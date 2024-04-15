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Польша получила крупнейшую в истории страны выплату от ЕС

Польша получила крупнейшую в истории страны выплату от ЕС - 15.04.2024, ПРАЙМ

Польша получила крупнейшую в истории страны выплату от ЕС

Евросоюз выделил Польше единовременный транш в размере свыше шести миллиардов евро, это стало крупнейшей выплатой за 20 лет членства страны в ЕС, сообщила... | 15.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-15T14:44+0300

2024-04-15T14:44+0300

2024-04-15T14:59+0300

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ВАРШАВА, 15 апр — ПРАЙМ. Евросоюз выделил Польше единовременный транш в размере свыше шести миллиардов евро, это стало крупнейшей выплатой за 20 лет членства страны в ЕС, сообщила журналистам министр фондов и региональной политики страны Катажина Пельчиньская-Наленьч. "В Польшу дошел транш из Европейского союза на 26,96 миллиарда злотых (около 6,2 миллиарда евро). Это самый крупный единовременный перевод, поступавший в Польшу из ЕС за 20 лет нашего членства в Евросоюзе", — сказала министр. Средства предоставлены Польше по программе восстановления экономики от последствий коронавируса. По словам министра, средства будут направлены на различные инвестиции, включая программы "Чистый воздух" и "Белые пятна на карте широкополосного интернета".Также деньги будут направлены на дорожные работы, социальную инфраструктуру и инвестиции в сельское хозяйство. При этом политик заявила, что следующий транш в рамках KPO Польша надеется получить до конца текущего года. В марте Еврокомиссия разблокировала до 137 миллиардов евро из бюджета ЕС для Польши в ответ на начало реформ судебной системы. Польша получит около 60 миллиардов евро из Фонда восстановления после коронавируса и 76,5 миллиардов - из фондов единства.

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польша, ес, средства, бюджет, транш