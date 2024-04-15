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В Кремле выразили обеспокоенность эскалацией конфликта на Ближнем Востоке

В Кремле выразили обеспокоенность эскалацией конфликта на Ближнем Востоке - 15.04.2024, ПРАЙМ

В Кремле выразили обеспокоенность эскалацией конфликта на Ближнем Востоке

Россия обеспокоена активизацией напряженности на Ближнем Востоке и призывает все страны региона к сдержанности, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий... | 15.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-15T12:05+0300

2024-04-15T12:05+0300

2024-04-15T12:15+0300

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МОСКВА, 15 апр - ПРАЙМ. Россия обеспокоена активизацией напряженности на Ближнем Востоке и призывает все страны региона к сдержанности, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков."Мы чрезвычайно обеспокоены эскалацией напряженности в регионе, мы призываем все страны региона к сдержанности. Дальнейшая эскалация ни в чьих интересах", - отметил Песков.Пресс-секретарь президента России также подчеркнул, что Москва призывает к решению конфликта путем дипломатии.Ранее в ночь с 13 на 14 апреля элитное подразделение вооруженных сил Ирана КСИР нанесло удар по израильской территории в ответ на уничтожение иранского консульства в Сирии. В ходе атаки использовались сотни ракет и беспилотников, включая гиперзвуковые ракеты, которые, по данным иранского телевидения, "достигли своих целей".Израиль же заявил, что только несколько ракет действительно долетели до его территории и нанесли незначительный ущерб. В ходе атаки Иран запустил более 300 боеприпасов, включая 170 беспилотников, 30 крылатых ракет и 120 баллистических ракет.

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россия, дмитрий песков, ближний восток, новости