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Из Польши уходят крупные компании, пишет СМИ - 15.04.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20240415/polsha-847383011.html
Из Польши уходят крупные компании, пишет СМИ
Из Польши уходят крупные компании, пишет СМИ - 15.04.2024, ПРАЙМ
Из Польши уходят крупные компании, пишет СМИ
В Польше наблюдается волна массовых сокращений персонала из-за повышения минимальной зарплаты и других факторов, пишет издание Money.pl. | 15.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-15T09:23+0300
2024-04-15T09:26+0300
экономика
польша
ес
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МОСКВА, 15 апр — ПРАЙМ. В Польше наблюдается волна массовых сокращений персонала из-за повышения минимальной зарплаты и других факторов, пишет издание Money.pl.Как отмечается, компании закрывают производство и переезжают в Индию, где есть более дешевая рабочая сила.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramПовышение минимальной зарплаты до 4 242 злотых (991 евро) при средней 7 768,35 злотых (1 816 евро) привело к "травматизации" рынка труда и росту безработицы, считает экономист Камиль Соболевский.Ранее Польша была привлекательна для инвестиций благодаря высокому уровню образования населения. Однако в ближайшие 30 лет с рынка труда Польши будет уходить около 250 тысяч человек ежегодно.Негативным фактором является и то, что Польша входит в число стран с самыми высокими ценами на энергоносители в Европе. Еще одна проблема — компаниям становится все сложнее привлекать квалифицированные кадры."Поэтому совершенно неудивительно, что все больше фирм приходят к выводу, что ту же работу вместо поляков могут выполнять индийцы", — отметил Соболевский.Европа участвует в глобальной гонке, где на карту поставлена конкурентоспособность, однако из этой гонки можно очень легко выпасть, подчеркивает главный экономист Национальной торговой палаты Петр Сорочинский.По его мнению, нужно смириться с тем, что крупные ТНК в поисках способа сократить свои расходы будут переезжать из Европы в другие, более дешевые страны, включая Индию.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
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польша, ес
Экономика, ПОЛЬША, ЕС
09:23 15.04.2024 (обновлено: 09:26 15.04.2024)
 
Из Польши уходят крупные компании, пишет СМИ

Money.pl: в Польше крупные компании массово сокращают персонал и уходят из страны

© Unsplash/Komarov EgorВаршава, Польша
Варшава, Польша
© Unsplash/Komarov Egor
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МОСКВА, 15 апр — ПРАЙМ. В Польше наблюдается волна массовых сокращений персонала из-за повышения минимальной зарплаты и других факторов, пишет издание Money.pl.
Как отмечается, компании закрывают производство и переезжают в Индию, где есть более дешевая рабочая сила.
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Повышение минимальной зарплаты до 4 242 злотых (991 евро) при средней 7 768,35 злотых (1 816 евро) привело к "травматизации" рынка труда и росту безработицы, считает экономист Камиль Соболевский.
Польский флаг, Варшава - ПРАЙМ, 1920, 12.04.2024
В Польше оценили пользу евро для экономики страны
12 апреля, 13:02
Ранее Польша была привлекательна для инвестиций благодаря высокому уровню образования населения. Однако в ближайшие 30 лет с рынка труда Польши будет уходить около 250 тысяч человек ежегодно.
Негативным фактором является и то, что Польша входит в число стран с самыми высокими ценами на энергоносители в Европе. Еще одна проблема — компаниям становится все сложнее привлекать квалифицированные кадры.
"Поэтому совершенно неудивительно, что все больше фирм приходят к выводу, что ту же работу вместо поляков могут выполнять индийцы", — отметил Соболевский.
Европа участвует в глобальной гонке, где на карту поставлена конкурентоспособность, однако из этой гонки можно очень легко выпасть, подчеркивает главный экономист Национальной торговой палаты Петр Сорочинский.
По его мнению, нужно смириться с тем, что крупные ТНК в поисках способа сократить свои расходы будут переезжать из Европы в другие, более дешевые страны, включая Индию.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
 
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