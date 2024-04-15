https://1prime.ru/20240415/sanktsii-847403109.html

Канада расширила санкции против Белоруссии

Канада расширила санкции против Белоруссии - 15.04.2024, ПРАЙМ

Канада расширила санкции против Белоруссии

Канада расширила санкции на 21 физическое лицо из Белоруссии, обвинив их в нарушениях прав человека. | 15.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-15T20:47+0300

2024-04-15T20:47+0300

2024-04-15T20:47+0300

политика

белоруссия

канада

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ВАШИНГТОН, 15 апр — ПРАЙМ. Канада расширила санкции на 21 физическое лицо из Белоруссии, обвинив их в нарушениях прав человека. Поименный список, предположительно, включает представителей судебной системы и правоохранительных органов Белоруссии. Канадская сторона утверждает, что его фигуранты причастны к "произвольным арестам и задержаниям, жестокостям, запугиванию и применению избыточной силы" в отношении белорусов, которые протестовали против президентских выборов 2020 года. Западные страны, включая Канаду, отказываются признавать их легитимность. В Минске все обвинения отрицают. Санкции означают заморозку активов, запрет на сделки и отказ во въезде.Ранее в марте Канада расширила антироссийские санкции, введя персональные ограничения в отношении шести российских чиновников.

https://1prime.ru/20240415/kitay-847394939.html

белоруссия

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белоруссия, канада