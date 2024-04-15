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Последнее предупреждение. Китай может прижать Америку из-за новых угроз

Последнее предупреждение. Китай может прижать Америку из-за новых угроз - 15.04.2024, ПРАЙМ

Последнее предупреждение. Китай может прижать Америку из-за новых угроз

Министр финансов США Джанет Йеллен завершила турне по Китаю новой угрозой: продолжите вести бизнес с России, обеспечим проблемы китайским банкам. В Пекине... | 15.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-15T04:04+0300

2024-04-15T04:04+0300

2024-04-15T04:04+0300

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минфин сша

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МОСКВА, 15 апр - ПРАЙМ. Министр финансов США Джанет Йеллен завершила турне по Китаю новой угрозой: продолжите вести бизнес с России, обеспечим проблемы китайским банкам. В Пекине отреагировали сдержано, но ясно дали понять – им тоже есть чем ответить. Наблюдатели уверены: КНР тщательно исследует ситуацию и будет действовать точечно, чтобы не допустить эскалации. Однако если США перейдут границу дозволенного, Поднебесная ответит решительно.Терпит долго, бьет верно Заявление главы американского Минфина прозвучало необычайно прямо. И именно в день, когда в Китай для переговоров прилетел глава российского МИД Сергей Лавров. Главное оружие против банков, действующих на международном уровне, - способность перекрыть им доступ к долларам, а это серьезная угроза для любой кредитной организации, работающей на международном уровне.Читайте ПРАЙМ в нашем Telegram-каналеПрежде американцы были аккуратнее в высказываниях и предпочитали работать точечно с теми иностранными банками, которые сотрудничают с российскими контрагентами. При этом, по мнению экспертов, информация о денежных и товарных потоках между Китаем и Россией доступна западным регуляторам даже в том случае, если контрагенты не пользуются SWIFT.Любые банки, которые способствуют проведению значительных транзакций, направленных [на обеспечение] российского оборонно-промышленного комплекса военными товарами или товарами двойного назначения, подвергают себя риску американских санкций, предупредила на прощание Йеллен.Проще говоря, Вашингтон однозначно сигнализирует: наказуема любая материальная поддержка Москвы в украинском кризисе. Пекин отвечает аккуратно, но тоже однозначно - через государственные СМИ. Авторы Global Times отметили, что Поднебесная без внимания эти угрозы не оставит. Санкции за нормальный бизнес с Россией неразумны, и ответные меры не заставят себя ждать.В 2018-2019 годах Вашингтон и Пекин уже проходили через торговую войну. Взаимные тарифные удары навредили в первую очередь США. Промежуточная продукция и комплектующие, которые американские компании импортировали из КНР для собственного производства, резко подорожали. В итоге закрылось, по примерным оценкам, две тысячи компаний, экономика потеряла около полумиллиона рабочих мест.В середине 2023-го разгорелась "война чипов". Американцы вместе с европейцами ограничили передачу Китаю технологий и продажу полупроводников. В ответ Пекин ужесточил экспорт на Запад стратегически важных редкоземельных металлов галлия и германия. Они необходимы для высокопроизводительных микросхем, оптоволоконных кабелей и солнечных батарей. А также запретил использовать в критической инфраструктуре страны продукцию американской Micron Technology (МТ) – одного из ведущих производителей чипов памяти."Ограничение экспорта этих сырьевых материалов повлияло на аэрокосмическую и военную сферы, новые энергетические батареи, ядерную промышленность, подводные лодки и другие области. Если КНР продолжит ужесточать ограничения на экспорт редкоземельных металлов, США, в особенности их военно-промышленный комплекс, столкнутся с замедлением развития", - указывает Чжао Цзелинь, эксперт экономического факультета РУДН.Ответные меры, по его словам, есть куда расширять. В первую очередь, на экспорт ключевых сырьевых материалов. А далее - и на легкую промышленность, например, на механические изделия, мебель, автомобили.Угрожают громко, но колют неглубоко Вместе с тем, пока в сфере взаимных контрмер обе стороны действуют достаточно аккуратно. Вашингтон проводит политику "неглубоких уколов" по отношению к китайским компаниям, включая их в санкционные списки то по линии Минфина, то по линии Минторга, отмечает Ильяс Зарипов, доцент кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г.В. Плеханова.Так, начале апреля объявили об экспортных санкциях против группы компаний, которые обвиняются в содействии России и Ирану в снабжении продукцией военного и двойного назначения. В списке – шесть китайских фирм. Пекин в феврале внес в список "ненадежных" две крупные американские корпорации Lockheed Martin Corporation и Raytheon Missiles & Defense (RMD) - за продажу оружия Тайваню.Резкие шаги для Пекина вообще не свойственны. Даже вводя меры против американских бизнес - структур, они держат в уме главную задачу –обезопасить свои компании от возможных потерь. Как полагают экономисты, Пекин и далее продолжит действовать точечно, стараясь нанести удар по тем индустриям и компаниям, которые могут оказать минимальный негативный эффект по отношению к самой Поднебесной."Китай, например, может ограничить доступ США и их союзников к материалам и технологиям, которые используют в автомобильной промышленности (прежде всего, в производстве электромобилей). Также может остановить поставки редкоземельных металлов: лития и кобальта, являясь мировым лидером в экспорте этих товаров (60 и 65 процентов соответственно). Это необходимые компоненты при производстве аккумуляторов и устройств для управления беспилотными автомобилями", - указывает Зарипов.Вашингтон же, хотя и пытается диктовать Пекину свою позицию, определяя основные экономические условия, скорее всего не сможет ввести серьезные санкции против Китая, учитывая его интегрированность в мировую экономику и зависимость самих США от китайских товаров.В том, что касается российско-украинского конфликта, Пекин по-прежнему будет придерживаться уравновешенной позиции. А "предупреждение" Йеллен постарается проигнорировать, оставаясь нейтральным в вопросе конфликта между Россией и Украиной, считает Чжао Цзелинь.Излишней резкости Китай будет избегать и оберегая свою экономику, только начавшую восстановительный рост. Однако, как полагает Ильяс Зарипов, это не означает, что в случае реальной угрозы Пекин не перейдет к решительным действиям. Прежде всего – в целях защиты своих компаний, работающих на внешних рынках. Законодательную базу и правовые механизмы для быстрого ответа Китай уже приготовил.

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Наталья Дембинская https://cdnn.1prime.ru/img/77666/85/776668539_408:0:1500:1092_100x100_80_0_0_e9d63f36d0f57b7385adb2a5465f790b.jpg

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