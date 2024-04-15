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Из Польши уходят крупные компании, пишет СМИ

Из Польши уходят крупные компании, пишет СМИ - 15.04.2024, ПРАЙМ

Из Польши уходят крупные компании, пишет СМИ

В Польше наблюдается волна массовых сокращений персонала из-за повышения минимальной зарплаты и других факторов, пишет издание Money.pl. | 15.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-15T09:23+0300

2024-04-15T09:23+0300

2024-04-15T09:26+0300

экономика

польша

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МОСКВА, 15 апр — ПРАЙМ. В Польше наблюдается волна массовых сокращений персонала из-за повышения минимальной зарплаты и других факторов, пишет издание Money.pl.Как отмечается, компании закрывают производство и переезжают в Индию, где есть более дешевая рабочая сила.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramПовышение минимальной зарплаты до 4 242 злотых (991 евро) при средней 7 768,35 злотых (1 816 евро) привело к "травматизации" рынка труда и росту безработицы, считает экономист Камиль Соболевский.Ранее Польша была привлекательна для инвестиций благодаря высокому уровню образования населения. Однако в ближайшие 30 лет с рынка труда Польши будет уходить около 250 тысяч человек ежегодно.Негативным фактором является и то, что Польша входит в число стран с самыми высокими ценами на энергоносители в Европе. Еще одна проблема — компаниям становится все сложнее привлекать квалифицированные кадры."Поэтому совершенно неудивительно, что все больше фирм приходят к выводу, что ту же работу вместо поляков могут выполнять индийцы", — отметил Соболевский.Европа участвует в глобальной гонке, где на карту поставлена конкурентоспособность, однако из этой гонки можно очень легко выпасть, подчеркивает главный экономист Национальной торговой палаты Петр Сорочинский.По его мнению, нужно смириться с тем, что крупные ТНК в поисках способа сократить свои расходы будут переезжать из Европы в другие, более дешевые страны, включая Индию.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

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