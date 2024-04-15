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Канада расширила санкции против Белоруссии - 15.04.2024, ПРАЙМ
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Канада расширила санкции против Белоруссии
Канада расширила санкции против Белоруссии - 15.04.2024, ПРАЙМ
Канада расширила санкции против Белоруссии
Канада расширила санкции на 21 физическое лицо из Белоруссии, обвинив их в нарушениях прав человека. | 15.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-15T20:47+0300
2024-04-15T20:47+0300
политика
белоруссия
канада
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ВАШИНГТОН, 15 апр — ПРАЙМ. Канада расширила санкции на 21 физическое лицо из Белоруссии, обвинив их в нарушениях прав человека. Поименный список, предположительно, включает представителей судебной системы и правоохранительных органов Белоруссии. Канадская сторона утверждает, что его фигуранты причастны к "произвольным арестам и задержаниям, жестокостям, запугиванию и применению избыточной силы" в отношении белорусов, которые протестовали против президентских выборов 2020 года. Западные страны, включая Канаду, отказываются признавать их легитимность. В Минске все обвинения отрицают. Санкции означают заморозку активов, запрет на сделки и отказ во въезде.Ранее в марте Канада расширила антироссийские санкции, введя персональные ограничения в отношении шести российских чиновников.
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белоруссия, канада
Политика, БЕЛОРУССИЯ, КАНАДА
20:47 15.04.2024
 
Канада расширила санкции против Белоруссии

Канада распространила антибелорусские санкции на 21 физлицо

© Unsplash/Jason HafsoФлаг Канады, Оттава
Флаг Канады, Оттава
© Unsplash/Jason Hafso
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ВАШИНГТОН, 15 апр — ПРАЙМ. Канада расширила санкции на 21 физическое лицо из Белоруссии, обвинив их в нарушениях прав человека.
Поименный список, предположительно, включает представителей судебной системы и правоохранительных органов Белоруссии.
Канадская сторона утверждает, что его фигуранты причастны к "произвольным арестам и задержаниям, жестокостям, запугиванию и применению избыточной силы" в отношении белорусов, которые протестовали против президентских выборов 2020 года. Западные страны, включая Канаду, отказываются признавать их легитимность.
В Минске все обвинения отрицают.
Санкции означают заморозку активов, запрет на сделки и отказ во въезде.
Ранее в марте Канада расширила антироссийские санкции, введя персональные ограничения в отношении шести российских чиновников.
НЛМК - ПРАЙМ, 1920, 15.04.2024
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ПолитикаБЕЛОРУССИЯКАНАДА
 
 
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