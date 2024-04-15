https://1prime.ru/20240415/sanktsii-847403400.html
США ввели санкции против 12 граждан и организаций из Белоруссии
США ввели санкции против 12 граждан и организаций из Белоруссии - 15.04.2024, ПРАЙМ
США ввели санкции против 12 граждан и организаций из Белоруссии
США в понедельник ввели санкции против шести граждан и такого же количества организаций из Белоруссии, заявили в американском минфине. | 15.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-15T21:15+0300
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ВАШИНГТОН, 15 апр — ПРАЙМ. США в понедельник ввели санкции против шести граждан и такого же количества организаций из Белоруссии, заявили в американском минфине. Согласно расширенному санкционному списку Управления по контролю за иностранными активами (OFAC) минфина США, под ограничения попали шесть белорусских граждан, включая Александру Оксенчук, Дмитрия Браима, Сергея Чергейко, Дмитрия Михальцова, Олега Юрчика и Татьяну Протопович. Среди белорусских организаций под санкциями оказались ОАО "Техника связи", ОАО "АГАТ-СИСТЕМ", ОАО "Научно-исследовательский институт электронных вычислительных машин", ООО "ИнноТех Солюшнс", ОАО "АГАТ-системы управления" — управляющая компания холдинга "Геоинформационные системы управления" и ОАО "СтанкоГомель".Ранее Канада объявила о расширении санкционных ограничений в отношении 21 физлица из Белоруссии, обвинив их в нарушении прав человека.
https://1prime.ru/20240415/sanktsii-847403109.html
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сша, белоруссия
Политика, США, БЕЛОРУССИЯ
США ввели санкции против 12 граждан и организаций из Белоруссии
США ввели санкции против шести граждан и шести организаций из Белоруссии
ВАШИНГТОН, 15 апр — ПРАЙМ. США в понедельник ввели санкции против шести граждан и такого же количества организаций из Белоруссии, заявили в американском минфине.
Согласно расширенному санкционному списку Управления по контролю за иностранными активами (OFAC) минфина США, под ограничения попали шесть белорусских граждан, включая Александру Оксенчук, Дмитрия Браима, Сергея Чергейко, Дмитрия Михальцова, Олега Юрчика и Татьяну Протопович.
Среди белорусских организаций под санкциями оказались ОАО "Техника связи", ОАО "АГАТ-СИСТЕМ", ОАО "Научно-исследовательский институт электронных вычислительных машин", ООО "ИнноТех Солюшнс", ОАО "АГАТ-системы управления" — управляющая компания холдинга "Геоинформационные системы управления" и ОАО "СтанкоГомель".
Ранее Канада объявила о расширении санкционных ограничений в отношении 21 физлица из Белоруссии, обвинив их в нарушении прав человека.
Канада расширила санкции против Белоруссии