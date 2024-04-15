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В России достаточно ветпрепаратов от паразитов, заявили в Россельхознадзоре

В России достаточно ветпрепаратов от паразитов, заявили в Россельхознадзоре - 15.04.2024, ПРАЙМ

В России достаточно ветпрепаратов от паразитов, заявили в Россельхознадзоре

Российских ветеринарных препаратов для лечения и профилактики паразитарных инфекций достаточно на отечественном рынке, при этом поставка импортного средства... | 15.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-15T11:50+0300

2024-04-15T11:50+0300

2024-04-15T11:50+0300

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МОСКВА, 15 апр - ПРАЙМ. Российских ветеринарных препаратов для лечения и профилактики паразитарных инфекций достаточно на отечественном рынке, при этом поставка импортного средства "Бравекто" на территорию РФ прекратилась еще в 2022 году, заявили РИА Новости в Россельхознадзоре. Ранее в понедельник газета "Известия" сообщила о том, что в российских ветеринарных аптеках пропал препарат "Бравекто" от болезней, которые переносят клещи и блохи. "В настоящий момент 97 отечественных компаний осуществляют производство лекарственных средств для ветеринарного применения. Зарегистрировано 2318 препаратов, из которых 1442 (62,2%), в том числе 353 вакцины являются отечественными. … В целом для лечения и профилактики паразитарных инфекций домашних животных на российском рынке присутствует достаточное количество препаратов отечественного производства", - рассказали в Россельхознадзоре. В ведомстве также напомнили, что лекарственный препарат для ветеринарного применения "Бравекто" ("Intervet GesmbH", Австрия) официально не ввозился на территорию страны с июля 2022 года. "В настоящее время компания ООО "Интервет" подала заявление о выдаче заключения о соответствии иностранного производителя лекарственного средства для ветеринарного применения "Бравекто" требованиям правил надлежащей производственной практики", - уточнили там. В свою очередь в отсутствии основных поставщиков вакцин для собак и кошек в 2023 году значительно увеличил ввоз Bioveta (вакцины "Биокан", "Биофел") из Чехии. При этом российские производители при поддержке государства занимаются активным замещением импортных ветеринарных лекарственных препаратов, наращивают внутреннее производство вакцин и лечебных средств для как для сельскохозяйственных, так и для домашних животных.

https://1prime.ru/20240327/lekarstva-846770419.html

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