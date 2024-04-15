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Нидерланды выделили Украине дополнительную помощь - 15.04.2024, ПРАЙМ
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Нидерланды выделили Украине дополнительную помощь
Нидерланды выделили Украине дополнительную помощь - 15.04.2024, ПРАЙМ
Нидерланды выделили Украине дополнительную помощь
Власти Нидерландов согласовали выделение дополнительных 4,4 миллиарда евро на помощь Украине на 2024-2026 годы, следует из результатов весеннего меморандума с... | 15.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-15T12:45+0300
2024-04-15T12:50+0300
спецоперация на украине
нидерланды
украина
военная помощь украине
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ГААГА, 15 апр - ПРАЙМ. Власти Нидерландов согласовали выделение дополнительных 4,4 миллиарда евро на помощь Украине на 2024-2026 годы, следует из результатов весеннего меморандума с поправками к национальному бюджету."Правительство выделяет дополнительные деньги для Украины... Дополнительные 4,4 миллиарда евро будут выделены на военную и гуманитарную помощь Украине на период 2024-2026 годов", - сообщается меморандуме, который опубликовал минфин страны 15 апреля.Ранее премьер государства Марк Рютте говорил, что государство планирует передать Украине дополнительный миллиард евро, а также еще три миллиарда в следующем году. По его словам, правительство Нидерландов также направят 400 миллионов евро на поддержание украинской экономики и ремонт критически важной энергетической инфраструктуры.
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нидерланды, украина, военная помощь украине
Спецоперация на Украине, НИДЕРЛАНДЫ, УКРАИНА, военная помощь Украине
12:45 15.04.2024 (обновлено: 12:50 15.04.2024)
 
Нидерланды выделили Украине дополнительную помощь

Правительство Нидерландов утвердило выделение 4,4 млрд евро Киеву на 2024-2026 годы

© CC BY 2.0 / hmmmayorФлаг Нидерландов, Роттердам
Флаг Нидерландов, Роттердам - ПРАЙМ, 1920, 15.04.2024
© CC BY 2.0 / hmmmayor
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ГААГА, 15 апр - ПРАЙМ. Власти Нидерландов согласовали выделение дополнительных 4,4 миллиарда евро на помощь Украине на 2024-2026 годы, следует из результатов весеннего меморандума с поправками к национальному бюджету.
"Правительство выделяет дополнительные деньги для Украины... Дополнительные 4,4 миллиарда евро будут выделены на военную и гуманитарную помощь Украине на период 2024-2026 годов", - сообщается меморандуме, который опубликовал минфин страны 15 апреля.
Ранее премьер государства Марк Рютте говорил, что государство планирует передать Украине дополнительный миллиард евро, а также еще три миллиарда в следующем году. По его словам, правительство Нидерландов также направят 400 миллионов евро на поддержание украинской экономики и ремонт критически важной энергетической инфраструктуры.
 
Спецоперация на УкраинеНИДЕРЛАНДЫУКРАИНАвоенная помощь Украине
 
 
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