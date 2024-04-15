https://1prime.ru/20240415/polsha-847383011.html
Из Польши уходят крупные компании, пишет СМИ
Из Польши уходят крупные компании, пишет СМИ - 15.04.2024, ПРАЙМ
Из Польши уходят крупные компании, пишет СМИ
В Польше наблюдается волна массовых сокращений персонала из-за повышения минимальной зарплаты и других факторов, пишет издание Money.pl. | 15.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-15T09:23+0300
2024-04-15T09:23+0300
2024-04-15T09:26+0300
экономика
польша
ес
https://cdnn.1prime.ru/img/84126/18/841261835_0:434:2400:1784_1920x0_80_0_0_d5c79a142b64afa17e5e815e7ad1f5df.jpg
МОСКВА, 15 апр — ПРАЙМ. В Польше наблюдается волна массовых сокращений персонала из-за повышения минимальной зарплаты и других факторов, пишет издание Money.pl.Как отмечается, компании закрывают производство и переезжают в Индию, где есть более дешевая рабочая сила.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramПовышение минимальной зарплаты до 4 242 злотых (991 евро) при средней 7 768,35 злотых (1 816 евро) привело к "травматизации" рынка труда и росту безработицы, считает экономист Камиль Соболевский.Ранее Польша была привлекательна для инвестиций благодаря высокому уровню образования населения. Однако в ближайшие 30 лет с рынка труда Польши будет уходить около 250 тысяч человек ежегодно.Негативным фактором является и то, что Польша входит в число стран с самыми высокими ценами на энергоносители в Европе. Еще одна проблема — компаниям становится все сложнее привлекать квалифицированные кадры."Поэтому совершенно неудивительно, что все больше фирм приходят к выводу, что ту же работу вместо поляков могут выполнять индийцы", — отметил Соболевский.Европа участвует в глобальной гонке, где на карту поставлена конкурентоспособность, однако из этой гонки можно очень легко выпасть, подчеркивает главный экономист Национальной торговой палаты Петр Сорочинский.По его мнению, нужно смириться с тем, что крупные ТНК в поисках способа сократить свои расходы будут переезжать из Европы в другие, более дешевые страны, включая Индию.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
https://1prime.ru/20240412/polsha-847332578.html
польша
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84126/18/841261835_1:0:2400:1799_1920x0_80_0_0_9cbcc639dfd62b8137a20f40266b18dc.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
польша, ес
Из Польши уходят крупные компании, пишет СМИ
Money.pl: в Польше крупные компании массово сокращают персонал и уходят из страны
МОСКВА, 15 апр — ПРАЙМ.
В Польше наблюдается волна массовых сокращений персонала из-за повышения минимальной зарплаты и других факторов, пишет издание Money.pl
.
Как отмечается, компании закрывают производство и переезжают в Индию, где есть более дешевая рабочая сила.
Повышение минимальной зарплаты до 4 242 злотых (991 евро) при средней 7 768,35 злотых (1 816 евро) привело к "травматизации" рынка труда и росту безработицы, считает экономист Камиль Соболевский.
В Польше оценили пользу евро для экономики страны
Ранее Польша была привлекательна для инвестиций благодаря высокому уровню образования населения. Однако в ближайшие 30 лет с рынка труда Польши будет уходить около 250 тысяч человек ежегодно.
Негативным фактором является и то, что Польша входит в число стран с самыми высокими ценами на энергоносители в Европе. Еще одна проблема — компаниям становится все сложнее привлекать квалифицированные кадры.
"Поэтому совершенно неудивительно, что все больше фирм приходят к выводу, что ту же работу вместо поляков могут выполнять индийцы", — отметил Соболевский.
Европа участвует в глобальной гонке, где на карту поставлена конкурентоспособность, однако из этой гонки можно очень легко выпасть, подчеркивает главный экономист Национальной торговой палаты Петр Сорочинский.
По его мнению, нужно смириться с тем, что крупные ТНК в поисках способа сократить свои расходы будут переезжать из Европы в другие, более дешевые страны, включая Индию.