БЛИЖНИЙ ВОСТОК, Новости
В Кремле выразили обеспокоенность эскалацией конфликта на Ближнем Востоке
Песков: РФ обеспокоена эскалацией на Ближнем Востоке, призывает всех к сдержанности
МОСКВА, 15 апр - ПРАЙМ. Россия обеспокоена активизацией напряженности на Ближнем Востоке и призывает все страны региона к сдержанности, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
"Мы чрезвычайно обеспокоены эскалацией напряженности в регионе, мы призываем все страны региона к сдержанности. Дальнейшая эскалация ни в чьих интересах", - отметил Песков.
Пресс-секретарь президента России также подчеркнул, что Москва призывает к решению конфликта путем дипломатии.
Ранее в ночь с 13 на 14 апреля элитное подразделение вооруженных сил Ирана КСИР нанесло удар по израильской территории в ответ на уничтожение иранского консульства в Сирии. В ходе атаки использовались сотни ракет и беспилотников, включая гиперзвуковые ракеты, которые, по данным иранского телевидения, "достигли своих целей".
Израиль же заявил, что только несколько ракет действительно долетели до его территории и нанесли незначительный ущерб. В ходе атаки Иран запустил более 300 боеприпасов, включая 170 беспилотников, 30 крылатых ракет и 120 баллистических ракет.
"И я не помню". Захарова раскритиковала призывы Израиля осудить удары Ирана